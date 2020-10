Cómo conservar el cilantro fresco por más tiempo

El cilantro está presente en los platos de todas partes del mundo, sobre todo, en España. Se ha popularizado gracias a su gran cantidad de nutrientes, minerales y aceites, entre los que podemos mencionar vitaminas del grupo A, K, B, C y E, esto adicional a ser una fuente efectiva de calcio, potasio, magnesio y fósforo.

Todos los alimentos se deben conservar en unas condiciones óptimas para prolongar el máximo posible su tiempo de consumo. Pueden ser sobras de tus elaboraciones culinarias, alimentos frescos, congelados, pero también otros ingredientes como hierbas y especias. Por ejemplo, en este artículo nos vamos a centrar en cómo mantener el cilantro fresco.

Para ello, necesitas saber algunos métodos específicos. Si has comprado cilantro y quieres conseguir que se mantenga fresco durante más tiempo, sigue leyendo este artículo y toma nota, estas son las técnicas más efectivas.

Métodos para mantener el cilantro fresco

1. Preservador de hierbas

Un preservador de hierbas es ideal para mantener el cilantro fresco mucho más tiempo. Puedes adquirirlo en Amazon, conservando diversas hierbas como el perejil, la albahaca y el cilantro frescas hasta tres semanas.

Preservador de hierbas

2. Con sal

Para conservar cilantro en la nevera y que dure más tiempo, la sal puede ser una de tus mejores alternativas. Y es tan fácil como lavar muy bien el cilantro y secarlo con papel de cocina. Después, pica sus ramas y hojas y mézclalas con sal siguiendo las siguientes proporciones: dos cucharadas de sal de mesa por media taza de cilantro.

Después, coloca la mezcla en un tarro de vidrio, tápalo y guárdalo en la nevera. Para utilizar esta sal de cilantro, solo tienes que sustituir la sal normal indicada en la receta por la misma cantidad de esta mezcla. Así, aportarás sal al mismo tiempo que podrás disfrutar de las propiedades del cilantro.

3. En el congelador

Si has adquirido cilantro fresco y no vas a gastarlo todo de una vez, otra buena opción para conservarlo más tiempo es congelarlo. Pero debes hacerlo de forma correcta para no estropearlo, así que te recomendamos que sigas estos pasos:

En primer lugar, debes escaldar el cilantro para frenar las encimas de descomposición, así que pon a hervir agua en una olla.



Prepara mientras tanto un recipiente con agua y cubitos de hielo.



Cuando el agua rompa a hervir, introduce el cilantro tan solo unos segundos.



Retira enseguida las hojas de la olla y sumérgelas en el recipiente con agua y hielo. De este modo, frenarás la cocción y evitarás que se cuezan.



Después, sécalo con papel de cocina absorbente o un paño limpio.



A continuación, separa las hojas de los tallos para que se sequen por completo y haz porciones según las vayas a necesitar antes de guardar el cilantro en el congelador.



Por último, introduce cada ración en bolsas herméticas y congélalas en posición horizontal, así podrás hacer uso de él cuando quieras disfrutando de todas las propiedades del cilantro.

Bolsas herméticas para congelar alimentos

4. Mantener el cilantro fresco con agua

También puedes conservar el cilantro remojando sus ramas en agua. Para ello, retira los tallos y las hojas estropeadas, así como los restos de tierra, y lávalo muy bien con abundante agua. Entonces, coloca el cilantro encima de un paño o papel absorbente para retirar el exceso de agua.

A continuación, llena un recipiente alto y de vidrio con agua para introducir el cilantro a modo de jarrón. Procura que los tallos queden bien cubiertos de agua, sobre todo las raíces en caso de que las tuviera. De ese modo aguantará más tiempo fresco, pero las hojas no deben quedar sumergidas.

Puedes dejar así el cilantro sobre la encimera de la cocina si vas a gastarlo pronto. En caso contrario, te recomendamos que lo guardes en la nevera y cambies el agua cada día o cada dos, así conseguirás que el cilantro se mantenga fresco hasta dos semanas.

5. Con cúrcuma

Otro método para mantener el cilantro fresco, y que ayuda además a limpiarlo y conservarlo, es la cúrcuma. Utilizando esta especia, conseguirás mantener intactas todas las propiedades del cilantro, y solo necesitas un recipiente de cristal, agua y una cucharada de cúrcuma molida.

Si te pasaste al comprar cilantro fresco, pon agua en un recipiente de vidrio y agrega la cúrcuma. Introduce la planta en el tarro y deja que repose unos 30 minutos antes de enjuagar muy bien las hojas y los tallos debajo del grifo.

Después, seca con cuidado el cilantro con un paño o papel absorbente y guárdalo en la nevera dentro de un recipiente con agua limpia. Asegúrate de que las hojas no estén sumergidas, solo los tallos, manteniéndose frescas más de tres semanas.

6. Cubitos de cilantro

Además de la opción anterior de guardar el cilantro congelado, también puedes usar cubiteras y congelarlo en forma de cubitos. Para ello, sigue estos pasos:

Escalda el cilantro como hemos explicado en el apartado 3.



Después, pon un poco de esta hierba en cada hueco de la cubitera.



A continuación, llena la cubitera con agua con sumo cuidado para que el cilantro no se caiga.



Para concluir, coloca la cubitera en el congelador y en un par de horas tendrás tus cubitos de cilantro listos. Además, podrás descongelarlos de forma fácil y rápida cuando los necesites.

7. Guarda el cilantro envuelto

Para terminar, entre las muchas propiedades del cilantro podemos destacar que es un potente antiinflamatorio, cuenta con propiedades antisépticas, es diurético y contiene grandes cantidades de vitamina C y K.

Por este motivo es tan importante mantener el cilantro fresco, cosa que podrás hacer durante una semana, o incluso 10 días, envolviéndolo en un paño de cocina o con papel de aluminio. Para hacerlo bien, lava el cilantro y sécalo con papel absorbente. Después, sitúa la planta sobre el papel de aluminio o el paño.

Enrolla el cilantro hasta que quede bien cubierto y no se caiga dentro del frigorífico, pero intenta no aplastarlo. Por último, guárdalo en la nevera y se conservará durante, al menos, 12 días.

También te puede interesar...