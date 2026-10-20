El bar de cocina gallega donde para Isabel Díaz Ayuso: una tortilla de patatas jugosa que triunfa hasta en París

Con cebolla o sin cebolla, cuajada o jugosa. Pocas discusiones se repiten tanto en las mesas españolas como la de la tortilla de patata, y pocas reúnen a tanta gente de todos los colores alrededor del mismo plato.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también tiene la suya. En uno de sus viajes a A Coruña no dejó pasar la ocasión de disfrutar de una conocida tortilla local al estilo de Betanzos.

Díaz Ayuso había viajado a la ciudad herculina para un acto del Partido Popular en apoyo de Alfonso Rueda, candidato a la Xunta, un mes antes de las elecciones gallegas del 18 de febrero.

La presidenta también aprovechó el viaje para comer en la Taberna da Penela, en la plaza de María Pita, y no dudó en compartir en Instagram una foto de la tortilla de este establecimiento.

La Taberna da Penela pertenece al grupo La Penela, que en esa misma plaza tiene también su restaurante principal. Ambos locales sirven el plato por el que el grupo se dio a conocer: la tortilla de patatas al estilo de Betanzos.

La Taberna da Penela pertenece al grupo La Penela, que en esa misma plaza tiene también su restaurante principal. Los dos locales sirven el plato por el que el grupo se dio a conocer: la tortilla de patatas al estilo de Betanzos.

De Betanzos a María Pita

La familia Simón Barallobre abrió el primer La Penela en 1989, a las afueras de Betanzos. En 1992 inauguró un segundo restaurante en la plaza de María Pita de A Coruña, frente al Palacio Municipal.

Ocupa la planta baja de la Casa Rey, un edificio modernista con galerías acristaladas orientadas al puerto. En 1995 abrió la primera Taberna da Penela, pensada para comidas más informales y raciones para compartir. En 2006 llegaron a Madrid, en 2018 también a Barcelona.

Además de la tortilla, la carta reúne platos de la cocina gallega tradicional como la ternera asada, que es una de las especialidades de la casa, empanada, pulpo á feira, callos, caldo gallego, salpicón de rape y marisco, y merluza o rape a la romana o a la gallega.

El salto a París

En 2022, La Penela abrió su único restaurante fuera de España, en el número 7 de la rue de la Boule Rouge, en el distrito 9 de París, entre el Sena y el Moulin Rouge.

La carta parisina replica la de los locales españoles con la tortilla de Betanzos encabezando la lista de clásicos de la casa, junto a pescados en caldeirada, pulpo y postres como la leche frita o la tarta de Santiago.

En julio de 2023, el diario Le Monde le dedicó una reseña en su sección gastronómica en la que la definía como una tortilla con "patatas crujientes que se deshacen en la boca con un sabor sorprendentemente delicioso".

En septiembre de ese año, el crítico Gilles Pudlowski lo incluyó en su guía y destacó la tortilla de huevo poco cuajado entre sus platos.

El restaurante figura también entre los establecimientos de París que el ICEX reconoce, a través de su programa Restaurants from Spain, por difundir la gastronomía española con criterios de calidad.