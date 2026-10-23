Poner hojas de laurel en la cama: para qué sirve este remedio casero y qué resultados puedes esperar

En la actualidad, el cultivo de laurel se extiende por toda el área mediterránea, incluyendo la española. En la cocina, a diferencia del perejil, las hojas que dan un sabor más intenso son las secas. Se trata de una de esas hierbas que se pueden usar en la cocina.

Esta especia no solo se utiliza en platos como guisos, sino que muchas personas la usan debajo de la almohada o del colchón. ¿Conoces los beneficios de este truco y cómo ayuda con la suciedad y los olores de la cama? Aquí te lo contamos.

Solución contra olores de cama

Con el paso del tiempo, en la cama y la ropa de descanso se acumulan humedad, sudor y malos olores. Estos factores alteran el ambiente del dormitorio y dificultan un buen descanso nocturno.

El laurel actúa como un neutralizador de olores y ambientador natural. Sus aceites esenciales liberan una fragancia herbal suave que ayuda a combatir la humedad retenida en almohadas y colchones sin recurrir a aerosoles ni productos químicos sintéticos.

Gracias a sus compuestos volátiles como el cineol, el eugenol y el linalol, las hojas secas de laurel liberan un aroma constante que ablanda y absorbe los olores estancados de la ropa de cama. Además, sus propiedades antisépticas suaves ayudan a frenar la propagación de bacterias causantes del mal olor en los tejidos.

Cómo elegir y comprar laurel

Para aprovechar al máximo sus propiedades aromáticas y beneficios en el hogar, es fundamental seleccionar hojas de buena calidad. Al comprar laurel seco, busca paquetes donde las hojas se mantengan enteras, crujientes y de color verde oliva uniforme, evitando aquellas que estén quebradizas o amarillentas.

El aroma es el mejor indicador de su frescura: al frotar o romper ligeramente una hoja, debe desprender un olor herbal intenso e inmediato. Si compras laurel fresco, prioriza las hojas firmes, brillantes y sin manchas oscuras ni signos de humedad acumulada en el envase.

Propiedades del laurel

Laurus nobilis, llamado comúnmente laurel o lauro, es un arbusto o árbol perenne perteneciente a la familia de las lauráceas, a la que da nombre. Se trata de una planta originaria de la región del mar Mediterráneo.

En cuanto a su cultivo, el laurel es una planta poco exigente en suelos, aunque va mejor en aquellos sueltos y frescos. Soporta muy bien la poda, aunque es sensible a algunos parásitos.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 100 gramos de hojas de laurel agrupan las siguientes propiedades:

Energía : 313 kilocalorías

: 313 kilocalorías Carbohidratos : 75 gramos

: 75 gramos Fibra : 23.3 gramos

: 23.3 gramos Lípidos totales : 8.36 gramos

: 8.36 gramos Proteína : 7.61 gramos

: 7.61 gramos Agua : 5.44 gramos

: 5.44 gramos Calcio : 834 miligramos

: 834 miligramos Potasio : 529 miligramos

: 529 miligramos Magnesio : 120 miligramos

: 120 miligramos Fósforo : 113 miligramos

: 113 miligramos Vitamina C : 46.5 miligramos

: 46.5 miligramos Sodio: 23 miligramos

Con respecto a las propiedades que tiene el laurel, te mostramos cuáles son algunos de los beneficios que tiene esta hierba para la salud y el hogar:

Reduce la ansiedad . Tiene un efecto calmante gracias a compuestos aromáticos como el linalol.

. Tiene un efecto calmante gracias a compuestos aromáticos como el linalol. Elimina los malos olores y neutraliza la humedad acumulada en el dormitorio.

y neutraliza la humedad acumulada en el dormitorio. Reduce la inflamación y favorece la relajación muscular .

y favorece la . Fortalece el sistema inmunitario .

. Combate la diabetes . Concretamente, alivia los síntomas generados en las personas con diabetes tipo II.

. Concretamente, alivia los síntomas generados en las personas con diabetes tipo II. Beneficios antifúngicos y antimicrobianos. Actúa contra Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimunirum y Staphylococcus aureus.

Actúa contra Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimunirum y Staphylococcus aureus. Ayuda a la digestión. Previene la acidez y la formación de gases.

Frena los problemas respiratorios

El laurel puede ser muy efectivo para aliviar malestares respiratorios. Concretamente, sirve para la expulsión de las flemas y para aliviar la tos. Teniendo en cuenta que el laurel tiene propiedades antiinflamatorias, esta planta ayuda a despejar las vías respiratorias y reducir síntomas como los de la congestión.

Mejora la calidad del sueño

Poner hojas de laurel debajo de la almohada tiene una función antiestrés, de tal forma que aporta mayor relajación a la hora de conciliar el sueño. Para conseguir mejorar la calidad del descanso, lo más recomendable es colocar las hojas secas en una bolsita de tela debajo de la almohada o el colchón y cambiarlas periódicamente.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que no se deben usar remedios herbales sin consultar primero con un especialista, ya sea un farmacéutico o un médico especialista. De hecho, hay que tener en cuenta que la ingesta de hojas de laurel en exceso llega a ser tóxica.