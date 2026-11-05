Por qué tu lavavajillas no limpia bien: el error que cometemos al meter los platos que bloquea el paso del agua

Abrir el lavavajillas y encontrar restos de comida pegados en un plato puede hacer pensar que falta detergente. Sin embargo, muchas veces el problema empieza antes de pulsar el botón.

La forma en la que se colocan platos, vasos y utensilios determina si el agua puede llegar correctamente hasta ellos. Si una pieza bloquea los brazos aspersores, algunas zonas pueden quedar mal lavadas.

Whirlpool advierte de que sobrecargar el lavavajillas restringe la circulación del agua. Cuando no existe suficiente espacio entre los objetos, los chorros y el detergente tienen más dificultades para alcanzar toda la vajilla.

Bloquear los brazos

Los brazos aspersores giran durante el ciclo y lanzan agua a presión desde distintos ángulos. Si una sartén, bandeja o cucharón impide ese movimiento, la limpieza deja de ser uniforme.

Bosch recomienda colocar todos los utensilios de forma que no obstaculicen la rotación de esos brazos. Antes de iniciar el ciclo puede comprobarse fácilmente girándolos con la mano.

Whirlpool aconseja hacer la misma prueba. Si el brazo ofrece resistencia o choca contra una pieza, conviene reorganizar la carga antes de poner en marcha la máquina.

También importa hacia dónde queda orientada la suciedad. Las superficies con restos de comida deberían mirar hacia abajo y hacia el interior, donde reciben mejor los chorros.

Llenar cada hueco

Los cuencos y recipientes con huecos deben colocarse inclinados. Así el agua puede entrar durante el lavado y salir después sin quedarse acumulada en su interior.

El problema aparece cuando se superponen dos platos o se encajan boles unos dentro de otros. Las partes que quedan tapadas apenas reciben agua y pueden salir con los mismos restos con los que entraron.

Aprovechar bien el espacio no significa colocar vajilla hasta que no quepa absolutamente nada más. Una carga excesiva puede reducir el movimiento del agua y empeorar el resultado final.

Whirlpool señala que dejar una pequeña separación entre las piezas facilita que los chorros alcancen mejor toda la superficie. Amontonar platos y recipientes puede terminar siendo contraproducente.

Los cubiertos también pueden dar problemas si quedan demasiado juntos. Varias cucharas apoyadas unas contra otras pueden protegerse entre sí y dificultar que el agua alcance toda su superficie.

Otro error es colocar utensilios delante del compartimento del detergente. Bosch advierte de que algunos objetos pueden impedir que la tapa se abra correctamente durante el ciclo.

En ese caso, la pastilla puede no liberarse como debería. El resultado puede parecer un problema de detergente cuando, en realidad, el fallo está en la distribución de la vajilla.

Tampoco hace falta prelavar cada plato bajo el grifo. Bosch recomienda retirar los restos grandes de comida, pero no considera necesario aclarar toda la vajilla previamente.

Limpiar el filtro

Sí conviene eliminar huesos, trozos grandes de verduras o restos sólidos. Si entran en la máquina pueden acabar acumulándose en el filtro y reducir su rendimiento.

Si después de reorganizar la carga siguen apareciendo restos, entonces hay que revisar otras causas. Un filtro sucio o unos brazos aspersores obstruidos también pueden empeorar la limpieza.

Pero antes de cambiar de detergente o pensar que el aparato se ha estropeado, merece la pena mirar cómo está colocado todo. A veces, un simple cucharón puede explicar por qué los platos salen sucios.