Los expertos coinciden: no se deben guardar los tomates enteros en la nevera porque se destruye todo su sabor

Guardar la fruta, las verduras y hortalizas en la nevera nada más comprarlas es, a simple vista, un gesto lógico y habitual si lo que se desea es mantenerlas durante más tiempo. Sin embargo, no siempre es lo más adecuado.

De hecho, en el caso de los tomates, las bajas temperaturas pueden afectar a su textura, aroma y sabor, especialmente cuando todavía están enteros y en su punto óptimo de maduración.

Aunque meterlos en el frigorífico puede ralentizar su deterioro y ayudar a prolongar su conservación, también puede perjudicar algunas de las cualidades que hacen de este alimento uno de los imprescindibles de la dieta mediterránea. Por eso, la recomendación general es mantener los tomates enteros a temperatura ambiente siempre que sea posible.

Por qué no guardarlos enteros

El principal inconveniente de la refrigeración es que el frío puede alterar los procesos bioquímicos responsables del desarrollo del sabor y el aroma del tomate. Las temperaturas bajas afectan a la actividad de determinadas enzimas y a la producción de compuestos volátiles.

Además, el frío puede provocar daños por refrigeración, especialmente cuando los tomates se almacenan durante demasiado tiempo a temperaturas inferiores a las recomendadas. Estos cambios pueden traducirse en una textura menos agradable, una menor intensidad aromática y una experiencia de consumo más insípida.

No obstante, el efecto depende de factores como la variedad, el grado de maduración y el tiempo que permanezca refrigerado.

Esto no significa que un tomate guardado en la nevera pierda de inmediato todo su sabor ni que se vuelva incomestible. El efecto varía según las condiciones de conservación, pero mantenerlo a temperatura ambiente suele ser la mejor opción para disfrutar de sus cualidades organolépticas.

Cómo guardar los tomates

Para mantener su sabor y aroma, lo más recomendable es colocar los tomates enteros en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. Una encimera o una despensa ventilada pueden ser buenas opciones, siempre que la temperatura no sea demasiado elevada.

También conviene evitar amontonarlos o colocarlos junto a otros alimentos que puedan dañarlos por presión. Lo ideal es mantenerlos en una sola capa, si es posible, y revisarlos periódicamente.

Otro aspecto importante es el momento de lavarlos. Es preferible hacerlo justo antes de consumirlos, en lugar de lavarlos nada más llegar de la compra y guardarlos húmedos. Así se evita añadir humedad durante el almacenamiento, que puede favorecer el deterioro.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los tomates están demasiado maduros? En ese caso, la nevera sí puede ser una alternativa para prolongar su conservación durante unos días, aunque con una posible pérdida de calidad organoléptica.

¿Y si el tomate está cortado?

La recomendación cambia cuando el tomate se ha partido, se ha pelado o se ha utilizado solo una parte. En estas circunstancias, debe guardarse en la nevera, dentro de un recipiente limpio y tapado, para reducir el riesgo de contaminación y el crecimiento de microorganismos.

Por tanto, la clave está en distinguir entre los tomates enteros y los que ya se han manipulado. Si están enteros y todavía se encuentran en buenas condiciones, lo mejor es mantenerlos a temperatura ambiente para preservar su sabor.

Si están cortados o han alcanzado un grado de maduración que dificulta consumirlos a tiempo, la refrigeración puede ayudar a conservarlos durante más tiempo.