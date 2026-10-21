La Fundación PharmaMar organizó en Madrid el Simposio Internacional sobre Sarcoma Sinovial 2026, un encuentro clave para impulsar nuevos avances e innovación terapéutica frente a este tipo de cáncer raro y agresivo.

Cumbre global pionera sobre el sarcoma sinovial, “uno de los tipos de cáncer más difíciles” donde el 30% de casos se diagnostican en jóvenes

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LO ESENCIAL Las claves Madrid acogió el Simposio Internacional sobre Sarcoma Sinovial, organizado por la Fundación PharmaMar, reuniendo a más de 230 expertos de 14 países para impulsar la investigación de este cáncer raro y agresivo. El sarcoma sinovial registra entre 1 y 3 casos anuales por millón de habitantes y presenta un perfil atípico, ya que cerca del 30% de los diagnósticos se realizan en personas menores de 30 años. Al ser asintomático e indoloro al inicio, este tumor suele confundirse habitualmente con lesiones deportivas o inflamaciones articulares, lo que provoca retrasos significativos en su diagnóstico. Expertos internacionales debatieron sobre nuevos abordajes terapéuticos centrados en la epigenética, la inmunoterapia, el uso de terapias celulares y el desarrollo de tratamientos con dianas moleculares específicas.

Madrid se convirtió este pasado mes de septiembre en la capital mundial del conocimiento en torno al sarcoma sinovial, un tipo de cáncer infrecuente, pero muy agresivo. La celebración del Simposio Internacional sobre Sarcoma Sinovial 2026 organizado por la Fundación PharmaMar fue, por tanto, un hito científico en el que tuvieron voz todos los actores implicados en tratar esta enfermedad.

El International Symposium on Synovial Sarcoma reunió a más de 230 expertos procedentes de 14 países, entre los que se encuentran destacados oncólogos, biólogos, investigadores traslacionales y especialistas en epigenética de Europa y Norteamérica, así como representantes de asociaciones de pacientes.

El simposio es uno de los pocos eventos científicos a nivel mundial dedicados en exclusiva al sarcoma sinovial. Su propósito central es poner en común los hallazgos más recientes sobre la estructura molecular y la biología de este tumor, fomentando alianzas internacionales que aceleren la investigación y la aplicación clínica de tratamientos más eficaces.

Ocasión para compartir conocimiento

Tal como destaca el Dr. Gregory Cote, del Mass General Hospital Cancer Center (Massachusetts, EE. UU.): “El sarcoma sinovial sigue siendo uno de los tipos de cáncer más difíciles a los que nos enfrentamos en la actualidad, con importantes necesidades no cubiertas para los pacientes adultos jóvenes. La reunión de científicos y médicos de primer orden en este simposio brinda una oportunidad única para compartir descubrimientos, fomentar nuevas colaboraciones y acelerar la aplicación de los conocimientos científicos en tratamientos más eficaces”.

En la misma línea, José María Fernández Sousa-Faro, presidente de la Fundación PharmaMar, enfatizó la importancia de esta iniciativa, señalando que "la colaboración entre expertos de distintos países y la puesta en común de conocimientos en el ámbito de los tumores raros resultan fundamentales para trasladar los avances científicos a la práctica clínica y generar nuevas oportunidades para los pacientes".

¿Qué es el sarcoma sinovial?

El sarcoma sinovial es un tipo de cáncer maligno y agresivo que se origina en las partes blandas del organismo, como los músculos, los ligamentos o el tejido graso. A pesar de su denominación, suele localizarse con mayor frecuencia en las extremidades, especialmente en las proximidades de las grandes articulaciones de las piernas.

A diferencia de la mayoría de los tumores en adultos, esta enfermedad presenta un impacto desproporcionado en la población joven:

Incidencia y prevalencia: s e diagnostican anualmente entre 1 y 3 casos por millón de habitantes . Esta baja frecuencia representa entre el 5 % y el 10 % de todos los sarcomas de partes blandas.

. Esta baja frecuencia representa entre el 5 % y el 10 % de todos los sarcomas de partes blandas. Afectación en jóvenes: aproximadamente un tercio de los pacientes son diagnosticados antes de los 30 años, un rasgo sumamente atípico dentro de la oncología de adultos .

son diagnosticados antes de los 30 años, un rasgo sumamente atípico dentro de la . Reto en el diagnóstico precoz: en sus etapas iniciales, el tumor suele manifestarse como una masa de crecimiento progresivo que no produce dolor. Debido a esta sintomatología dolorosa y al perfil joven de los afectados, con frecuencia se confunde erróneamente con lesiones deportivas, tendinitis u otros problemas articulares benignos, lo que ocasiona un preocupante retraso en el diagnóstico.

Además de las dificultades diagnósticas, la baja incidencia del sarcoma sinovial dificulta la investigación científica, el reclutamiento de pacientes en ensayos clínicos y la asignación de recursos económicos y materiales.

Abordaje terapéutico actual y desafíos de la enfermedad

En la actualidad, el tratamiento de los tumores localizados se realiza mediante un abordaje multidisciplinar que combina la cirugía, la radioterapia y, en casos específicos, la quimioterapia.

Sin embargo, cuando la enfermedad se diagnostica en etapas avanzadas o cuando se producen recidivas con metastatización, el abordaje requiere terapias sistémicas capaces de actuar en todo el organismo.

En este contexto, la quimioterapia sigue siendo la opción terapéutica principal, aunque los recientes avances en el conocimiento molecular han abierto la puerta al desarrollo de terapias dirigidas e inmunoterapias.

Durante el simposio, se debaten diversas líneas de investigación orientadas a transformar el conocimiento genético en terapias selectivas:

Mecanismos epigenéticos: Estudio sobre cómo las células tumorales procesan e interpretan la información genética.

Inmunoterapia y terapias celulares: Desarrollo de estrategias innovadoras para capacitar al sistema inmunitario contra las células cancerosas.

Dianas moleculares: Identificación de marcadores específicos para tratamientos personalizados.

Ensayos clínicos adaptados: Diseño de metodologías específicas para enfermedades de muy baja prevalencia mediante la cooperación entre centros.

Respecto a la investigación epigenética, el Dr. Javier Martín Broto, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Nueva York, EE. UU.), subraya: "Nuestras investigaciones sugieren que actuar sobre la forma en que las células cancerosas procesan la información genética podría convertirse en una nueva vía para el tratamiento del sarcoma sinovial. Aunque aún se necesita más investigación, estos hallazgos representan un paso alentador".

La perspectiva de los pacientes

Desde la perspectiva de los afectados, la celebración de foros monográficos representa un motivo de esperanza. Nathan Imperiale, presidente de la Fundación de Sarcoma Sinovial, ha expresado su reconocimiento: "Agradecemos a la Fundación PharmaMar por prestar al sarcoma sinovial la atención específica que merece y por reunir a expertos de todo el mundo para impulsar la investigación. Para los pacientes y sus familias, que se enfrentan a las limitaciones de los tratamientos actuales, cualquier avance es bienvenido".

La Fundación PharmaMar consolida así su compromiso con la divulgación, la formación científica y la investigación en oncología. Los sarcomas engloban una amplia familia de más de 200 subtipos tumorales.

Tras dedicar una primera edición al sarcoma de Ewing, la entidad continúa promoviendo el intercambio científico internacional para garantizar que los descubrimientos de laboratorio se trasladen con la mayor rapidez posible a la práctica médica diaria.

Este contenido ha sido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con PharmaMar.