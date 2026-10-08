Los expertos coinciden: “La menopausia altera la microbiota intestinal e intensifica sofocos, sudores e insomnio”

Las mujeres experimentan una media de 7,9 síntomas diferentes durante la menopausia. iStock

La disminución de estrógenos durante la menopausia puede intensificar síntomas como los sofocos, el insomnio o la pérdida de masa ósea.

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LO ESENCIAL Las claves La menopausia afecta a más de 10 millones de mujeres en España y ocho de cada diez muestran preocupación ante esta etapa, según el Barómetro de la Menopausia 2025. Las mujeres experimentan una media de 7,9 síntomas; sofocos, sudoración nocturna y trastornos del sueño figuran entre los más frecuentes. La disminución de estrógenos altera la microbiota intestinal y puede intensificar sofocos, sudores, insomnio y pérdida de masa ósea, según la AEEM. El estroboloma, conjunto de microorganismos intestinales que regula los estrógenos, se estudia como una vía para favorecer el bienestar hormonal y la salud ósea.

La menopausia afecta a más de 10 millones de mujeres en España. Durante esta etapa, la disminución de los estrógenos se asocia a cambios en el organismo que pueden provocar síntomas como sofocos, pérdida de la densidad ósea o alteraciones en la microbiota intestinal.

Según datos del Barómetro de la Menopausia 2025, elaborado por STADA en colaboración con la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), 8 de cada 10 mujeres manifiestan preocupación ante la llegada de esta etapa.

Las inquietudes no se limitan a la salud física. El aspecto emocional y social, como los cambios en las relaciones de pareja o en la vida profesional, también forman una parte importante de las preocupaciones de las mujeres que atraviesan la menopausia.

8 de cada 10 mujeres manifiestan preocupación ante la llegada de esta etapa. Cedida

Los síntomas más frecuentes

Las alteraciones hormonales durante esta etapa influyen de forma variada en la salud física y emocional. Según el Barómetro de la Menopausia 2025, las mujeres experimentan una media de 7,9 síntomas diferentes.

Entre los más habituales se encuentran:

Sofocos y sudoración nocturna , que afectan a 7 de cada 10 mujeres en la perimenopausia y postmenopausia.

, que afectan a 7 de cada 10 mujeres en la perimenopausia y postmenopausia. Trastornos del sueño , que pueden verse agravados por los episodios de calor nocturno.

, que pueden verse agravados por los episodios de calor nocturno. Cambios en el estado de ánimo , que pueden manifestarse como irritabilidad, tristeza o una mayor sensibilidad emocional.

, que pueden manifestarse como irritabilidad, tristeza o una mayor sensibilidad emocional. Sequedad vaginal y molestias asociadas, como dolor durante las relaciones sexuales.

y molestias asociadas, como dolor durante las relaciones sexuales. Cansancio, fluctuaciones en el peso y sequedad en la piel, entre otros.

Pese a la frecuencia de estos síntomas, solo el 57% de las mujeres consulta con un profesional sanitario, según el mismo Barómetro.

Consultadas sobre los aspectos de la menopausia sobre los que querrían tener más información, 5 de cada 10 desearía tener más información sobre los cambios hormonales, síntomas y las opciones de tratamiento posibles.

La microbiota intestinal como aliada

La relación entre la microbiota intestinal y los estrógenos es uno de los campos que más interés está despertando recientemente en el estudio de la menopausia.

La disminución de estas hormonas durante esta etapa se relaciona con cambios en la composición de la microbiota, mientras que determinadas bacterias intestinales participan en su metabolismo.

“La disminución de estrógenos altera la microbiota intestinal, lo que puede intensificar síntomas como los sofocos, sudores, el insomnio, o la pérdida de masa ósea, lo que aumenta los riesgos para la salud de las mujeres”, explica la doctora Silvia P. González, ginecóloga, investigadora y presidenta de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM).

Investigaciones recientes destacan el papel decisivo del estroboloma, un conjunto de microorganismos intestinales encargado de la regulación de los estrógenos.

La importancia de una microbiota equilibrada

Estas bacterias influyen en la cantidad de hormonas que vuelven a estar disponibles para el organismo, por lo que mantener una microbiota intestinal equilibrada se estudia como una posible vía para favorecer el bienestar durante la menopausia.

“Restaurar el equilibrio del estroboloma es esencial no solo para mantener el bienestar hormonal, sino también para apoyar la fortaleza y salud de los huesos durante esta etapa crítica de la vida”, concluye la especialista.

Cuidar la microbiota intestinal puede formar parte de un abordaje integral del bienestar durante la menopausia. En este contexto, complementos alimenticios como Lactoflora® Menopausia Día & Noche surgen como una interesante opción para sobrellevar los síntomas de la menopausia.

Complemento alimenticio Lactoflora® Menopausia Día & Noche. Cedida

Este complemento combina una mezcla patentada de probióticos, extractos de origen vegetal, vitaminas y minerales para acompañar algunas de las necesidades habituales durante esta etapa.

Su fórmula se presenta en dos cápsulas diferenciadas, una para el día (con cepas probióticas y vitaminas B6, B7 y D) y otra para la noche (con cimicífuga, magnesio y melatonina).

La menopausia es una etapa de cambios que puede abordarse desde diferentes frentes. La actividad física, un buen descanso y el cuidado de la alimentación y la microbiota se presentan como la mejor estrategia para aliviar algunos de sus síntomas.

*Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con STADA.