La hipercolesterolemia una de las causas más frecuentes de riesgo vascular iStock.

La composición de los esteroles vegetales de Danacol ha demostrado ser un 74% más eficaz a la hora de disminuir los niveles del llamado colesterol “malo”.

Los expertos coinciden: así se consigue una reducción del colesterol hasta un 74% más eficaz

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LO ESENCIAL Las claves Casi el 60% de los españoles presenta dos o más factores de riesgo cardiovascular, siendo la hipercolesterolemia una de las causas más habituales. Los esteroles vegetales compiten con el colesterol en el intestino reduciendo su absorción, con una ingesta diaria recomendada de entre 1,5 y 2,4 gramos. Un estudio del CSIC señala que las fórmulas con un 80% o más de β-sitosterol y β-sitostanol reducen el colesterol hasta un 74% más eficazmente. Consumir diariamente una botella de Danacol contribuye a reducir el colesterol alto hasta un 10% adicional en un periodo de tres semanas.

Casi el 60% de los españoles presenta dos o más factores de riesgo cardiovascular, siendo la hipercolesterolemia una de las causas más frecuentes.

Una cifra que sitúa a la salud del corazón entre los mayores retos de salud pública de nuestro país.

El colesterol LDL – conocido como colesterol “malo” – también es uno de los factores de riesgo sobre los que más se puede actuar. Y es que, con un control regular y siguiendo un estilo de vida adecuado, el 80% de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir ¹.

En este sentido, la Fundación Española del Corazón lo deja claro, es necesario:

Realizar actividad física regular, como caminar entre 45 y 60 minutos al día, de tres a cinco veces por semana.

Mantener una alimentación saludable y equilibrada, priorizando las grasas saludables, limitando las grasas saturadas e incorporando alimentos enriquecidos con esteroles vegetales como Danacol.

Esteroles vegetales: qué son y cómo reducen el colesterol

Los esteroles vegetales son compuestos 100% naturales presentes en cantidades pequeñas en alimentos como frutas, verduras, cereales, frutos secos y aceites vegetales.

Su funcionamiento se basa en que su estructura es muy parecida a la del colesterol. Esa similitud juega un papel fundamental: compiten con el colesterol en el intestino y reducen su absorción, ayudando así a disminuir los niveles de colesterol LDL en sangre.

Sin embargo, las cantidades de esteroles presentes habitualmente en nuestra dieta son bajas para cumplir con las ingestas recomendadas diarias de esteroles vegetales que pueden ayudar a reducir el colesterol.

Al día deberíamos tomar entre 1,5 y 2,4 gramos, cantidades que podemos encontrar si consumimos 1,5 kg de nueces, 4 kg de brócoli o 10 kg de plátanos.

Por ello, las leches fermentadas enriquecidas con esteroles vegetales, como Danacol, se han consolidado como una alternativa cómoda, práctica y segura dentro de una alimentación cardiosaludable.

Con una dosis diaria (una botellita al día) aporta 1,6g de esteroles vegetales, la cantidad recomendada para ayudar a reducir el colesterol hasta un 10 % en 2-3 semanas ².

No todos los esteroles son iguales

Danacol. Cedida.

A la hora de elegir los productos que contengan esteroles vegetales, es crucial saber que no todos tienen la misma eficacia.

Un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el marco de su colaboración con Danone muestra que, de todos los tipos de esteroles vegetales que existen, dos de ellos destacan por su eficacia como bloqueadores de la absorción intestinal: el β-sitosterol y el β-sitostanol.

La investigación demuestra que cuando una leche fermentada incluye un 80% o más de estos compuestos específicos en su fórmula, consigue hasta un 74% más de eficacia en la reducción del colesterol.

Danacol destaca por incorporar un 87% de los dos esteroles vegetales que presentan una mayor capacidad para interferir con la absorción intestinal del colesterol.

Y esto se traduce en sus resultados. Combinar una botellita diaria de Danacol con un estilo de vida saludable provoca lo que los expertos conocen como ‘el efecto suma’:

Consumiéndolo a diario durante tres semanas , ayuda a reducir el colesterol alto hasta un 10% adicional de forma 100% natural y sin efectos secundarios.

, ayuda a reducir el colesterol alto hasta un 10% adicional de forma 100% natural y sin efectos secundarios. Mantenimiento en el tiempo: Su consumo regular no solo ayuda a bajar esos niveles, sino que contribuye a mantener la reducción conseguida a largo plazo.

Y es que ganar la batalla al colesterol no es cuestión de soluciones milagrosas, sino de ser constante con los hábitos y, además, contar con aliados como Danacol.

Referencias 1. https://fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/3887-el-colesterol-en-numeros-rojos-los-expertos-avisan-de-un-repunte-tras-la-navidad.html 2. EFSA (European Food Safety Authority), 2009. Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products Nutrition and Allergies on a request from the European Commission and a similar request from France in relation to the authorisation procedure for health claims on plant sterols/stanols and lowering/reducing blood LDL-cholesterol pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006. The EFSA Journal (2009) 1175, 1-9.

"Los expertos coinciden: Esta es la fórmula que ayuda a reducir el colesterol hasta un 74% más", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Danone.