La llegada del frío invita a descubrir nuevas formas de disfrutar del café en casa con sabores cálidos, dulces y ligeramente especiados.

Los expertos recomiendan: “El mejor café del otoño no es solo con leche, sino con calabaza o canela”

Buscamos cada vez más nuevas formas de disfrutar del café, explorando sabores, recetas y combinaciones que van mucho más allá de la taza tradicional.

Esta evolución tiene también su reflejo en casa. Desde recetas con hielo hasta mezclas con leche, frutas y hasta ingredientes aromáticos, la variedad de preparaciones refleja un cambio en los hábitos de consumo: el café es más versátil que nunca.

Y aunque el café con leche continúa siendo el favorito en España, especialmente por las mañanas, hay "un interés creciente por propuestas innovadoras, como cafés funcionales que incluyen ingredientes, como por ejemplo la vitamina B12, o variedades aromatizadas” , describe Claudia Ayats, directora de marketing de Nespresso.

Ahora, con la llegada del otoño, “la búsqueda de nuevas experiencias se traslada a sabores más cálidos y reconfortantes, inspirados en algunos de los ingredientes y aromas más característicos de la temporada”, añade.

Un café diferente para cada momento

Elegir la intensidad, la cantidad de café, los ingredientes o el aroma permite convertir una misma bebida en experiencias muy diferentes.

"El consumidor ya no busca un único café para todos los momentos, sino diferentes opciones y experiencias", explica la directiva de Nespresso.

Claudia Ayats. Cedida por Nespresso.

En este contexto, las cafeteras Nespresso Vertuo ofrecen más de 50 variedades de café y una tecnología diseñada para “adaptar cada preparación al gusto personal y recrear fácilmente en casa una experiencia propia de cafetería”, según cuenta Ayats.

El sistema Vertuo reconoce el código de barras de cada cápsula y ajusta automáticamente los parámetros necesarios para cada variedad, como la temperatura, el tiempo de extracción o la cantidad de agua.

“La innovación tiene sentido cuando amplía las posibilidades sin añadir complejidad. Queremos que cada persona pueda descubrir cafés muy distintos y obtener de forma sencilla el resultado previsto para cada variedad”, explica Ayats.

Cómo preparar un buen café en casa

Preparar un buen café en casa cada vez es más sencillo. El sistema Vertuo permite descubrir una amplia variedad de preparaciones con solo pulsar un botón, pero sí que hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia.

“Uno de los errores más habituales al preparar café en casa es no prestar atención al consumo de recursos: utilizar más agua de la necesaria, emplear una cantidad excesiva de café o mantener los equipos encendidos durante más tiempo del requerido”, advierte Claudia Ayats.

Según el informe de Nespresso Consumo preciso, menor impacto ambiental, una taza preparada con el sistema Nespresso genera un 24% menos de huella de carbono que una elaborada con una cafetera superautomática.

El análisis de este estudio fue realizado por Quantis y auditado por expertos de EMPA, Topten International Services y la EPFL.

La diferencia está en utilizar las cantidades justas de café, agua y energía en cada preparación pero sin comprometer la calidad en taza.

Café otoñal. Cedida

Otro aspecto importante es elegir bien la base cuando se quiere preparar una receta. Para cafés con leche, por ejemplo, una extracción más corta y concentrada permite mantener la intensidad del café al incorporar leche u otros ingredientes. Para este tipo de preparaciones se ha diseñado, precisamente, la funcionalidad Coffee Creations de Vertuo.

El sabor del otoño: pumpkin spice

Según cuenta la directiva de Nespresso, “una de las grandes virtudes del café es precisamente su enorme versatilidad. No hay un único ingrediente con el que combine bien, ya que, dependiendo del perfil aromático de cada variedad, el café puede maridar con ingredientes muy distintos y dar lugar a experiencias sorprendentes”.

En este sentido, continúa, “el otoño ofrece combinaciones especialmente interesantes como el sabor dulce de la calabaza, el sirope de arce con la nuez pecana o la combinación de manzana horneada y canela”.

Entre las más de 50 variedades de Vertuo se pueden encontrar algunos de los sabores más característicos de esta época del año: cálidos, dulces y ligeramente especiados, con propuestas como “Pumpkin Spice Cake (calabaza), Maple Pecan (sirope de arce y nuez pecana) y Cinnamon Apple Crisp (manzana y canela), que conectan con esos momentos de pausa y calidez que caracterizan al otoño”.

Además estos perfiles se disfrutan tanto en preparaciones calientes con leche como en recetas frías.

La clave para un buen café está en seguir la receta adecuada para cada variedad y tener en cuenta los distintos parámetros de extracción, dejando así que el café sea el protagonista.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Nespresso.