Los expertos en limpieza lo confirman: para quitar la grasa de los muebles no necesitas lejía, sino un desengrasante

Los muebles de cocina tienen una habilidad especial para ensuciarse sin que nos demos cuenta. Una fina película de grasa procedente de la sartén, el horno o la campana se va depositando poco a poco sobre puertas, tiradores y superficies hasta que un día pasamos la mano y notamos que están pegajosos.

La reacción habitual puede ser recurrir a la lejía pensando que, cuanto más potente sea el producto, mejor limpiará. Sin embargo, conviene recordar que desinfectar y desengrasar no son lo mismo, y que utilizar un producto más agresivo no garantiza mejores resultados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) diferencian claramente ambos procesos. La limpieza consiste en retirar suciedad e impurezas utilizando agua, jabón o detergentes, mientras que la desinfección busca destruir microorganismos que puedan permanecer sobre una superficie. Para una puerta de cocina cubierta de grasa, por tanto, el primer problema no suele ser microbiológico: es esa capa aceitosa adherida al material.

Separar la grasa

Los productos limpiadores funcionan gracias, entre otras cosas, a los tensioactivos, sustancias capaces de facilitar que grasas y aceites se separen de la superficie y puedan retirarse con agua y una bayeta. Los CDC explican que los detergentes suspenden la grasa y el aceite para que puedan eliminarse mediante agua y acción mecánica.

También señalan que determinados limpiadores con un pH más elevado pueden resultar especialmente eficaces frente a la suciedad grasa. Eso explica por qué un desengrasante adecuado suele resultar mucho más útil que la lejía para limpiar los muebles situados junto a los fogones.

La lejía, cuyo principio activo habitual es el hipoclorito de sodio, tiene otra función: desinfectar determinadas superficies cuando existe una necesidad concreta.

De hecho, los CDC recuerdan que antes de desinfectar hay que retirar la suciedad visible con jabón o detergente, porque la materia acumulada puede reducir la eficacia de la desinfección.

Cada mueble, un producto

En una limpieza doméstica normal, además, no hace falta desinfectarlo absolutamente todo. Los CDC indican que, en la mayoría de las situaciones cotidianas, limpiar correctamente con agua y jabón es suficiente.

La desinfección doméstica cobra especial sentido cuando hay una persona enferma o existe una necesidad específica de reducir microorganismos. Eso tampoco significa que haya que rociar cualquier mueble con el primer desengrasante que encontremos.

El material de la superficie es determinante. Una puerta laminada resistente no se limpia necesariamente igual que una de madera natural, lacada o pintada.

Algunos productos muy alcalinos o agresivos pueden alterar el brillo, afectar a la pintura o dejar cercos, por lo que conviene revisar las instrucciones del fabricante y probar cualquier producto nuevo en una pequeña zona poco visible.

Cuando la grasa es reciente, muchas veces ni siquiera hace falta recurrir a un producto especialmente fuerte. Agua templada con unas gotas de lavavajillas puede resultar suficiente, siempre que el fabricante permita esa limpieza.

El detergente para platos está formulado precisamente para ayudar a desprender grasa, y una bayeta de microfibra ligeramente humedecida permite retirarla sin empapar el mueble. Si la película lleva semanas acumulándose, un desengrasante compatible con la superficie puede facilitar mucho el trabajo.

Lo importante es no confundir potente con adecuado. La lejía puede ser muy eficaz como desinfectante y, aun así, no ser el producto indicado para retirar una película aceitosa.

Además, nunca debe mezclarse con otros productos de limpieza: los CDC advierten de que combinarla con otros limpiadores o desinfectantes puede liberar vapores peligrosos.

Cuidado con la humedad

Otro error habitual consiste en utilizar demasiada agua. En zonas con juntas, cantos o madera, la humedad puede penetrar y provocar hinchazón o deterioro con el tiempo. Por eso, lo más recomendable suele ser aplicar el producto sobre una bayeta o utilizar poca cantidad, retirar la suciedad y secar después la superficie.

La prevención también desempeña un papel importante. Pasar una bayeta por las puertas próximas a la placa de cocina con cierta frecuencia evita que varias capas finas de grasa terminen convirtiéndose en esa película pegajosa que exige una limpieza mucho más intensa. Un mantenimiento sencillo y regular puede ahorrar el uso de productos más agresivos.

Limpiar sin dañar

Por eso, ante unos muebles grasientos, la solución no consiste en sacar automáticamente la lejía. Primero hay que identificar qué queremos eliminar. Si el problema es grasa, necesitamos un limpiador capaz de desprenderla.

Si además existe una razón para desinfectar, ese sería un paso posterior, siguiendo las instrucciones del producto y siempre que sea compatible con el material. En definitiva, utilizar el producto más fuerte no suele ser la mejor estrategia de limpieza.

Elegir uno que actúe sobre la suciedad concreta, respete la superficie y permita retirarla sin dañarla resulta mucho más eficaz que recurrir indiscriminadamente a la lejía.