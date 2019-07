Cómo ahorrar dinero en la ropa de los niños

Los padres somos conscientes de que pasamos la mayor parte del tiempo reemplazando las prendas de ropa que nuestros hijos ya no pueden usar, lo que conlleva un importante desembolso de dinero. Ya os adelantamos en un artículo anterior cómo ahorrar dinero y mejorar tu economía doméstica, ahora añadiremos algunos trucos para conseguir el ahorro de una buena cantidad de dinero sin que tu hijo tenga que renunciar a ir a la moda.

Compara precios, marcas y tiendas

La primera alternativa que te damos para ahorrar dinero en la ropa de los niños es comparando precios, marcas y tiendas. Si le dedicas algo de tiempo a esta actividad podrás encontrar ropa de calidad a buenos precios, de manera que no tendrás que gastar demasiado y las prendas y los zapatos resistirán durante todo el año. De hecho, a la hora de comprar, recuerda el dicho "a veces lo barato sale caro", por lo que comprar género de mala calidad con la intención de ahorrar, provocará con el tiempo comprarlo de nuevo.

A continuación, te mostramos sitios donde encontrar género de mejor calidad a buen precio.

Visita Outlets y otras tiendas económicas

Tenemos la opción de los outlets, en España, llevan algo más de 20 años, el concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, en un inicio se vendían excedentes o prendas con taras que no podían ir a tienda tradicional, pero actualmente encuentras ropa de marca de otras temporadas descontada de precio.Encontramos más de 30 outlets en toda España donde puedes vestir a tus pequeños por menos de lo que imaginas.

Si pasas por Madrid, no puedes dejar de visitar The Style Outlets en San Sebastián de los Reyes, a unos 15 minutos en coche a las afueras, tienes marcas para todos los estilos, clásico o desenfadado, de vestir o más todoterreno, Charanga, Gocco, Beneton, Mayoral, El Corte Inglés, Nanos, Vilagallo, Volcom, Desigual, Adidas, Nike, Puma, Levis, Pepe Jeans, todas con un descuento muy significativo. También puedes comprar online, pero no toda la selección de tienda, ni todas las marcas.

Thestyleoutlets

Otra de las opciones más atractivas es Las Rozas Village, con marcas más Premium y un concepto abierto, como un pequeño pueblecito, podemos encontrar Polo Ralph Lauren, Pretty Ballerinas, Tous, Timberland, Gant, Scalpers, Columbia, El Ganso, Hackett...

las rozas village

Planifica tus compras

Renovar el armario de tus hijos siempre es una tarea difícil, por eso es recomendable apuntar lo que verdaderamente les hace falta para tener una idea de lo que vas a comprar. De esta manera no solo evitarás comprar cosas que tu hijo ya tiene, sino que también podrás mirar descuentos y ofertas. Planificar las compras con anticipación es una de las mejores estrategias para ahorrar.

Aprovecha las rebajas

Otra alternativa es comprar en los meses de junio o julio, ya que como ya hablamos en el artículo sobre cómo ir de rebajas, son los meses donde podrás encontrar precios más interesantes. Si te ves muy apurado, también puedes aprovechar las rebajas de fin de temporada, que se suelen hacer a finales de septiembre y principios de octubre.

Ten en cuenta que si compras fuera de temporada una talla más y planificas bien lo que necesitas puedes encontrar ropa de todo tipo a muy buenos precios, para niños hay cosas muy monas en Chicco, Prenatal, Agatha Ruiz de la Prada, pero también básicos en Zara, H&M o Mango.

Compra online

También encontramos webs donde tenemos ropa de segunda mano, como los niños crecen tan rápido, la ropa está prácticamente nueva y podemos encontrar todo tipo de marcas y tallas, quizás lo único que no compraríamos en estas webs sería calzado, aquí os dejamos dos, percentil y quiquilo.

Cómo dar una segunda vida a la ropa

Por último, si además eres apañado, puedes convertir pantalones largos en cortos, añadir accesorios y darles otro estilo a los vaqueros, o coser un bordado en un pequeño roto para darle una segunda vida.

Con todas estas alternativas, podemos hacer frente a los cambios de armario sin hacer un desembolso de dinero tan importante.