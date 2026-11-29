8 de cada 10 españoles no alcanza la ingesta diaria de magnesio recomendada. iStock

Un estudio de la Fundación Española de la Nutrición advierte de que los españoles no alcanzan la ingesta diaria recomendada de este micronutriente esencial.

El suplemento para combatir el cansancio y dormir mejor: 8 de cada 10 personas en España no consume suficiente magnesio

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LO ESENCIAL Las claves Según el estudio ANIBES, el 80% de los españoles consume menos del 80% de la cantidad diaria recomendada de magnesio. El magnesio es un micronutriente clave que interviene en más de 300 reacciones metabólicas, ayudando a la función muscular y a reducir el cansancio. Aunque la dieta es la fuente principal de magnesio, el ritmo de vida actual impulsa el interés por los complementos alimenticios. STADA ha lanzado Magnetrans®, una gama de suplementos de magnesio con distintas formulaciones para adaptarse a las necesidades energéticas, musculares o articulares.

El cansancio acumulado, el estrés diario y la búsqueda de un mayor bienestar físico y mental han situado la alimentación y el autocuidado en el centro de las preocupaciones cotidianas.

En este contexto, hay un micronutriente que está ganando protagonismo: el magnesio.

Aunque desempeña funciones esenciales para el organismo, una parte importante de la población española no alcanza las cantidades recomendadas de este mineral.

El estudio ANIBES de la Fundación Española de la Nutrición alerta de una ingesta insuficiente en buena parte de la población: 8 de cada 10 españoles reportaron consumir menos del 80% de la recomendación diaria.

Magnesio: un mineral clave

El magnesio interviene en más de 300 reacciones metabólicas relacionadas con procesos esenciales para el organismo.

Entre ellos destacan la producción de energía, la función muscular y el funcionamiento normal del sistema nervioso.

Este mineral también participa en la producción y utilización del ATP, la molécula que proporciona energía a las células, así como en la síntesis de proteínas y el mantenimiento de los huesos y los dientes en condiciones normales.

Deportistas. Cedida

El papel fundamental del magnesio ha despertado interés entre personas con estilos de vida activos, deportistas y quienes buscan mantener sus niveles de energía durante periodos de mayor exigencia física o mental.

No obstante, síntomas como el cansancio, la fatiga o los calambres musculares pueden tener causas muy diversas y no indican necesariamente una deficiencia de magnesio.

Para valorar una posible carencia, es importante tener en cuenta el contexto individual y recurrir al asesoramiento de un profesional sanitario cuando sea necesario.

El magnesio en la alimentación

Una buena alimentación es el primer paso para un aporte adecuado de magnesio, ya que está presente en numerosos alimentos que pueden incorporarse a la dieta habitual, como los frutos secos, las semillas, las legumbres, los cereales integrales y las verduras de hoja verde.

Sin embargo, mantener una dieta variada no siempre resulta sencillo en el día a día.

Los horarios exigentes y las rutinas cambiantes pueden dificultar la planificación de las comidas, lo que ha favorecido el interés por alternativas que permitan complementar la dieta cuando existe una necesidad concreta.

Cada vez más consumidores buscan soluciones adaptadas a sus necesidades y los complementos alimenticios con magnesio se enmarcan a la perfección en esta tendencia.

Cuándo recurrir a suplementos

En este escenario, STADA presenta Magnetrans®, una nueva gama de complementos alimenticios con magnesio que combina diferentes sales de este mineral con ingredientes complementarios, como la vitamina B6 o el extracto de cúrcuma.

La variedad de complementos busca ofrecer alternativas adaptadas a distintos perfiles y rutinas. Además de las diferentes composiciones, también se encuentran en distintos formatos, desde comprimidos y cápsulas hasta presentaciones granuladas de administración directa sin necesidad de agua.

Gama Magnetrans. Cedida

Magnetrans® Cúrcuma + B6: Combina cuatro sales de magnesio -bisglicinato, citrato, óxido e hidróxido- con extracto de cúrcuma y vitamina B6. Está dirigido a personas que presentan síntomas de inflamación, dolor articular y en etapa de perimenopausia, menopausia o andropausia .

Combina cuatro sales de magnesio -bisglicinato, citrato, óxido e hidróxido- con extracto de cúrcuma y vitamina B6. Está dirigido a personas que presentan síntomas de . Magnetrans® DuoAKTIV . Combina citrato y óxido de magnesio. Está disponible en comprimidos bicapa y en granulado en sobres de administración directa por vía oral, sin necesidad de agua. Su formulación está orientada a contribuir al metabolismo energético normal y a disminuir el cansancio y la fatiga .

. Combina citrato y óxido de magnesio. Está disponible en comprimidos bicapa y en granulado en sobres de administración directa por vía oral, sin necesidad de agua. Su formulación está orientada a contribuir al metabolismo energético normal y a . Magnetrans® ULTRA. Contiene óxido de magnesio en formato cápsulas y está dirigido a quienes buscan complementar su ingesta de este mineral para contribuir al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, así como al metabolismo energético.

Según la formulación, los productos de la gama pueden aportar el 100% de los valores de referencia de nutrientes (VRN) de magnesio en una toma diaria. Además, todos son sin gluten, sin lactosa y aptos para personas veganas.

La tendencia del autocuidado

El interés por el magnesio forma parte de una tendencia más amplia hacia el cuidado de la salud y la prevención a través de los hábitos cotidianos.

Cada vez más personas prestan atención a su alimentación, su descanso y su actividad física, y buscan información sobre cómo cubrir sus necesidades nutricionales.

En cualquier caso, la elección de un complemento alimenticio debe basarse en las necesidades individuales y realizarse de forma informada.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con STADA.