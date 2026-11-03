Los láseres fraccionados se consolidan como la opción favorita para quienes buscan rejuvenecer la piel sin cirugía ni largos tiempos de recuperación

El láser fraccionado de Solta Medical (y su hermano pequeño)

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LO ESENCIAL Las claves Solta Medical ha desarrollado tecnología láser fraccionada no ablativa para tratar cicatrices, hiperpigmentación, manchas y signos de fotoenvejecimiento como arrugas y líneas de expresión. El tratamiento actúa mediante microcanales térmicos controlados en las capas profundas de la piel, estimulando la producción natural de colágeno y elastina sin dañar la capa superficial. Apto para todo tipo de pieles y fototipos, este procedimiento ofrece una recuperación rápida con efectos secundarios leves y temporales como enrojecimiento o ligera hinchazón. Según los objetivos y necesidades del paciente, los expertos recomiendan realizar entre 1 y 5 sesiones de aproximadamente 30 minutos para lograr resultados progresivos.

En los últimos años, la demanda de tratamientos que mejoran la calidad y la textura de la piel sin pasar por quirófano ha aumentado. Así lo refleja el último informe de la Sociedad Española de Medicina Estética ‘Percepción y uso de la Medicina Estética en España 2023’.

Los láseres fraccionados han ganado popularidad. Solta Medical, la empresa de dispositivos médicos responsable del primer láser fraccionado del mundo en Estados Unidos, ha desempeñado un papel clave en el desarrollo y el avance de la tecnología láser fraccionada.

Tecnología láser fraccionada

Cicatrices de acné y postquirúrgicas, signos de fotoenvejecimiento, hiperpigmentación¹, arrugas. El láser fraccionado no ablativo de Solta Medical está diseñado para abordar distintas necesidades de la piel y ayudar a mejorar su calidad general.

Desde su lanzamiento en 2004, esta tecnología se utiliza en medicina estética para tratar múltiples alteraciones de la piel mediante un enfoque fraccionado no ablativo y con un tiempo de recuperación limitado.

¿Cómo funciona? El láser de Solta Medical crea micro canales controlados en la piel que alcanzan las capas más profundas (dermis), donde viven las células productoras de colágeno y elastina.

El calor controlado de este láser activa estas células, lo que desencadena un proceso natural de regeneración que desemboca en la síntesis de colágeno nuevo, clave para una piel más firme, uniforme y luminosa.

Según las necesidades de cada piel, los médicos suelen recomendar entre 1 y 5 sesiones². Cada sesión dura aproximadamente 30 minutos.

Una de sus grandes ventajas es que deja la capa superficial de la piel intacta, lo que favorece una recuperación rápida.

La doctora Maribel Serrano, directora médica de la emblemática Clínica Tufet de Barcelona, destaca que los pacientes notan “una mejora clara de la calidad de la piel en su conjunto: textura más uniforme, mayor luminosidad y tono más homogéneo”.

Este láser es apto para todo tipo de pieles y es eficaz en cicatrices de acné y las postquirúrgicas. No obstante, la doctora Serrano recomienda esperar hasta la edad adulta, una opinión que comparte la doctora María Dolores Antón, directora de Lonvye Clinic.

El tiempo de recuperación mínimo es uno de los principales reclamos de este láser. Los pacientes pueden retomar sus actividades normales de inmediato. Algunas personas pueden experimentar una leve hinchazón y enrojecimiento durante varios días, y en algunos casos esto puede prolongarse por más tiempo³.

El resultado es una piel con un tono y una textura mejorados, una reducción en la apariencia de las manchas marrones y una atenuación de las líneas finas y las arrugas.

El láser que ilumina

Láser. Cedida.

El láser fraccionado de Solta Medical cuenta con una tecnología fraccionada complementaria que puede ser útil para tratar los primeros signos del envejecimiento.

Con más de 15 años de uso clínico, este láser está diseñado para ayudar a unificar el tono de la piel, mejorar su textura y atenuar la apariencia de la pigmentación y las líneas de expresión.

En palabras de la doctora Mª Dolores Antón, directora de la valenciana Lonvye Clinic, el láser fraccionado de diodo de Solta Medical puede mejorar el aspecto general de la piel. Además es apto para todo tipo de pieles y fototipos⁴.

¿Cómo funciona? El láser crea zonas microscópicas de tratamiento en la piel, ayudando a estimular su proceso natural de renovación y favoreciendo la regeneración del tejido tratado.

Este láser es eficaz en pieles con líneas de expresión incipientes, poros visibles o textura irregular.

Una de las preguntas más frecuentes sobre este tratamiento es cuántas sesiones son necesarias, pero eso depende de qué resultado se quiera conseguir.

Para una mejora general de la piel, lo habitual son unas tres sesiones⁵. Sin embargo, el número de sesiones puede variar en función de las necesidades individuales de la piel y de los objetivos del tratamiento.

Los resultados mejoran progresivamente. La piel puede mostrar un aspecto más suave, uniforme y luminoso.

Para conocer más información sobre los láseres de Solta Medical y otros tratamientos puede visitar: Reaffirmage.es