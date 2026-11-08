Los expertos en limpieza lo confirman: para limpiar las cucharas de madera solo necesitas agua y jabón

Las cucharas de madera pueden absorber humedad, grasa y restos de comida con más facilidad que un utensilio metálico. Por eso necesitan una limpieza cuidadosa después de cada uso.

Para el mantenimiento diario no hace falta recurrir automáticamente a la lejía. El USDA recomienda lavar platos y utensilios con agua caliente y jabón para retirar suciedad y restos de alimentos.

La madera es un material poroso. Eso hace especialmente importante limpiar bien la superficie y dejarla secar completamente antes de volver a guardarla.

Agua y jabón

El primer paso consiste en retirar cualquier resto visible de comida. Después puede lavarse la cuchara con agua caliente y una pequeña cantidad de detergente.

No conviene dejarla sumergida durante largos periodos. La madera puede absorber agua, hincharse y terminar desarrollando grietas o deformaciones con el uso repetido.

La Universidad de Minnesota también recomienda lavar los utensilios en agua jabonosa, aclararlos con agua limpia y dejarlos secar al aire.

El secado es especialmente importante. Guardar una cuchara todavía húmeda puede favorecer malos olores y mantener agua atrapada en pequeñas grietas.

La lejía no es para todo

También conviene revisar periódicamente su superficie. Si aparecen ranuras profundas o zonas difíciles de limpiar, pueden acumularse restos con mayor facilidad.

El USDA aplica esta misma lógica a las tablas de madera. Cuando presentan surcos difíciles de higienizar, recomienda sustituirlas.

La lejía tiene función desinfectante, pero no es necesaria para la limpieza ordinaria de una cuchara utilizada en condiciones normales.

El USDA recomienda primero lavar las superficies de contacto con alimentos con agua caliente y jabón. La desinfección puede añadirse después cuando existe una necesidad concreta.

Para tablas de madera, por ejemplo, contempla una solución muy diluida de lejía sin perfume después del lavado. Eso no equivale a utilizarla directamente ni de forma rutinaria.

Además, cualquier desinfectante debe emplearse siguiendo las indicaciones del fabricante. Nunca conviene improvisar concentraciones ni mezclar lejía con otros productos de limpieza.

La lejía tampoco sustituye al detergente. Si quedan restos de grasa o comida, primero hay que retirarlos mediante una limpieza adecuada.

Después del lavado, la cuchara debe aclararse bien. No deberían quedar restos de jabón ni de ningún otro producto sobre una superficie que va a entrar en contacto con alimentos.

Tratamiento sencillo

Otro error habitual es meter cualquier utensilio de madera en el lavavajillas. El agua muy caliente y los ciclos prolongados pueden favorecer deformaciones o grietas en algunas piezas.

La mejor opción depende siempre del fabricante. Algunas maderas y acabados toleran mejor ciertos lavados que otros.

Para el cuidado habitual, sin embargo, el método es bastante sencillo: agua caliente, jabón, aclarado y un secado completo antes de guardar.

La lejía puede tener un papel puntual en la desinfección. Pero para una cuchara de madera utilizada cada día, no hace falta convertir cada lavado en una desinfección intensiva.