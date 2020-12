Cómo aumentar la señal WiFi del móvil: más velocidad y estabilidad

En España, hoy día, de poco te servirá un smartphone si no tienes datos, aunque siempre puedes recurrir a una red WiFi. Y es que el concepto de móvil ha cambiado tanto que, sin Internet, poco te podrá ofrecer tu terminal. Pero, ¿y si la conexión a la red inalámbrica es deficiente? Por suerte, se puede aumentar la señal WiFi con unos sencillos trucos.

Incluso cuando estamos en casa, conectar nuestro smartphone a la red WiFi es la mejor opción, así ahorraremos datos. Si tu móvil no detecta bien la red y no puedes navegar con fluidez, ¡descubre cómo aumentar la señal WiFi del móvil!

Así mejorarás la calidad del WiFi en tu smartphone

Para mejorar y aumentar la cobertura WiFi debes tener en cuenta dos factores: primero, la configuración del dispositivo, y segundo, los ajustes que tendrás que hacer en el router de la red inalámbrica. A lo largo de este artículo te mostraremos la función de ambos elementos. Pero antes de nada, debes realizar algunas labores de mantenimiento en tu dispositivo.

Empieza por desconectar la red WiFi y volverla a conectar. Esta medida tan sencilla suele funcionar si el problema es minúsculo. Sin embargo, en caso de que no consigas ampliar la señal WiFi, también puedes desinstalar la red inalámbrica del WiFi de tu smartphone y volver a registrarla.

Para ello, accede a 'Ajustes' en tu terminal, después a 'Redes e Internet' y pulsa sobre la red conectada. Así accederás a sus detalles, donde tienes que seleccionar 'Olvidar red WiFi' para borrar todos los datos. Pero ten en cuenta que se borrarán tanto el nombre como la contraseña de la red. Si cuando vuelvas a conectar tu móvil al WiFi no se soluciona el problema de conexión de forma automática, tendrás que probar algunas de las siguientes opciones.

1. Aplicación WiFi Analyzer

Si no has conseguido aumentar la señal WiFi con las medidas anteriores y tu dispositivo sigue recibiendo la red débil, debes tomar otras medidas más complicadas. Por ejemplo, instalar la aplicación WiFi Analyzer y comprobar tanto los canales como las frecuencias que haya cerca.

Considerando cuáles son los canales menos utilizados, tendrás que hacer los ajustes pertinentes en tu router. Y es que puede ser que el WiFi de tus vecinos esté haciendo interferencias, de manera que al solucionar esto se debe ampliar la señal WiFi.

Las dos frecuencias que suelen utilizarse para emitir la señal WiFi son 2.4GHz y 5GHz. Además, cada una de ellas está compuesta por diversas emisiones o canales. Así, mientras que 2.4GHz cuenta con 11 canales, la frecuencia 5GHz puede tener hasta 45 canales distintos.

Por lo tanto, a través de la App WiFi Analyzer realizaremos un escaneo para verificar los canales que contiene la red inalámbrica. Después de comprobar cuáles son, tendremos que configurar el router y también modificar el canal perteneciente a la red WiFi.

2. Configuración del router

Si quieres aumentar la señal WiFi configurando el router, necesitarás dos datos para poder hacerlo: la dirección IP del usuario y la contraseña de acceso. A pesar de que todos los routers muestran una configuración diferente, la interfaz suele ser la misma para todos ellos. Por lo tanto, en algunos routers se puede modificar desde el menú, en 'Red Inalámbrica' > 'Configuración de Red Inalámbrica'.

Cuando encuentres el canal que está ocupando tu red, solo tendrás que cambiarlo por otro que esté libre para ampliar la señal WiFi. Esto podrás verlo a través de WiFi Analyzer, pero ten en cuenta que la frecuencia 5GHz suele ser muy poco utilizada, así que podrás encontrar más canales libres. Dicha frecuencia es más limitada, pero la velocidad de transmisión es bastante más potente si la comparamos con la frecuencia 2.4GHz.

3. Amplificador señal WiFi, la mejor opción

Después de modificar el canal de la red, la conexión debe funcionar mejor. En caso contrario, si la señal es débil todavía, lo mejor es recurrir a un repetidor o amplificador señal WiFi. Se trata de un aparato muy económico para aumentar la señal WiFi en todo tu hogar.

En casas con una sola planta, con un amplificador será suficiente, pero si tiene varias plantas, lo mejor es poner uno en cada piso. Si decides utilizar la frecuencia 2.4GHz puede que no los necesites, pues su señal es bastante más amplia. Pero en caso contrario, o si tu casa tiene varias plantas, sí o sí tendrás que utilizar un amplificador señal WiFi para aumentar la señal.

Amplificador de señal de WiFi

4. Cómo ampliar la señal WiFi en la calle

Con todas las opciones que te hemos mostrado, no tendrás ningún problema para aumentar la señal WiFi en casa, que es donde tenemos acceso a nuestro router. Pero, ¿qué ocurre si nos encontramos en la calle? En primer lugar, que estas opciones no son válidas, así que tendrás que buscar otras formas de solucionar el problema.

Cuando estés conectado a una red WiFi de un lugar público, como una biblioteca, un restaurante, una tienda, etc., lo mejor será que no te muevas mucho del sitio donde tengas buena conexión. Piensa que si vas de un sitio a otro estarás cambiando el punto de acceso constantemente y la señal será más débil. Además, si se trata de un lugar amplio y hay varias personas conectadas a la misma red, no será tan sencillo seguir el movimiento de uno o más dispositivos.

Por último, si te encuentras en un lugar sin muchos obstáculos, mucho mejor. El motivo es que a la red WiFi le cuesta más trabajo llegar a todos los dispositivos si hay puertas, paredes o muebles de por medio. Lo mejor es permanecer cerca del router o, en su defecto, del amplificador señal WiFi.

También te puede interesar...