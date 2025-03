Daniel Desjarlais (Xiaomi): "Nuestro objetivo es ofrecer productos mejores que la competencia a precio más bajo"

Xiaomi ha sacado músculo en el Mobile World Congress de Barcelona. La compañía china que lidera la cuota de mercado móvil en España deslumbró en la Ciudad Condal con una demostración de capacidades que va más allá del desarrollo móvil, tanto es así que agitará la línea blanca de electrodomésticos muy pronto.

Además de su Xiaomi 15 Series —con el Xiaomi 15 Ultra como referente—, la empresa fundada por Lei Jun expuso la velocísima versión deportiva de su popular coche eléctrico, el SU7 Ultra. En el stand le acompañaron una enorme variedad de dispositivos para el hogar, un revolucionario concepto de fotografía móvil, así como nuevos Pads 7, relojes, auriculares y patinetes.

Al frente de la gran keynote de Xiaomi en Barcelona estaba Daniel Desjarlais, director de comunicación y relaciones públicas de Xiaomi International, un joven ejecutivo cercano y directo, con un inglés muy fluido y acostumbrado a desenvolverse en ámbitos internacionales. Recibe a EL ESPAÑOL - Omicrono en una sala tranquila en el bullicioso stand de Xiaomi en el Hall 3. Casi un oasis en mitad de la Fira. Se encuentra encantado de estar en Barcelona y se siente orgulloso de todo lo que Xiaomi está desarrollando y ha podido mostrar estos días en el MWC.

Ha pasado un año desde que comenzase la estrategia HumanXCarXHome, ¿en qué punto se encuentra la visión de la compañía de tener un ecosistema total?

Construir el ecosistema completo es algo iterativo. Nunca se termina. Siempre habrá nuevas tecnologías y nuevas categorías de productos. Hoy en día, somos el número uno: somos la plataforma de AIOT [internet de las cosas con inteligencia artificial] más grande del mundo en todas las categorías. Contamos con 860 millones de dispositivos conectados solo para nuestro ecosistema AIOT. A esto hay que sumarle los smartphones, donde somos los terceros en el mercado con un crecimiento de un 15% anual. Eso se refiere a la atención al cliente y al hogar.

En cuanto a los coches, solo el año pasado vendimos 130.000 unidades en nuestro primer año de producción, lo cual, para los estándares del sector, es una cifra enorme. Esta estrategia de conectar a los clientes con el coche y el hogar llevará tiempo. Estos dispositivos se fabricarán cada vez más en conjunto. Y a medida que el coche se globalice, podremos llevar esta estrategia a buen término en los mercados globales. Está progresando muy, muy bien. Cada año, cada mes, presentamos más categorías de productos y tenemos grandes planes para expandirlas globalmente pronto.

Stand de Xiaomi en el MWC Xiaomi

¿Cómo decide Xiaomi en qué categoría nueva debe entrar?

La gente siempre habla del mercado global, en general. Pero el mercado global es muy amplio y variado. Por ejemplo: supongamos que vas a vender un producto en Canadá, no serán aires acondicionados porque allí hace mucho frío; sin embargo, en el sudeste asiático los aires acondicionados son uno de nuestros dispositivos prioritarios para lanzar. Los llevaremos allí pronto.

Es algo que nos pasa también con los diferentes países europeos, no todos tienen las mismas necesidades. En cualquier caso, aires acondicionados y grandes electrodomésticos como neveras, lavadoras y secadoras es algo que queremos llevar al mercado global este año.

"Desde que entramos en España siempre hemos ofrecido productos a un precio muy similar o mucho mejor que el de cualquier otro fabricante"

¿Cuál es el elemento clave para conquistar un mercado donde hay otras marcas históricas que tienen más peso?

Creo que lo más importante es recordar que llevamos mucho tiempo en el mercado español. De hecho, fue uno de los primeros mercados en los que nos lanzamos y trabajé personalmente en ese lanzamiento, es muy especial para mí. Desde que entramos en España siempre hemos ofrecido productos a un precio muy similar o mucho mejor que el de cualquier otro fabricante. Nuestro objetivo es ofrecer siempre productos muy similares o mejores que los de la competencia a un precio más bajo. Eso seguirá siendo así en todas nuestras categorías de productos.

