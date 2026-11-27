El magnesio es un mineral esencial que interviene en más de 300 reacciones metabólicas esenciales para el organismo.

El 80% de los españoles no consume suficiente magnesio: 6 alimentos para alcanzar la cantidad recomendada

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LO ESENCIAL Las claves Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el 80% de los españoles no alcanza la ingesta diaria recomendada de magnesio, fijada entre 300 y 400 mg según edad y sexo. El magnesio interviene en más de 300 reacciones metabólicas, siendo fundamental para la producción de energía, la función muscular, la síntesis de proteínas y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. La alimentación variada es la principal fuente de magnesio mediante el consumo de frutos secos, semillas, legumbres, cereales integrales, verduras de hoja verde y chocolate negro. Los complementos alimenticios son una opción útil en periodos de fatiga, estrés o alta exigencia física, existiendo opciones adaptadas que cubren hasta el 100% de los valores de referencia.

Una alimentación variada es la principal fuente para obtener los nutrientes y minerales esenciales para nuestro cuerpo, aunque los complementos alimenticios pueden ser una gran opción en determinadas circunstancias.

Uno de los nutrientes esenciales que más protagonismo ha ganado en los últimos años es el magnesio. Interviene en más de 300 reacciones metabólicas relacionadas con la producción de energía, la función muscular y el sistema nervioso, pero buena parte de la población española no alcanza las cantidades recomendadas.

En este contexto, el magnesio se ha consolidado como uno de los complementos alimenticios más demandados entre las personas que buscan apoyo frente al cansancio, el estrés diario o la fatiga muscular.

¿Para qué sirve el magnesio?

El magnesio participa en numerosos procesos fisiológicos. Entre sus funciones se encuentra contribuir al metabolismo energético normal, al funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso y al mantenimiento de los huesos y los dientes,

También desempeña un papel fundamental en la síntesis de proteínas y el metabolismo celular y es esencial para que numerosos procesos biológicos se desarrollen de forma eficiente.

Por estos motivos, entre muchos otros, una ingesta adecuada ayuda a mantener el funcionamiento normal del organismo y puede contribuir al bienestar cotidiano.

Sin embargo, según los datos de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), 8 de cada 10 españoles no alcanza la ingesta diaria de magnesio recomendada, que varía entre los 300 y 400mg según la edad y el sexo.

¿Sabes si necesitas magnesio?

Saber si necesitas aumentar el aporte de magnesio no depende únicamente de cómo te sientas.

El cansancio, la fatiga, los calambres o las molestias musculares son síntomas habituales frecuentes que pueden estar relacionados con numerosos factores, como la falta de descanso, el estrés o una mayor actividad física, por lo que su presencia por sí sola no permite determinar que exista una carencia de este nutriente.

Hombre practicando deporte. Cedida

La mejor forma de valorar si estás aportando suficiente magnesio es revisar tu alimentación y comprobar si incluye de forma habitual alimentos que son fuente de este mineral, como frutos secos, semillas, legumbres, cereales integrales y verduras de hoja verde.

Si tienes preocupación por una posible carencia o aparecen síntomas persistentes, lo más adecuado es consultar con un profesional sanitario para que valore tu situación individual.

Alimentos ricos en magnesio

En cualquier caso, una alimentación variada y equilibrada constituye el primer paso para garantizar un aporte adecuado de magnesio, ya que este mineral está presente de forma natural en numerosos alimentos que pueden incorporarse fácilmente a la dieta.

Entre las principales fuentes de magnesio se encuentran:

Frutos secos, como almendras, anacardos y nueces.

Semillas, especialmente las de calabaza, sésamo y chía.

Legumbres, como lentejas, garbanzos y alubias.

Cereales integrales.

Verduras de hoja verde, como espinacas y acelgas.

Chocolate negro con un elevado porcentaje de cacao.

Alimentos ricos en magnesio. iStock

Cuándo tomar complementos

Los complementos alimenticios con magnesio pueden utilizarse para complementar la alimentación cuando existe una necesidad concreta o cuando se busca reforzar la ingesta de este mineral, especialmente en personas con un elevado nivel de actividad física, deportistas o quienes atraviesan periodos de gran exigencia física o mental.

En el mercado existen distintas opciones para complementar la ingesta de este mineral, con formulaciones que combinan diferentes sales de magnesio con otros ingredientes para responder a diversas necesidades.

Es el caso de Magnetrans®, la gama de complementos alimenticios de STADA, que incluye referencias como Magnetrans® Cúrcuma + B6, Magnetrans® DuoAKTIV y Magnetrans® ULTRA.

Gama Magnetrans. Cedida

Cada una presenta una composición específica, con combinaciones de magnesio y componentes como la vitamina B6 o el extracto de cúrcuma y, según la formulación, una toma diaria puede aportar hasta el 100% de los valores de referencia de nutrientes (VRN) de magnesio.

Todos los productos de la gama son sin gluten, sin lactosa y aptos para personas veganas y se comercializa en distintos formatos, como cápsulas, comprimidos y sticks.

Incorporar alimentos ricos en magnesio es la primera opción para mantener una ingesta adecuada, pero, cuando sea necesario complementar la alimentación, existen diferentes formulaciones que permiten adaptar el aporte a las necesidades de cada persona.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con STADA.