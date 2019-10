Darse de alta en la Seguridad social es algo que en algún momento de nuestra vida deberemos hacer para tener una serie de derechos fundamentales como la asistencia sanitaria y las coberturas para el empleo.

Qué es la Seguridad Social

La principal finalidad de la Seguridad Social es la protección del ciudadano cotizante antes diversas contingencias: asistencia sanitaria, coberturas por desempleo o pensión por jubilación, entre otras prestaciones.

Las modalidades de Seguridad Social serían las siguientes:

Un régimen general :válido para la mayoría de sectores y trabajadores, y en el que también se incluyen sistemas especiales para colectivos específicos (sistema agrario, empleados/as del hogar, etc).

:válido para la mayoría de sectores y trabajadores, y en el que también se incluyen sistemas especiales para colectivos específicos (sistema agrario, empleados/as del hogar, etc). Tres regímenes especiales: trabajadores autónomos, trabajadores del mar y régimen especial de minería del carbón. Si eres autónomo, ya vimos cómo darse de alta en la Seguridad Social para este régimen especial.

Quiénes pueden darse de alta en la Seguridad Social

Darse de alta en la Seguridad Social es un trámite por el que obtendremos un número de la Seguridad Social, que nos identificará y nos confirmará nuestra inclusión en el sistema de protección (sanitario y social), además, es un número imprescindible para realizar cualquier gestión relacionada con el empleo, para darse de alta como trabajador, previo a realizar cualquier actividad laboral.

Cualquier ciudadano español puede solicitar el alta en la seguridad social, además de los extranjeros que residan legalmente en nuestro país. También pueden solicitar el número de alta el empresario que vaya a contratar al ciudadano, así como la propia Tesorería General de la Seguridad Social.

Darse de alta es obligatorio si se ejerce cualquier tipo de actividad laboral, por lo que todos los trabajadores deben estar afiliados y quedar así incluidos en alguno de los regímenes que establece el sistema público. Es muy recomendable darse de alta en la Seguridad Social incluso aunque no se trabaje, ya que contar con un número de la seguridad social es indispensable para obtener la tarjeta sanitaria y tener derecho a las prestaciones incluidas en la asistencia sanitaria pública en territorio nacional o en territorio europeo, mediante la tarjeta sanitaria europea. Una persona que no esté afiliada solo puede acceder a la sanidad pública como beneficiario de otra que sí lo esté.

Cómo darse de alta en la seguridad social: requisitos

Para darse de alta en la Seguridad Social debemos solicitar cita previa con la Tesorería General de la Seguridad Social. Debemos ser españoles y estar en posesión de nuestro DNI o pasaporte en vigor, o si somos extranjeros, residir legalmente en España con el permiso de trabajo pertinente. Se puede solicitar una cita para acudir de forma presencial a algunas de las oficinas y administraciones de la Tesorería de la Seguridad Social, o bien realizar los trámites de forma telemática, accediendo a la sede electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Este trámite solo lo podrán realizar las personas que dispongan de un certificado digital. Para darse de alta en la Seguridad Social como autónomos, hay que darse de alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos. Cualquier trabajador autónomo deberá hacer constar, en el momento de la inscripción cuál es la entidad gestora o mutua por la que se cubre el riesgo de enfermedad, o bien accidente de trabajo. Todos los autónomos tienen la obligación, desde el año 2007, de cubrir estas contingencias con una mutua. Y en la actualidad también es obligatorio para este sector hacer todos los trámites y gestiones por vía telemática.

Cuál es la documentación que se debe presentar

El modelo de alta en la Seguridad Social que se debe presentar y cumplimentar es el modelo TA1, para cualquiera de las dos modalidades de la Seguridad Social. Este modelo sirve tanto para la afiliación y asignación del número, como para comunicar cualquier variación en los datos facilitados a la Seguridad Social. Se deben incluir en dicho formulario los datos personales: nombre, apellidos, domicilio actual para posibles notificaciones, y marcar la casilla adecuada, correspondiente al motivo de la solicitud (afiliación o variación de datos).

Junto con el modelo de alta en la Seguridad Social habrá que aportar el DNI, la tarjeta de extranjero (NIE) o bien el pasaporte, y en el caso de ciudadanos extranjeros que tengan la residencia en España por matrimonio con un español, habrá que presentar o bien el libro de familia o el certificado de matrimonio.

Cuáles son los costes y el tiempo de tramitación

Darse de alta en la Seguridad Social es un trámite totalmente gratuito. En cualquier caso, y si se trata de una afiliación previa al inicio de una actividad laboral, deberemos empezar a pagar las correspondientes cuotas e impuestos del régimen en el que estemos inscritos, para sostener el sistema y, si es necesario en el futuro, obtener cobertura sanitaria y por desempleo. El tiempo de tramitación es de 45 días para resolver una solicitud, aunque la obtención del número de la Seguridad Social se produce de forma inmediata.

Número de la Seguridad Social y número de Afiliación

A la hora de darse de alta en la Seguridad Social, hay que tener en cuenta que no es lo mismo el número de la seguridad social que el número de afiliación. Hay que tener en cuenta que podemos solicitar en alta en la seguridad social como ciudadanos, aunque no tengamos intención o no podamos ejercer ninguna actividad laboral. En este caso, se obtendrá un número que será único y para toda la vida, que permite confirmar nuestra pertenencia al sistema de la seguridad social, para acceder a las prestaciones a las que tengamos derecho.