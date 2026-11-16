El mosaico de paisajes y microclimas otorgan a la materia prima de esta isla una identidad única. Cedida.

Bodegas centenarias, seis denominaciones de origen y viñedos a 1.300 metros de altitud hacen que el visitante quiera probar cada plato típico de esta tierra.

La ruta gastronómica ideal para una escapada: quesos de cabra, vinos volcánicos y 11 estrellas Michelin

Tenerife es una tierra con una belleza innegable. Cuenta con increíbles playas, parques y piscinas naturales, de los que cualquiera se queda prendido.

Pero más allá de enamorarse de la belleza natural de este paraíso en la tierra, quienes la visitan quedan prendidos de su insuperable gastronomía.

Ocurre con la primera cucharada de un escaldón de gofio, con el sorbo de una copa de vino nacida en ceniza viva o con la textura cremosa de una papa antigua.

Y es que esta isla no se visita únicamente a través de la mirada; se descubre degustando cada plato típico.

La despensa kilómetro cero

En apenas unos kilómetros de distancia, el paisaje de Tenerife cambia de costas batidas por el satélite y árido litoral hasta valles húmedos rozados por el mar de nubes y cumbres que rozan el cielo.

Este mosaico de paisajes y microclimas, acariciados por vientos alisios y fertilizado por suelos volcánicos, otorgan a la materia prima insular una identidad única:

Papas antiguas de Canarias (DOP): llegaron a la isla en el siglo XVI procedentes de América y se conservaron como una auténtica joya. La emblemática papa negra encontró en este suelo volcánico de altitud su hábitat perfecto. Su piel arrugada y textura cremosa son difíciles de olvidar.

de Canarias (DOP): llegaron a la isla en el siglo XVI procedentes de América y se conservaron como una auténtica joya. La emblemática papa negra encontró en este suelo volcánico de altitud su hábitat perfecto. Su piel arrugada y textura cremosa son difíciles de olvidar. El gofio : cereal tostado y molido a la piedra (trigo, maíz o cebada) uno de los emblemas gastronómicos del archipiélago. Tenerife produce el 40% de gofio de las islas, unas 2.300 toneladas anuales.

: cereal tostado y molido a la piedra (trigo, maíz o cebada) uno de los emblemas gastronómicos del archipiélago. Tenerife produce el 40% de gofio de las islas, unas 2.300 toneladas anuales. Quesos de cabra autóctona: atesorando una gran cantidad de queserías artesanales, la raza caprina tinerfeña (con sus adaptaciones norte y sur) brinda quesos frescos y curados premiados en citas de élite como los World Cheese Awards 2025 y Agrocanarias 2025.

autóctona: atesorando una gran cantidad de queserías artesanales, la raza caprina tinerfeña (con sus adaptaciones norte y sur) brinda quesos frescos y curados premiados en citas de élite como los World Cheese Awards 2025 y Agrocanarias 2025. Tesoros de costa y cumbre: desde la pesca artesanal de la vieja –pescado de roca con sutil gusto a marisco por su dieta de algas y crustáceos– y los grandes túnidos atlánticos (rabil, patudo, barrilote o atún rojo), hasta la delicadeza botánica de las Mieles de Tenerife (DOP), nacidas de endemismos florales únicos.

Seis denominaciones de origen

Brunch en Bodegas Monje. Cedida.

Otro de los emblemas gastronómicos de Tenerife es su vino. Esta viticultura heroica tiene su origen en el siglo XIX, cuando la plaga de la filoxera arrasó los viñedos europeos.

Sin embargo, la condición atlántica de esta tierra actuó como un búnker natural.

Sus vides crecen sobre pie franco, arraigando directamente en la tierra de ceniza y basalto con raíces originales que superan el siglo de antigüedad.

La isla cuenta con seis Denominaciones de Origen (Tacoronte-Acentejo, Valle de La Orotava, Ycoden-Daute-Isora, Valle de Güímar, Abona e Islas Canarias) y más de cien bodegas familiares que custodian variedades únicas:

Listán Negro: uva tinta más característica de la zona, con aroma a frutos negros, vibrantes, notas minerales, frescura y una armonía elegante.

