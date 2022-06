Diccionario LGTBIQ+: guía básica de las diferentes identidades de género y orientaciones sexuales

Hasta hace poco tiempo casi siempre se hablaba del día del Orgullo como el Orgullo Gay, asociándolo sobre todo a la comunidad de hombres homosexuales. Pero el avance de la sociedad nos ha permitido ampliarlo al colectivo LGTBIQ+, que de alguna manera identifica y da visibilidad a otros grupos de población, como pueden ser los trans, pansexuales o cisgénero. Por eso resulta imprescindible saber diferenciar a cada uno de ellos.

El portal Yasss.es hace una recopilación de términos con la colaboración de la asociación Arcópoli. Pero antes de nada, es preciso conocer una serie de definiciones, como pueden ser identidad de género y orientación sexual.

¿Qué es la identidad de género?

Se trata de la percepción que tiene una persona sobre su género, y que no siempre tiene que estar relacionado a su sexo biológico. Al hablar de identidad de género nos referimos sobre todo al quiénes somos, ya sea un hombre, una mujer, una persona no binaria, etc.

Hay otro término que también deberíamos tener en cuenta y es el de expresión de género. Consiste en la manera en que expresamos nuestro género por medio de la apariencia y comportamientos.

Desde siempre se ha generalizado la idea de la comunidad masculina debe actuar y vestir de una manera, mientras que las mujeres lo harían de otra distinta. A ellos se les dibuja como viriles y fuertes, mientras que en el caso de ellas, la tendencia es orientarlas hacia la debilidad y el refinamiento. Sin embargo, dentro de un cuerpo existen muchas formas de habitar, al margen del género al que se pertenezca.

¿Qué es la orientación sexual?

Se refiere a la atracción afectiva y sexual que sentimos, hacia quiénes sentimos algo especial.

Diccionario LGTBIQ+

Es posible que para muchos resulten términos desconocidos, pero si nos preocupamos por conocer lo que esconde cada uno de ellos, posiblemente nos resulte más sencillo identificar a las distintas comunidades y ponernos en su lugar. Nadie, por ser diferente a nosotros, puede considerarse un bicho raro. Hay que aceptar a todo el mundo tal y como es, y en ningún momento se les debe desplazar.

Personas trans

Son los que no pertenecen al género que se les asignó al nacer y que está vinculado a su sexo biológico. Hay hombres que han podido llegar al mundo con vulva y mujeres con pene.

Cisgénero

Se tratan de las personas que se engloban dentro del género al que se les asignó al nacer y que está asociado a su sexo biológico.

Personas no binarias

Son las personas cuya identidad de género no se incluye dentro del sistema binario de hombre o mujer. Pasan a considerarse como trans al no encuadrarse en el género asignado al nacer. Este tipo de personas no se sienten ni hombres ni mujeres, o no al menos de una manera completa.

Intersexual

Estas personas tienen la particularidad de que han nacido con rasgos físicos vinculados tanto al sexo biológico masculino como al femenino. Existen distintos grados, ya que puede darse el caso de que alguien haya nacido con vagina, útero y pene. Por lo general, hay una tendencia a operar a estos niños para que el organismo se ajuste a las características de un hombre o de una mujer.

Agénero

No se encuadran dentro de ningún género, por lo tanto, pertenecen a uno neutro.

Personas de género fluido

Hace referencia a la gente que transita entre el género masculino y el femenino, así como en una infinidad de opciones intermedias.

Bigénero

Se refiere a personas que se incluyen en el género masculino y al femenino al mismo tiempo, pudiendo alternar la percepción propia de los mismos según las circunstancias.

Trigénero

Hace referencia a personas que se identifican con tres géneros, como pueden ser el masculino, el femenino y un tercero, que puede ser neutro. Pueden alternar la percepción propia de los mismos según las circunstancias.

Queer

Es el término bajo el que se incluyen las personas cuya orientación sexual o identidad de género no se encuadra dentro del sistema binario de hombre y mujer cisgénero y heterosexual. Se emplea de una forma parecida a las siglas LGTBIQ+. Surgió en su momento con cierta voluntad cultural y política con motivo del rechazo social que habían padecido este colectivo. Una traducción de esta palabra podría ser anormal o extraño.

Pangénero

Es la persona que se incluye dentro de una mezcla de distintos géneros.

Heterosexual

Son las que sienten atracción sexual por personas del género opuesto al que pertenecen.

Homosexual

Sienten atracción afectiva y sexual por personas de su mismo sexo. A los hombres a los que les gustan otros hombres se les llama gay, mientras que en el caso de de las mujeres se utiliza el término lesbiana.

Bisexual

Se refiere a las personas que sexualmente se sienten atraídas por gente de su mismo género o diferente al propio, sin que tenga que ser con la misma intensidad y a la vez.

Asexual

No tienen ningún tipo de deseo sexual por otras personas.

Pansexual

Se sienten atraídas tanto sexual como afectivamente por personas de todos los géneros, sin que sea preciso que sea todo al mismo tiempo y con la misma fuerza.

Arromántico

No tienen atracción romántica por otras personas.

Birromántico

Se sienten atraídos románticamente tanto por mujeres como por hombres.

Panrrománico

Son las que se sienten atraídas románticamente por otras personas sin importarle el género.

