Poner papel de cocina en el cajón de las verduras: para qué sirve y cuándo conviene cambiarlo

Abrir el cajón de las verduras y encontrar agua acumulada en el fondo es bastante habitual. Esa humedad puede proceder de la condensación o de los propios alimentos, especialmente cuando contienen mucha agua.

Una forma sencilla de reducirla es colocar papel de cocina en la base. Su función principal es absorber parte de esa humedad antes de que quede en contacto continuo con frutas y verduras.

Maytag recomienda precisamente forrar el fondo del cajón con papel absorbente para mantenerlo más limpio. GE también aconseja utilizarlo con alimentos muy húmedos, como lechuga o apio.

Controlar el exceso de humedad

El cajón de verduras está diseñado para mantener unas condiciones distintas al resto del frigorífico. Algunos modelos permiten incluso regular la cantidad de humedad que permanece dentro.

Las verduras de hoja suelen conservarse mejor con una humedad relativamente alta. Frutas y productos más sensibles a pudrirse necesitan, en cambio, mayor ventilación.

El problema aparece cuando la humedad es excesiva. Si se forman gotas y permanecen durante días, algunos alimentos pueden ablandarse o deteriorarse más rápido.

La Universidad de Minnesota advierte de que las bolsas totalmente cerradas pueden generar demasiada humedad. Esa condensación favorece el crecimiento de mohos y bacterias en determinados vegetales.

Cambiarlo cuando se humedece

El papel puede ayudar a recoger parte de esa agua. También evita que pequeñas gotas o restos vegetales queden directamente sobre el plástico del cajón.

Eso no significa que haya que mantener todo completamente seco. Algunas verduras necesitan humedad para no marchitarse y perder firmeza demasiado rápido.

La clave está en retirar el exceso, no en convertir el cajón en un ambiente seco. Por eso también importa ajustar correctamente el control de humedad cuando el frigorífico lo incorpora.

El papel deja de ser útil cuando está empapado. Si permanece mojado durante días, puede mantener precisamente la humedad que pretendíamos retirar.

Por eso conviene revisarlo cada vez que se ordena el cajón. Si está húmedo, manchado o contiene restos de hojas, es mejor sustituirlo.

No existe un número exacto de días válido para todos los frigoríficos. La frecuencia depende de los alimentos almacenados, la humedad y la cantidad de condensación que se produzca.

También conviene lavar periódicamente el propio cajón. El papel facilita la limpieza, pero no sustituye a retirar restos y limpiar la superficie cuando sea necesario.

No lavarlas antes

Las verduras deben guardarse además en buenas condiciones. Whirlpool recomienda secarlas bien después de lavarlas para limitar el exceso de humedad antes de almacenarlas.

Con algunas frutas, incluso puede ser mejor no lavarlas hasta el momento de consumirlas. Las bayas, por ejemplo, pueden deteriorarse antes si se almacenan húmedas.

También merece la pena evitar llenar el cajón completamente. Maytag recomienda dejar cierto espacio para que el aire pueda circular alrededor de los alimentos.

Poner papel de cocina en la base, por tanto, puede ser un truco útil y sencillo. Ayuda a recoger humedad y facilita mantener el cajón limpio. Pero funciona mejor si se combina con algo todavía más importante: guardar los alimentos secos, controlar la humedad y cambiar el papel en cuanto deje de estar seco.