Cada mujer es un mundo, y son muchas las que tienen un descontrol y cuyos períodos no son regulares. En general, que la regla se adelante o se atrase unos días no es algo de lo que debamos preocuparnos en exceso a no ser que tengamos dudas acerca de un posible embarazo, tengamos algún viaje programado o alguna ocasión especial.

En otro artículo ya hablamos de cómo poner la copa menstrual. Ahora hablaremos de las causas más frecuentes por las que puedes sufrir un retraso en el ciclo menstrual y cómo hacer que te baje la regla siguiendo unos sencillos consejos.

Retraso menstrual: Causas más frecuentes

Dentro de las causas más frecuentes, el estrés puede ser una de ellas. Así como una vida muy agitada, la ansiedad, los choques emocionales y la fatiga pueden hacer que se retrase la menstruación. Otra de las causas más comunes de las irregularidades menstruales, incluso de la infertilidad en mujeres, es el síndrome de los ovarios poliquísticos (SOP). Este trastorno endocrino afecta a muchas mujeres, así que no dudes en visitar a un especialista que te realice las pruebas pertinentes.

Algunas enfermedades endocrinas que también pueden causar que no baje la regla son las que afectan a la tiroides. También una glándula situada en la base del cráneo, la hipófisis, interfiere en el control del ciclo menstrual, así como algunas anomalías de la pituitaria.

Ante cualquier duda, visita siempre a tu médico de cabecera antes de tener complicaciones mayores. Si es necesario que tomes pastillas para la regla, él lo valorará mejor que nadie.

Trucos para adelantar la regla

Como hemos mencionado, el estrés es una de las causas más habituales en el retraso de la regla por lo tanto relajarse y no obsesionarse será la mejor medida, la regla acabará bajando en cualquier momento. Pero para acelerar este proceso debes saber que existen algunos trucos y remedios caseros que ayudarán a tener más control sobre tu menstruación.

Bolsas térmicas o con agua caliente

El calor tiene efectos vasodilatadores lo que permite que los músculos uterinos se relajen. Así que puedes optar por colocar en la zona de los ovarios una bolsa de agua caliente o un saco térmico.

Darte una ducha de agua caliente también relaja los músculos y ayuda a provocar la regla, pues favorece la dilatación de las venas. Así mismo, hacer baños de agua caliente también producirá un efecto vasodilatador permitiendo que la sangre fluya mejor. Añade al agua caliente unas rodajas de limón y una rama de romero, esto activará la circulación permitiendo que la menstruación baje antes.

Hacer ejercicio

Realizar ejercicio moderado a diario permite que nuestro cuerpo funcione mejor, tanto física como mentalmente. Así, facilitarás la circulación sanguínea de todo el cuerpo, incluyendo la zona pélvica y los ovarios.

Cuida tu alimentación

La alimentación es el elemento básico para regular los ciclos menstruales. Es importante consumir alimentos que ayuden a procesar el estrógeno de manera más eficiente. Aumenta la ingesta de alimentos ricos en caroteno, como, por ejemplo: mostaza, huevos, calabaza, papaya, zanahorias, albaricoques, espinacas… La ingesta de zumo de naranja o cualquier alimento rico en vitamina C también ayuda a que la regla se adelante unos días.

Evita los alimentos con alto contenido en sodio. El exceso de sal afecta al funcionamiento de los vasos sanguíneos y los riñones, acumulando líquidos en el cuerpo que pueden provocar el retraso de la menstruación.

Infusiones y aceites

Infusión de salvia : puede ayudar a regular el sistema hormonal. Tiene muchas propiedades saludables: es desinfectante, astringente, tónica y estrogénica. Pero cuidado con esto último, pues no debes ingerir esta planta si estás tomando anticonceptivos, pues contienen estrógenos . También puedes utilizar la salvia para dar masajes en la zona de los ovarios.

: puede ayudar a regular el sistema hormonal. Tiene muchas propiedades saludables: es desinfectante, astringente, tónica y estrogénica. Pero cuidado con esto último, pues no debes ingerir esta planta si estás tomando anticonceptivos, pues . También puedes utilizar la salvia para dar masajes en la zona de los ovarios. La infusión de perejil o el té de jengibre : estas hierbas naturales provocan contracciones uterinas que pueden ayudar a que la menstruación se adelante.

Té de Angélica : esta planta ayuda a estimular el útero y facilita la desinflamación abdominal y el malestar del síndrome pre-menstrual. Además favorece la movilidad uterina. Prepara 10 gramos de la raíz en 500 mililitros de agua, hiérvela y tómala tres veces al día .

El té de clavo también incita a que baje la menstruación porque estimula la contracción de los músculos del útero. Hierve una cucharada de esta especia en 500 mililitros de agua durante cinco minutos. Deja reposar hasta que el agua esté tibia y tómala tres veces al día .

Aceite de Onagra : es muy popular para aliviar el dolor y los desarreglos hormonales. Es rico en ácido linoleico, Omega 6 y ácido graso Gamma. Por lo tanto, es bueno para regular la menstruación y mejorar sus síntomas y es tan fácil como adquirir cápsulas de aceite de Onagra.

Comprar aceite de onagra en Amazon ahora

: es muy popular para aliviar el dolor y los desarreglos hormonales. Es rico en ácido linoleico, Omega 6 y ácido graso Gamma. Por lo tanto, es bueno para regular la menstruación y mejorar sus síntomas y es tan fácil como adquirir cápsulas de aceite de Onagra. Ginseng: es un tónico que actúa sobre el aparato sexual femenino restaurando la regularidad del ciclo y aliviando el dolor menstrual, así como los provocados por el síndrome premenstrual.

Relaciones sexuales

El acto sexual ayudará a aumentar el flujo de sangre en el útero y la vagina. Además, el útero se contraerá y relajará después del orgasmo lo que puede favorecer el inicio de la menstruación.

Aspirinas

Ciertas pastillas para la regla pueden acelerar su bajada, como por ejemplo la aspirina. Si la tomas unos días antes, ayuda a regular los períodos irregulares.

Por otra parte, hay muchos ginecólogos que recetan progesterona y/o pastillas anticonceptivas. Estas pastillas regulan los desarreglos menstruales, pero tienen muchos efectos secundarios. Si tienes la posibilidad de probar los remedios caseros antes mencionados pueden ser menos perjudiciales.