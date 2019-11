Buscar trabajo puede convertirse en una tarea ardua. Hay que emplearse a fondo, y es una tarea diaria en la que debemos ir mejorando nuestras herramientas personales, y también aprender a buscar dónde pueden estar las mejores oportunidades laborales.

En otro artículo ya vimos cómo acudir y qué responder en una entrevista de trabajo. Ahora veremos un paso previo, el de cómo buscar trabajo.

Cómo buscar trabajo: contactos directos y ETT

Según datos que manejan las empresas de trabajo temporal, casi la mitad de las personas que encuentran un puesto de trabajo lo hacen a través de conocidos. Lo mejor es que nuestro entorno conozca que estamos en la búsqueda activa de empleo, o de un nuevo empleo, si ya tenemos trabajo y deseamos cambiar. Es probable que, con esta primera aproximación para intentar buscar trabajo, consigamos, al menos, que nuestro nombre pueda estar presente en conversaciones, en reuniones de trabajo informales, y quizás surja una oportunidad real, al menos oportunidades de entrevistas.

Por otro lado, tenemos la opción de buscar trabajo en alguna empresa de trabajo temporal o ETT. Para ello, haremos una búsqueda y depuración de resultados, para ver qué agencia de colocación puede ser interesante, y enviar nuestro curriculum o llamar por teléfono para ver cuáles son los requisitos para entrar en su base de datos de candidatos.

Plataformas digitales para el empleo del futuro

En la actualidad, es el método más utilizado para buscar trabajo, dada la rapidez y la oferta infinita de portales de empleo (InfoJobs, Infoempleo, indeed, Infoempleo, etc.), pero además existen otras vías virtuales capaces de enganchar al 90% de las personas que buscan trabajo por Internet.

Una agencia de empleo virtual que funciona muy bien, y que es una de las veteranas del mercado en la búsqueda de empleo es InfoJobs. Es una plataforma de empleo muy sencilla de utilizar, y cada día puedes recibir un buen número de ofertas de trabajo que se ajusten a tu perfil.

El procedimiento para darse de alta es sencillo. Tan solo necesitaremos registrarnos con una cuenta de correo, y empezar a rellenar todos los datos que nos solicitan, desde los datos personales, hasta la inclusión de una fotografía, datos académicos, experiencia profesional, y otros datos que puedan ser interesantes para las empresas, y ya podemos empezar a funcionar, ya que InfoJobs, al igual que otras plataformas de empleo virtual, pone en contacto a los candidatos con las empresas. Una vez que nos hemos registrado, ya podemos empezar a seleccionar empresas y enviar CV.

InfoJobs, desde el espacio reservado a "nuestra cuenta", irá guardando las empresas a las que hemos enviado el curriculum, y también indicará el estado de las candidaturas. Además, podemos establecer alertas para que la plataforma nos envíe, a nuestro correo electrónico aquellas ofertas de trabajo que se adecúen a lo que estemos buscando. Podemos buscar por provincias, sector, especialidad, si queremos trabajos freelance, y también podemos buscar solamente las ofertas más recientes. Hay bastantes posibilidades de búsqueda a través de filtros que podemos explorar para sacarle el máximo partido a esta plataforma de búsqueda de empleo.

Otras posibilidades de búsqueda de trabajo que ofrece Internet

Hay una serie de posibilidades que brinda Internet que hace años no estaban a nuestro alcance, y que ahora podemos aprovechar para buscar trabajo, aunque originalmente algunas de estas herramientas no estaban pensadas para estos fines. En este sentido, las redes sociales son una muy buena opción a explorar, y en cuestión de búsqueda de empleo, no podemos perder de vista la más importante de todas: LinkedIn.

LinkedIn : es la red social profesional por excelencia. En esta red podemos darnos de alta, insertar nuestro curriculum y experiencia profesional, y ponernos en contacto con otros profesionales que conocemos de anteriores trabajos, también antiguos compañeros de la facultad, o contactos que a su vez son contactos de nuestra red. LinkedIn también tiene ofertas de empleo, que podemos configurar para que nos envíe alertas a nuestro correo.

: es la red social profesional por excelencia. En esta red podemos darnos de alta, insertar nuestro curriculum y experiencia profesional, y que conocemos de anteriores trabajos, también antiguos compañeros de la facultad, o contactos que a su vez son contactos de nuestra red. LinkedIn también tiene ofertas de empleo, que podemos configurar para que nos envíe alertas a nuestro correo. Facebook : esta red social que, inicialmente, estaba pensada para localizar amigos, familiares, excompañeros de colegio o de la facultad, en los últimos tiempos también puede servir como red social para la búsqueda activa de trabajo. Hay muchos grupos de Facebook que están basados en profesiones e intereses comunes.

: esta red social que, inicialmente, estaba pensada para localizar amigos, familiares, excompañeros de colegio o de la facultad, en los últimos tiempos también puede servir como red social para la búsqueda activa de trabajo. Hay muchos grupos de Facebook que están basados en profesiones e intereses comunes. Crear un blog personal . En otro post, ya vimos algunos trucos sobre cómo crear un blog. Esta herramienta puede darnos mucha visibilidad en Internet, y aunque requiere mucho esfuerzo diseñar una página y pensar en contenidos que puedan interesar, merece la pena porque poco a poco podemos conseguir una red de seguidores .

. En otro post, ya vimos algunos trucos sobre cómo crear un blog. Esta herramienta puede darnos y aunque requiere mucho esfuerzo diseñar una página y pensar en contenidos que puedan interesar, merece la pena porque poco a poco . E-learning: si estamos pensando en adquirir más habilidades profesionales y no tenemos tiempo, hay muchos cursos virtuales, tanto de pago como gratuitos, a los que podemos inscribirnos. En estos cursos podremos contactar con otras personas y estos contactos pueden ser muy útiles para la búsqueda activa de empleo.

Cómo buscar trabajo: un último consejo

Una de las cosas que debemos cuidar, es cuidar mucho nuestra imagen. Quienes nos puedan seguir en Facebook, Instagram o alguna otra red social y pueda resultar que sean personas interesadas en nuestro perfil que vienen de plataformas de trabajo, deben ver unos perfiles limpios y neutros. Intentemos obviar chistes, opiniones políticas, o cuestiones más personales, y mantengamos, en la medida de lo posible, una imagen de marca lo más profesional y limpia posible. Al menos mientras estamos buscando empleo.