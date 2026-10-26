Los expertos en seguridad alimentaria coinciden: la puerta de la nevera es el peor sitio para guardar los huevos

Es cierto que muchos frigoríficos incorporan una huevera en la puerta y que, a primera vista, parece el lugar más práctico para conservar los huevos. Sin embargo, esta ubicación no es la más adecuada desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.

El motivo está en los cambios de temperatura que se producen cada vez que abrimos y cerramos la nevera, una circunstancia que hace preferible guardar este alimento en una zona interior del frigorífico.

La recomendación no responde únicamente a una cuestión de comodidad o de conservación de la frescura. Las condiciones en las que se almacenan los huevos influyen también en su seguridad.

La principal razón es la inestabilidad térmica. La puerta es una de las zonas del frigorífico más expuestas al aire caliente del exterior cada vez que se abre. Como consecuencia, su temperatura puede experimentar más fluctuaciones que la de las baldas interiores.

Estas variaciones pueden comprometer las barreras naturales que protegen el interior del huevo y facilitar la entrada o proliferación de microorganismos.

La recomendación es sencilla: aunque el fabricante del frigorífico incluya una huevera en la puerta, no es necesario utilizarla para ese fin.

Resulta preferible reservar ese espacio para bebidas, salsas y otros productos que toleren mejor las oscilaciones de temperatura.

El mejor lugar para los huevos

Una vez en casa, lo más recomendable es guardar los huevos en el interior del frigorífico, en una balda donde la temperatura sea más estable. También conviene mantenerlos en su envase original, que permite protegerlos de golpes, reducir su exposición a olores de otros alimentos y consultar la fecha de consumo preferente.

En términos generales, las recomendaciones españolas de conservación de alimentos sitúan la temperatura adecuada del frigorífico entre 0 y 5 °C.

Lo importante es que el aparato mantenga una temperatura suficientemente baja y estable, sin interrupciones innecesarias de la cadena de frío.

Tampoco conviene cambiar continuamente los huevos de un lugar frío a otro más cálido. Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar condensación en la superficie de la cáscara, por lo que es preferible mantenerlos refrigerados de forma constante desde que llegan al hogar.

Otros errores

La ubicación dentro de la nevera no es el único aspecto que importa. Para reducir los riesgos de contaminación, también es recomendable seguir unas pautas básicas de higiene y conservación:

No lavar los huevos antes de guardarlos. La humedad puede perjudicar la protección natural de la cáscara. Si están sucios, es preferible evitar lavarlos antes de almacenarlos.

La humedad puede perjudicar la protección natural de la cáscara. Si están sucios, es preferible evitar lavarlos antes de almacenarlos. Comprobar que la cáscara esté intacta. Es mejor descartar los huevos que presenten roturas, ya que estas pueden facilitar la entrada de microorganismos.

Respetar la fecha de consumo preferente. En la Unión Europea, esta fecha se establece, con carácter general, en un máximo de 28 días desde la puesta. Conviene seguir las indicaciones del envase y extremar las precauciones si se van a consumir crudos o poco cocinados.

desde la puesta. Conviene seguir las indicaciones del envase y extremar las precauciones si se van a consumir crudos o poco cocinados. Mantener una higiene adecuada. Es importante lavarse las manos después de manipular huevos crudos y limpiar los utensilios y las superficies que hayan estado en contacto con ellos.

que hayan estado en contacto con ellos. Evitar la contaminación cruzada. Los huevos y otros alimentos crudos deben manipularse de forma que no contaminen productos listos para consumir.

¿Por qué suelen estar fuera?

Es una de las dudas más habituales entre los consumidores. Si los huevos se encuentran a temperatura ambiente en muchos supermercados, ¿por qué se recomienda refrigerarlos al llegar a casa?

La explicación está en las condiciones de conservación a lo largo de la cadena de distribución.

En una cocina hay constantes cambios de temperatura (al cocinar, abrir ventanas o poner la calefacción), por lo que guardarlos en el frigorífico evita que sufran variaciones térmicas

Además, una vez que se han refrigerado, conviene evitar cambios térmicos que puedan favorecer la condensación sobre la cáscara.