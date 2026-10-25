Esto es lo que no debes hacer nunca si quieres evitar plagas en la cocina: el error que muchos cometen

La cocina es uno de los lugares de la casa donde más fácilmente pueden encontrar alimento y refugio cucarachas, hormigas y otros insectos.

Sin embargo, para evitar su aparición no basta con limpiar la encimera después de cocinar o sacar la basura con frecuencia.

Uno de los errores más habituales es dejar restos de comida en lugares difíciles de alcanzar, como la parte inferior de los electrodomésticos, las juntas de los muebles o el espacio situado detrás de la nevera.

Las migas, las pequeñas salpicaduras de grasa y los restos de alimentos pueden convertirse en una fuente de alimento para las cucarachas. Por eso, una de las medidas más eficaces consiste en retirar de manera continua los electrodomésticos que puedan moverse con seguridad para limpiar debajo y detrás de ellos.

También conviene revisar la tostadora, el microondas y los pequeños aparatos de cocina, donde pueden quedar migas y restos que no se ven durante la limpieza habitual.

Hay que evitar la humedad

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el agua. Las cucarachas buscan tanto alimento como fuentes de humedad, por lo que un grifo que gotea, una tubería con fugas o el agua acumulada bajo el fregadero pueden favorecer que encuentren condiciones adecuadas para instalarse.

Por ello, no basta con secar el fregadero después de utilizarlo. También es recomendable comprobar de vez en cuando el interior del mueble, revisar las conexiones de las tuberías y reparar cualquier fuga. Si se detecta humedad persistente, conviene averiguar su origen en lugar de limitarse a secar la superficie.

¿Cómo guardar la comida?

La forma de guardar los alimentos también influye en la prevención de plagas.

Dejar paquetes de harina, arroz, cereales, pasta o frutos secos abiertos facilita el acceso de insectos que pueden alimentarse de estos productos. Algunas polillas, por ejemplo, pueden aparecer en alimentos almacenados durante cierto tiempo.

Para reducir este riesgo, lo recomendable es conservar los productos secos en recipientes limpios y herméticos, en lugar de confiar únicamente en las bolsas abiertas o en sus envases originales.

También conviene revisar periódicamente la despensa y comprobar si hay pequeños insectos, larvas o telarañas finas. Si un alimento presenta signos de infestación, lo más recomendable es tirarlo y revisar inmediatamente el resto de los productos almacenados cerca.