José Ra Castillo, chef, sobre el error de lavar el pollo crudo: "No sirve de nada. Solo salpicas bacterias en tus platos limpios"

Lavar el pollo antes de cocinarlo es una costumbre que todavía se mantiene en muchas cocinas. Sin embargo, lejos de mejorar la higiene de este alimento, hacerlo puede aumentar el riesgo de contaminación cruzada.

Así lo advierten los cocineros y expertos en seguridad alimentaria, que recomiendan evitar este gesto y apostar por una manipulación adecuada de la carne.

El chef JoséRa Castillo pone el foco en este hábito y advierte de sus consecuencias: lavar el pollo crudo no elimina de forma eficaz los microorganismos que puede contener y, además, favorece que se dispersen por el fregadero, la encimera y los utensilios de cocina. "No sirve de nada. Solo salpicas bacterias en tus platos limpios", señala el cocinero.

La recomendación coincide con las indicaciones de las autoridades sanitarias.

La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria desaconseja lavar el pollo crudo porque las salpicaduras pueden extender bacterias como Campylobacter a otros alimentos, superficies, utensilios e incluso a las manos y la ropa.

El truco para limpiarlo

La medida más importante para reducir el riesgo microbiológico es cocinar completamente el pollo.

Por ello, en lugar de lavar la carne, conviene seguir unas pautas básicas de higiene durante su preparación:

Mantener el pollo crudo separado de otros alimentos. Es importante evitar que sus jugos entren en contacto con ingredientes que se consumirán sin cocinar.

con ingredientes que se consumirán sin cocinar. Utilizar tablas y utensilios limpios. No se deben emplear los mismos instrumentos para manipular pollo crudo y alimentos listos para consumir sin lavarlos previamente.

No se deben emplear los mismos instrumentos para manipular pollo crudo y alimentos listos para consumir sin lavarlos previamente. Lavarse las manos. Hay que hacerlo con agua y jabón después de tocar el pollo crudo o su envase.

después de tocar el pollo crudo o su envase. Limpiar las superficies. La encimera, el fregadero y los utensilios que hayan entrado en contacto con la carne deben lavarse cuidadosamente.

Cocinarlo por completo. El calor destruye las bacterias que pueden estar presentes en el alimento cuando se alcanza una temperatura interna suficiente.

¿Por qué no lavarlo?

La creencia de que el agua permite limpiar la carne y eliminar las bacterias no se corresponde con las recomendaciones de seguridad alimentaria. Al poner el pollo bajo el grifo, las gotas de agua pueden arrastrar microorganismos y dispersarlos por zonas de la cocina que, en principio, estaban limpias.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, este proceso se conoce como contaminación cruzada y puede convertirse en un problema si las bacterias llegan a alimentos que se consumen crudos, como una ensalada, o a utensilios que después se utilizan para preparar otros ingredientes.

Además, el agua no garantiza la eliminación de los microorganismos presentes en la carne.

De hecho, según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), algunas bacterias pueden permanecer adheridas al pollo incluso después de lavarlo repetidamente. Por tanto, enjuagarlo no es un método eficaz para hacerlo más seguro.