El error de limpiar la cafetera solo por fuera: el depósito de agua también puede acumular microorganismos

Pasar un paño por la carcasa, vaciar la bandeja y retirar los restos de café puede hacer que una cafetera parezca impecable. Pero hay una zona que suele recibir mucha menos atención porque, aparentemente, solo entra en contacto con algo limpio: el depósito de agua.

Precisamente por eso es fácil olvidarlo.

Que solo contenga agua potable no significa que pueda quedarse semanas rellenándose una y otra vez sin lavarse. Las superficies que permanecen húmedas durante mucho tiempo pueden favorecer la formación de depósitos, biopelículas y comunidades de microorganismos, especialmente cuando el agua permanece estancada durante horas o días.

Las cafeteras tampoco son ambientes estériles. Un estudio de la Universidad de Valencia publicado en Scientific Reports analizó diez máquinas de cápsulas y encontró una diversidad considerable de bacterias en sus zonas húmedas asociadas a los residuos de café. Entre los géneros detectados aparecieron Pseudomonas, Enterococcus, Acinetobacter y Stenotrophomonas.

Aquella investigación no analizó específicamente el agua limpia del depósito, sino el recipiente donde se acumulaban restos líquidos procedentes de las cápsulas. Por tanto, no demuestra que todos los depósitos de las cafeteras estén contaminados. Sí deja una advertencia bastante útil: la humedad y los restos acumulados permiten que una cafetera desarrolle comunidades microbianas con relativa rapidez.

Descalcificar

Uno de los errores habituales consiste en pensar que el programa de descalcificación sustituye a la limpieza del depósito. No es así.

La cal está formada principalmente por minerales que precipitan a partir del agua y pueden acumularse en tuberías, resistencias y otros componentes internos. El descalcificador sirve para eliminar esos depósitos minerales.

La limpieza habitual persigue otra cosa: retirar suciedad, películas que se adhieren a las superficies y posibles restos orgánicos. Por eso pueden ser necesarias las dos operaciones.

El depósito debería vaciarse periódicamente, enjuagarse y limpiarse siguiendo las instrucciones del fabricante del modelo concreto. Si es desmontable, resulta mucho más sencillo acceder a esquinas, juntas y paredes donde puede quedarse una película que no se aprecia a simple vista.

También ayuda algo tan básico como no limitarse a rellenar continuamente el agua vieja.

Si quedan dos dedos en el depósito y cada mañana añadimos agua nueva encima, una parte puede permanecer allí durante bastante tiempo. Vaciarlo, aclararlo y añadir agua fresca reduce ese estancamiento.

La frecuencia exacta depende del uso.

Una cafetera que prepara seis cafés diarios no tiene las mismas necesidades que otra que se utiliza únicamente los fines de semana. En esta última cobra todavía más importancia no dejar agua olvidada varios días. También conviene observar las zonas de difícil acceso.

Juntas de goma, válvulas, esquinas y pequeños conductos pueden conservar humedad incluso después de vaciar el recipiente. Si el fabricante permite desmontarlos, deben incluirse en la limpieza periódica. Y no todo tiene que solucionarse con productos agresivos.

Para la higiene ordinaria del depósito, normalmente basta con agua templada y un detergente suave, seguido de un aclarado abundante, siempre respetando las instrucciones del aparato. No conviene improvisar con lejía, vinagre concentrado u otros limpiadores si el fabricante no los autoriza, porque pueden dañar materiales o dejar residuos.

Otro punto que suele confundirse es el aspecto.

Un depósito transparente puede verse completamente limpio y contener aun así una fina película adherida. Las biopelículas empiezan a desarrollarse a escala microscópica mucho antes de convertirse en esa capa resbaladiza que ya podemos notar con los dedos.

El estudio de las cafeteras de cápsulas mostró, además, que la colonización bacteriana podía producirse rápidamente: en una máquina nueva utilizada experimentalmente, la comunidad microbiana fue cambiando durante las primeras semanas hasta acabar pareciéndose a la encontrada en máquinas que llevaban mucho más tiempo funcionando.

Eso no significa que tomar café de una máquina doméstica bien mantenida sea peligroso. La conclusión práctica es bastante menos alarmante: una cafetera es un electrodoméstico que trabaja continuamente con agua, calor y materia orgánica y necesita limpiarse también por dentro.

La bandeja, el recipiente de cápsulas o posos y las boquillas suelen recordárnoslo porque muestran suciedad enseguida. El depósito de agua es más discreto. Pero rellenarlo cada mañana no equivale a lavarlo.

Así que, la próxima vez que la cafetera parezca perfectamente limpia después de pasarle una bayeta por fuera, merece la pena levantar también el depósito. Lo que no se ve puede necesitar tanta atención como las manchas de café que sí vemos.