Hospitalizados cinco bebés en España tras consumir leche de fórmula contaminada con la toxina cereulida

Las claves nuevo Generado con IA Cinco bebés han sido hospitalizados en España tras consumir leche de fórmula contaminada con la toxina cereulida, aunque ya han recibido el alta médica. La contaminación afecta a varias marcas y lotes de leche infantil, como Damira Natur, Almirón Advance, Almirón Profutura, Almirón AR2 y Bledina 1, retirados del mercado tras la alerta. La toxina cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus, puede causar náuseas, vómitos y diarrea, siendo especialmente peligrosa para bebés menores de seis meses. El ECDC, la EFSA y la Comisión Europea coordinan la respuesta y aconsejan no administrar los productos retirados a bebés y consultar al médico ante síntomas sospechosos.

Cinco bebés han tenido que ser hospitalizados en España tras beber leche de fórmula sospechosa de haber sido contaminada con la toxina cereulida. Otros tres, además, presentaron síntomas, según el boletín de alertas del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC). El ministerio de Sanidad confirma que todos ellos fueron dados de alta.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria había lanzado una alerta sobre esta toxina en leche de la marca Nestlé al comienzo del mes de enero. La empresa retiró lotes de su producto tras conocerse la contaminación, y atribuyó la posible presencia de cereulida a un ingrediente (el omega-6 ARA) suministrado por un proveedor internacional.

Los productos son DAMIRA NATUR 1 800g, con número de lote 8000003307 y fecha de caducidad de 19/02/2027; y DAMIRA NATUR 2 800g, con número de lote 8000003302 y fecha de caducidad de 29/01/2027.

También se ha retirado un bote de la leche de fórmula Almirón Advance 1, con fecha de caducidad de 9 de noviembre de 2026 y 400 gramos de peso, y otros de la misma marca con fecha de 8 de julio de 2026, 22 de julio de 2026, 30 de octubre de 2026 y 3 de diciembre de 2026, en estos casos con un peso de 800 gramos.



La retirada afecta también a Almirón Advance 2 (fechas 13/7/2026, 31/08/2026, 18/09/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 21/11/2026 y 18/12/2026, de 800 gramos); Almirón Advance 1 (caja de 1,2 kilos con fecha 5/12/2026); y Almirón Advance 2 (caja de 1,2 kilos con fecha 9/8/2026, 25/11/2026 y 20/1/2027).



Otros productos afectados son Almirón Profutura 1 (botes de 800 gramos con fechas 28/12/2026, 15/04/2027, 14/05/2027, 13/06/2027, 19/08/2027 y 13/09/2027); Almirón Profutura 2 (botes de 800 gramos con fechas 28/12/2026, 11/01/2027, 10/05/2027, 13/06/2027 y 11/07/2027); Almirón Profutura 2 sobres (con fecha 12/07/2026 y 21/08/2026); Almirón AR2 (bote con fecha 3/10/2026 y 2/11/2026); y Bledina 1 (bote con fecha 3/11/2026 y 9/12/2026).

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) informó sobre la retirada preventiva de diferentes productos de nutrición infantil en varios países del mundo tras la detección de cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus que puede causar náuseas, vómitos y diarrea.

Las retiradas preventivas se iniciaron en diciembre de 2025 y han continuado en enero de 2026 como medida de salud pública. El ECDC ha subrayado que las retiradas afectan a distintos lotes, productos y marcas a escala global, con artículos comercializados tanto en Europa como en otros países del mundo.

Por el momento, el ECDC ha recibido informes de diarrea en bebés tras el consumo de los productos retirados, aunque apunta que no hay registrado ningún caso grave relacionado con este evento. Un bebé que había consumido fórmula de un lote retirado dio positivo en la prueba de la toxina y presentó vómitos y diarrea, con una recuperación favorable.

El Centro informaba de que está monitorizando el evento y brindando asesoramiento y orientación científica para apoyar las investigaciones nacionales. El ECDC, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Comisión Europea "trabajan en conjunto para garantizar una respuesta coordinada y eficaz a este evento multinacional".

La Comisión Europea ha solicitado a la EFSA asesoramiento científico sobre el umbral de contaminación por encima del cual deben retirarse los productos. La solicitud incluye dos preguntas específicas: cuál es la dosis de referencia aguda para la cereulida en lactantes y qué información consta sobre los niveles de consumo típicos y de gama alta de las fórmulas infantiles.

La cereulida es una toxina que puede causar náuseas, vómitos y dolor de estómago repentinos entre 30 minutos y seis horas después de su ingestión. En bebés pequeños, puede alterar el equilibrio sódico del organismo y provocar complicaciones como la deshidratación.

Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé; los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.

Para los bebés que presenten vómitos o diarrea tras consumir la fórmula infantil incluida en el retiro, el ECDC recomienda consultar con un profesional de la salud o, si los síntomas son graves, como deshidratación o vómitos persistentes, acudir a urgencias.

Los síntomas gastrointestinales en los bebés pueden derivar rápidamente en complicaciones, independientemente de la causa subyacente, apunta el ECDC.

Por último, advierte de que los productos retirados no deben administrarse a bebés ni niños pequeños. Además, recomienda a los consumidores seguir las instrucciones y directrices emitidas por las autoridades nacionales de seguridad alimentaria.