La gente normalmente ve un frigorífico y no entiende las especificaciones. Personalmente, hasta que no empecé a investigar sobre el segmento por mi cuenta pensaba: '¿enfría?, ¿de qué color es?', es lo que la mayoría de la gente mira. Nuestro objetivo es crear valor que beneficie realmente al consumidor promedio. Los refrigeradores inteligentes no serán útiles para todos, pero ofreceremos esas funciones sin costes adicionales, algo que sí verán como un extra en muchas otras marcas.

Su principal atractivo de venta será que ofrecerá una mejor relación calidad-precio que cualquier otra marca. Tendrán un diseño atractivo y se podrá conectar a su hogar.

Cocina conectada de Xiaomi Chema Flores Omicrono

¿España será el primer país europeo en tener los electrodomésticos?

Aún no puedo garantizar eso al 100%.

Xiaomi es la marca de referencia en España, ¿se usa como mercado de pruebas para otros lanzamientos en Europa o América Latina?

Lo primero que hacemos son pruebas internas. Muchas de nuestras pruebas con usuarios se realizan primero en China, aunque España suele recibir los productos muy pronto porque tenemos una enorme base de usuarios. Nuestros canales de distribución y venta son muy maduros. No utilizamos tanto a los usuarios españoles para probar, sino que nos resulta muy eficiente traer directamente los productos a España.

Hablando nuevos productos y España, una pregunta obligatoria es: ¿cuándo tendremos el coche?

Creo que ya sabes mi respuesta al respecto. Mr. William [presidente de Xiaomi Group] anunció que lo lanzaremos al mercado global pronto, pero daremos más detalles al respecto pronto cuando podamos.

Xiaomi SU7 Ultra Chema Flores Omicrono

Hablando del coche. Tenemos el SU7 Ultra. Tenemos el Xiaomi 15 Ultra sin versión Pro en España. ¿Qué significa ese 'Ultra' en la ambición premium de Xiaomi?



Generalmente, cuando hablamos de Ultra es que ofrecer lo mejor del segmento. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, hay coches que cuestan entre 5 y 6 millones de dólares pero ese no es nuestro objetivo. Cuando decimos Ultra, nos referimos a este rango de precios: es lo mejor que puedes conseguir, pero tiene que ser algo impresionante. Algo que esté por encima de las expectativas tanto el consumidor especializado como del público general, que ambos lo vean y digan: '¡es genial!'.

Lo mismo ocurre con nuestros teléfonos. Cualquier persona promedio podrá coger el Xiaomi 15, sacar una foto y decir: '¡qué buena foto!', sin embargo, lo que significa Ultra es que el fotógrafo lo usará, sacará una foto y también dirá que esa foto es genial.



¿Prevén llevar la marca 'Ultra' a más categorías de productos? Hay otras marcas que también usan esta nomenclatura.



Mientras otras marcas usan Ultra como herramienta de marketing, para nosotros es meramente informativo: esta es la mejor opción del segmento. Incluso si lo usamos en Redmi y llega por ejemplo el Redmi Note Ultra, es para que el usuario sepa que ese es el mejor Redmi Note que puede comprar. El mejor Poco, el mejor Xiaomi... Lo implementaremos en otros productos, pero intentaremos ser muy honestos y transparentes.

Xiaomi 15 Ultra con el kit fotográfico. Chema Flores Omicrono

Volviendo al hogar, ¿cuál es el próximo paso de la integración de HyperOS para el hogar? En móviles hemos visto la relación con otros sistemas como Windows o macOS, ¿no sé si en el ambiente doméstico podremos ver algo parecido?

El objetivo de HyperOS es ofrecer la mayor conectividad cruzada posible. La razón principal por la que cambiamos el nombre a HyperOS fue que, antes se desarrollaba todos nuestros sistemas operativos para cada producto por separado, ahora con HyperOS es un único sistema operativo raíz desarrollado para todos nuestros dispositivos y posteriormente implementado. Esto significa que se podrá obtener una mayor compatibilidad.

Somos un poco diferentes a Google o Alexa, ya que trabajamos con ambos y muchos de nuestros productos son compatibles con Google, Alexa o ambos. Sin embargo, al hablar de aspectos como el ecosistema de Apple, Alexa o Google, la compatibilidad cruzada también depende de nuestros socios. De si ellos abren o no ciertos kits de desarrollo para funcionar, con lo que depende de muchos factores que no están bajo nuestro control.

