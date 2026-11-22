Con 11 años de experiencia asando pollos en el histórico restaurante madrileño, el especialista da su veredicto sobre la nueva Krispper White BBQ Bacon

Manuel, experto asador de Casa Mingo, tras probar la nueva hamburguesa de Burger King: “Realmente tiene sabor a asado”

En Madrid hay lugares que forman parte de la historia gastronómica de la ciudad. Casa Mingo es uno de ellos.

Fundado en 1888, este establecimiento se ha convertido en una referencia para quienes buscan disfrutar de uno de los platos más populares de nuestra cocina: el pollo asado.

Sus hornos y su receta tradicional llevan generaciones atrayendo a madrileños y turistas de todo el mundo, hasta convertirlo en uno de los templos de este clásico gastronómico.

Precisamente por eso, su opinión de expertos pone en valor una nueva receta de la hamburguesa de pollo con sabor asado de Burger King, Krispper White BBQ Bacon.

Nos hemos acercado hasta Casa Mingo para hablar con Manuel, chef con 11 años de experiencia en el restaurante, y conocer su veredicto y opinión de experto en pollos asados. ¿El resultado?: “Está buena, realmente tiene sabor a asado”.

La opinión sobre el pollo sentenciaba su veredicto: "Es crujiente por fuera y jugoso por dentro. Se asemeja bastante a lo que servimos aquí."

La iniciativa forma parte de la campaña ‘Aprobado por los expertos en sabor asado’, con la que Burger King juega con la figura de los maestros polleros y su conocimiento del producto.

Una manera de poner en común dos formas distintas de disfrutar del pollo: la tradición del asado y una hamburguesa que busca trasladar todo ese sabor en un formato contemporáneo.

La receta

La nueva Krispper White BBQ Bacon parte de la receta original que Burger King lanzó en 2025, y mantiene algunos de sus ingredientes principales: un patty de 100% pechuga de pollo crujiente, marinado con hierbas y especias, pan brioche, doble queso y lechuga fresca.

A esta combinación se incorporan ahora dos ingredientes que marcan la diferencia: bacon y White BBQ Sauce.

Esta salsa, elaborada sobre una base de mayonesa, combina notas ahumadas con un ligero toque ácido y un perfil especiado. Su textura cremosa contrasta con el crujiente del pollo y el bacon, que añade un extra de intensidad a cada bocado.

Cartel de la nueva receta de Burger King Cedida

El resultado es una nueva versión que conserva el característico sabor asado de Krispper, pero incorpora nuevos matices y contrastes.

Para quienes prefieren una hamburguesa más contundente, también existe la posibilidad de pedirla con doble patty de pollo.

Dos opciones para disfrutar de esta nueva combinación, que amplía la familia Krispper sin renunciar a la esencia que la hizo reconocible.

Eso sí, habrá que darse prisa para probarla. Krispper White BBQ Bacon estará disponible en los restaurantes Burger King de España, así como a través de sus canales de delivery y AutoKing, únicamente hasta el próximo 29 de diciembre.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Burger King.