Listán Blanco: con esta variedad de uva blanca se da origen a vinos muy frescos, de acidez marcada y recuerdos salinos.

Malvasía volcánica: una célebre uva que produce desde blancos secos hasta vinos dulces clásicos.

Con más de cinco siglos de historia, los vinos tinerfeños han cautivado a personajes históricos como William Shakespeare, Luis de Góngora o Walter Scott.

Hoy, el cultivo de la viña ocupa unas 3.200 hectáreas, el 17% de la superficie cultivada insular. Para dominar la superficie abrupta que las vides encuentran por el camino, los viticultores cuentan con técnicas agrícolas centenarias:

El cordón trenzado: los sarmientos se van trenzando mano a mano para formar cordones de varios metros de longitud.

El sistema de parral bajo: una arquitectura agrícola adaptada a la orografía y la fuerza del viento.

Desde cotas extremas como los viñedos de Vilaflor a 1.300 metros de altitud hasta proyectos vanguardistas de vermuts elaborados con botánicos endémicos (incienso tinerfeño, ruda o romero), cada copa exige una pausa para entender el relieve donde maduró la uva.

Sistema de cultivo de la vid en La Orotava. Cedida.

Tradición y vanguardia

Pero la verdadera magia gastronómica de Tenerife radica en la cercanía de sus dos mundos culinarios.

El latido del guachinche

Guanchinche La Orotava. Cedida.

Un guachinche es el alma gastronómica y popular de Tenerife: un establecimiento tradicional donde el viticultor abre las puertas de su casa para vender su vino de cosecha propia, acompañado de platos caseros, sencillos y a precios populares.

Aunque surgieron en los años 60 en garajes, patios y cuartos de aperos del norte rural de la isla —en municipios como Tacoronte, El Sauzal o La Orotava— para dar salida al excedente de vino nuevo entre noviembre y la primavera, hoy esta costumbre se extiende por múltiples rincones de la geografía tinerfeña, desde las medianías norteñas hasta el sur y el área metropolitana.

La cumbre de la alta cocina

Pionera en el año 2000 al diseñar el primer Plan Director de Gastronomía de España y sede de la primera estrella Michelin del archipiélago en 2002, Tenerife es hoy la capital culinaria de Canarias.

Con 11 estrellas Michelin repartidas en 9 templos gastronómicos (encabezados por biestrellados como M.B y El Rincón de Juan Carlos, y restaurantes distinguidos como Nub, San-Hô, Taste 1973, Donaire, Il Bocconcino, Haydée y El Taller de Seve Díaz) y 48 galardones en la Guía Repsol, los grandes chefs reinterpretan las recetas ancestrales y el producto de lonja con maestría técnica universal.

El broche dulce

El broche dulce de la experiencia llega con la rica tradición repostera de la isla, heredera de su pasado azucarero y viva en recetas populares como los rosquetes de huevo de Guía de Isora, las tortas de almendra de Vilaflor de Chasna, el hojaldre de Los Realejos, El Lagunero –originario de San Cristóbal de La Laguna– o el turrón de Tacoronte.

Todas estas joyas encuentran su maridaje definitivo en el barraquito: el icónico café servido en capas que combina leche condensada, licor, canela y piel de limón, convirtiendo cada sobremesa en un cálido ritual de despedida.

Tenerife es pura gastronomía de raíz y una despensa viva donde cada plato honra a quienes cultivan la tierra y faenan la mar.

Desde el sabor inconfundible de un vino volcánico servido en bodega hasta la sencillez de una repostería artesanal recién horneada, recorrer sus mesas supone el auténtico privilegio de saborear un territorio donde cada bocado cuenta una historia.

"La ruta gastronómica ideal para una escapada: quesos de cabra, vinos volcánicos y 11 estrellas Michelin", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Turismo de Tenerife.