La respuesta corta es que sí: ofreceremos una mayor compatibilidad cruzada. La respuesta larga es que quizá pase bastante tiempo antes de que todo funcione con todo. Pero sí, ese es un objetivo.

"El objetivo de HyperOS es ofrecer la mayor conectividad cruzada posible"

Hablando de relación con terceros, su trabajo con Leica está siendo realmente bueno. ¿Buscan colaborar con otras marcas icónicas en otros mercados o categorías de productos?

Algunas marcas —no diré nombres— tienen el logo de la cámara en la parte trasera de su teléfono, y eso es todo. Es solo un logo. Nosotros llevamos tres años trabajando con Leica por una razón muy específica: tiene un impacto en la experiencia del usuario. Nos asociamos con algunas de las marcas más importantes del mundo para tener la mejor experiencia posible, y es por eso que también tenemos una relación tan estrecha con Google o Qualcomm. Ofrecen lo mejor de ese segmento tecnológico. Por supuesto, trabajaremos con más marcas, pero dependerá de si sus valores y las necesidades del usuario coinciden con los nuestros.

Chema Flores El Androide Libre Probamos el Xiaomi 15 Ultra, el móvil que rinde una oda a la fotografía junto a Leica para conquistar la élite mundial

Durante este MWC estuvo hablando sobre el desarrollo de sus propios chips, ¿en qué punto se encuentra la creación de sus propios procesadores?

Hemos desarrollado varios chips internos, incluyendo circuitos integrados de carga, ISP para cámaras. En cuanto a los SoC en general, no tengo más información que compartir por ahora. Pero estad atentos.

¿Cuáles son las prioridades estratégicas de Xiaomi en el mercado global, a corto y largo plazo?

A corto plazo priorizamos el segmento de dispositivos premium. Queremos asegurarnos de que la gente tenga cada vez más acceso a nuestros mejores dispositivos a precios relativamente buenos. Y luego queremos introducir más categorías de productos, como los mencionados electrodomésticos, además de scooters, auriculares, relojes, pulseras, etc. Queremos centrarnos en llevar al mercado más categorías y más productos de esas categorías, todo fuera de China.

A largo plazo, los coches. Sin duda el objetivo a largo plazo son los coches.

"La prioridad estratégica de Xiaomi a largo plazo son los coches"

¿Cómo de difícil es llevar una nueva categoría de producto, que ya dominan en China, al mercado global? ¿Cómo es el camino que deben de recorrer? No hablo del coche, sino por ejemplo de los electrodomésticos que parece lo más próximo.

Esa es la cuestión. Cada producto y cada país es diferente. Por ejemplo, una powerbank es muy fácil de importar en algunos países, en otros me cuesta cientos de dólares solo por cruzar la frontera. Esto se debe a diferentes regulaciones gubernamentales, impuestos y requisitos de seguridad.

En el caso de los electrodomésticos requieres diversas certificaciones y, aunque las tengamos todas, las respuestas siempre llevan tiempo. Cada país es diferente.

Para finalizar, una personal, ¿qué podríamos esperar de Xiaomi de la mente de Daniel? ¿Un sueño que se hiciera real?

Déjame pensar porque hay muchas cosas que deseamos hacer en la compañía. El sistema modular de cámara que hemos presentado aquí en Barcelona, sería un buen ejemplo. Soy fotógrafo aficionado, me encanta la fotografía y poder tener un smartphone que se acerque o iguale a una cámara DSLR es algo que siempre he deseado. Creo que este concepto es algo que realmente podría influir en el futuro. Personalmente me encantaría que esto tenga una mayor aceptación y poder tener una gran selección de lentes.

Xiaomi Modular Optical System Chema Flores Omicrono

¿Es desarrollo propio o han tenido ayuda de Leica para las lentes?

Todo el sistema modular se hizo internamente, se trata de un proyecto específico de Xiaomi. Se lo mostré a algunos colegas de Leica y dijeron que se veía genial.

Lo cierto es que lo he probado y me ha sorprendido la calidad y la fluidez, ¿lo llegaremos a ver en tiendas?

Idealmente lo tendremos en el futuro. Por ahora, es solo un concepto. Queríamos presentarlo a todos, pero también nos interesa mucho recibir comentarios. Si esto se convertirá en algo que podamos vender es algo que no podemos decir ahora mismo. Pero lo evaluamos constantemente.