Llevamos años utilizando el mismo estropajo para todas las superficies: expertos explican por qué no es recomendable

El estropajo es uno de esos utensilios que nunca faltan en casa. Lo utilizamos para lavar los platos, eliminar la grasa de las sartenes e incluso limpiar la encimera.

Sin embargo, emplear el mismo estropajo para diferentes superficies puede ser un error. Aunque parezca una forma práctica de ahorrar tiempo, los expertos advierten de que no todas necesitan el mismo tratamiento.

Además, un estropajo aparentemente limpio puede acumular microorganismos y trasladarlos de un lugar a otro. El problema no está únicamente en la suciedad que pueda contener.

Uno para todo

También influye el material con el que está fabricado. La parte abrasiva de algunos estropajos puede provocar arañazos y deteriorar determinados revestimientos con el uso continuado.

La Agencia de Normas Alimentarias británica (FSA) advierte de que reutilizar los mismos utensilios para distintas tareas puede favorecer la contaminación cruzada, especialmente cuando entran en contacto con alimentos.

Por ejemplo, limpiar una tabla donde se ha cortado pollo crudo y después pasar el mismo estropajo por la encimera puede trasladar microorganismos de una superficie a otra.

Las esponjas de cocina pueden albergar numerosas bacterias. Su estructura porosa, la humedad que retienen y los restos de comida crean condiciones favorables para su supervivencia.

Un estudio publicado en 2022 en Journal of Applied Microbiology, dirigido por Trond Møretrø, del instituto noruego Nofima, analizó las bacterias presentes en esponjas y cepillos domésticos.

Los resultados mostraron que los cepillos tenían, en general, menos bacterias que las esponjas. Además, la bacteria Salmonella sobrevivía menos tiempo en ellos, especialmente cuando podían secarse correctamente.

Otra investigación publicada en 2016 en Frontiers in Microbiology examinó 98 esponjas domésticas y encontró niveles de contaminación muy variables. Su aspecto exterior tampoco permitía conocer la cantidad de microorganismos presentes.

Más allá de las bacterias, existe otro problema: el desgaste de los materiales. Un estropajo eficaz contra la suciedad incrustada puede resultar demasiado agresivo para determinadas superficies.

Cuidado con los arañazos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda evitar los estropajos abrasivos en sartenes antiadherentes. La fricción puede deteriorar progresivamente el revestimiento y reducir sus propiedades.

Algo parecido ocurre con las placas vitrocerámicas. Según la OCU, las fibras abrasivas pueden provocar arañazos, por lo que conviene utilizar productos y accesorios adecuados para estas superficies.

En cambio, algunos materiales resistentes admiten una limpieza más intensa. La elección del estropajo debe depender del tipo de superficie, la suciedad acumulada y las instrucciones del fabricante.

Una solución sencilla consiste en reservar diferentes utensilios para distintas tareas. No es necesario llenar la cocina de productos, sino evitar que un mismo estropajo pase continuamente de una zona a otra.

Cómo separar los estropajos

Se puede utilizar uno suave para platos y sartenes, una bayeta para encimeras y otros utensilios exclusivos para el baño. Distinguirlos mediante colores también ayuda a evitar confusiones.

La FSA aconseja limpiar o sustituir regularmente los utensilios y dejarlos secar antes de reutilizarlos. El mal olor y el deterioro son señales para cambiarlos.

Sin embargo, que un estropajo parezca limpio no significa que esté libre de bacterias. Por eso, mantenerlo seco y evitar utilizarlo en distintas zonas resulta importante.

Cuándo cambiarlos

No se trata de utilizar más productos ni de limpiar con mayor frecuencia, sino de escoger los utensilios adecuados para cada superficie y mantenerlos en buenas condiciones.

Un gesto tan sencillo como separar los estropajos según su función puede ayudar a reducir la contaminación cruzada y evitar daños en muebles, sartenes y otros materiales.