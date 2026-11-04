El error de guardar los recipientes de plástico con la tapa puesta aún húmedos: por qué pueden acabar oliendo mal

Guardar los recipientes de plástico nada más sacarlos del lavavajillas parece una forma rápida de dejar la cocina recogida. El problema aparece cuando todavía quedan pequeñas gotas de agua en las paredes o en la tapa.

Si el recipiente se cierra en ese momento, la humedad queda atrapada en el interior. Con el paso de los días puede aparecer ese olor a cerrado que obliga a volver a lavarlo antes de utilizarlo.

Tupperware recomienda precisamente secar completamente sus recipientes antes de guardarlos. También aconseja mantener la tapa quitada o ligeramente abierta para evitar la acumulación de humedad y malos olores.

La humedad queda atrapada

Un táper limpio no tiene por qué estar completamente seco. Las juntas, esquinas y relieves de las tapas pueden retener pequeñas cantidades de agua incluso después de varias horas en el escurridor.

Cerrar el recipiente impide que esa humedad se evapore con facilidad. El interior queda convertido en un espacio pequeño, cerrado y con muy poca circulación de aire.

La humedad favorece además la supervivencia y el crecimiento de microorganismos cuando quedan restos orgánicos. La Universidad de Minnesota recuerda que los ambientes húmedos facilitan la proliferación de bacterias y mohos.

Eso no significa que cualquier gota vaya a provocar inmediatamente moho. El riesgo aumenta cuando se combina la humedad con restos de alimentos, temperaturas templadas y periodos largos de almacenamiento.

Mejor secos y sin cerrar

Por eso también es importante limpiar bien las zonas menos visibles. Una pequeña película de salsa o grasa junto a la junta puede seguir allí aunque el recipiente parezca limpio a simple vista.

Los olores pueden proceder precisamente de esos restos. El plástico también puede retener aromas de determinados alimentos, especialmente cuando han contenido tomate, curry, pescado o preparaciones con bastante grasa.

La solución más sencilla consiste en dejar que el recipiente se seque completamente antes de guardarlo. Si quedan gotas, pueden retirarse con un paño limpio o dejar la pieza unas horas más al aire.

Tupperware aconseja guardar algunos de sus recipientes con la tapa fuera o simplemente apoyada, sin crear un cierre hermético. Así se evita que quede humedad atrapada durante semanas.

También conviene separar la tapa de la base mientras se secan. Colocarlas una encima de otra cuando todavía están mojadas puede dejar pequeñas superficies sin ventilación.

No hace falta dejar todos los recipientes completamente abiertos ocupando medio armario. Basta con no cerrarlos herméticamente hasta comprobar que tanto la base como la tapa están secas.

Si el táper ya tiene olor, volver a lavarlo con agua caliente y detergente suele ser el primer paso. Después debe aclararse y secarse completamente antes de volver a guardarlo.

También merece la pena revisar las juntas de silicona si el modelo las incorpora. En ellas pueden quedarse agua y restos que pasan desapercibidos durante un lavado rápido.

Sin restos

La Universidad de Minnesota recomienda lavar y secar correctamente los recipientes antes de almacenarlos. Mantenerlos en ambientes secos ayuda a evitar deterioro y crecimiento de moho.

El error, por tanto, no está en utilizar una tapa hermética. Esa característica es precisamente útil cuando hay comida dentro y queremos protegerla del exterior.

El problema aparece cuando ese cierre se utiliza mientras el recipiente vacío sigue húmedo. En ese momento, la tapa también impide que el agua restante pueda escapar.

Por eso, antes de encajar los táperes unos dentro de otros y cerrar las tapas, merece la pena comprobar su interior. Unos minutos más de secado pueden evitar encontrarlos días después con olor a humedad.