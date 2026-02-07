Manterola (Fundación CRIS): "Recaudamos dos millones en 7 días para Barbacid pero echo de menos más apoyo de empresas"

La financiación de la investigación de Barbacid es una combinación de fondos públicos y privados, siendo CRIS un complemento a los recursos estatales y europeos.

La presidenta de la fundación, Lola Manterola, lamenta la menor participación del sector empresarial y anima a las empresas a igualar el compromiso mostrado por los ciudadanos.

Más de 50.000 personas han contribuido a la campaña, destacando la implicación de la sociedad civil y especialmente de los jóvenes en el apoyo a la ciencia.

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha recaudado más de dos millones de euros en una semana para apoyar la investigación de Mariano Barbacid contra el cáncer de páncreas.

Figura en el logotipo de su bata o un cartel a su espalda durante las entrevistas. Tampoco se le olvida mencionarla en sus agradecimientos: Mariano Barbacid aparece estos días firmemente ligado al de una fundación privada, Cris Contra el Cáncer.

Con 15 años de vida, esta organización sin ánimo de lucro se ha convertido en un referente en la filantropía para la lucha contra el cáncer, financiando proyectos dentro y fuera de España a investigadores punteros.

Lola Manterola es presidenta de la fundación, que creó junto a su pareja tras haber pasado por un mieloma múltiple que logró superar gracias a participar en un ensayo clínico.

Ahí vio la necesidad de fomentar la investigación en España desde el sector privado como forma de complementar los esfuerzos públicos.

El hallazgo de Barbacid, la eliminación del cáncer de páncreas en ratones gracias a una triple combinación de medicamentos, ha sido su éxito más sonado.

En sus alocuciones, el científico ha reclamado que necesita 30 millones de euros para continuar sus investigaciones hasta completar los ensayos clínicos (en humanos) de la terapia.

Manterola rebaja la expectativa: ellos han lanzado una campaña para recaudar fondos para completar la fase preclínica, para la que necesitaría unos 5 millones de euros.

La campaña ha fijado su objetivo, no obstante, en 3,5 millones, pero la opinión pública se ha volcado con Barbacid: en menos de una semana ya han conseguido 2,3 millones de euros, gracias a las aportaciones de más de 50.000 personas.

Sin embargo, la omnipresencia del logotipo de la fundación en las informaciones sobre el hallazgo de Barbacid ha llevado a mucha gente a afirmar que la investigación ha sido financiada exclusivamente por fondos privados, lo que no es cierto.

Más allá de que Barbacid y su grupo pertenecen al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), han recibido subvenciones del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Estatal de Investigación, entidades públicas, así como becas de la Unión Europea y los fondos Next Generation.

Manterola deja claro que la aportación de fundaciones sin ánimo de lucro como Cris Contra el Cáncer no sustituyen a la financiación pública sino que la complementan.

Siempre es deseable mayor inversión pública en ciencia, pero ella prefiere centrarse en la gran respuesta dada por ciudadanos anónimos.

Ahora espera que sean las empresas las que se involucren también en la financiación filantrópica de la ciencia.

Es consciente de que tiene otros mecanismos y puede ir más lenta que la de la ciudadanía privada, pero se muestra confiada en que responderán con el mismo vigor.

¿Esperaba una reacción así de la ciudadanía después del anuncio del hallazgo de Barbacid?

La verdad es que no. Sabíamos que eran unos superresultados, pensábamos que iba a tener su repercusión, pero para nada algo así.

Estamos emocionados al ver que miles de personas, la sociedad civil, gente como tú y como yo, han entendido por qué es importante apoyar a los investigadores, porque nos salva la vida a los pacientes de cáncer.

Para nosotros esto es un logro espectacular: que la gente se dé cuenta de que ellos pueden hacer algo y participar en la solución de los problemas que tenemos.

Ha sido una sorpresa muy positiva, también porque los jóvenes se han involucrado muchísimo, todo el mundo está reaccionando y poniendo su granito de arena, y se ha entendido ese concepto que para nosotros es fundamental: ser proactivo cuando hay un problema. La concienciación ha sido lo más emocionante.

Llevan recaudados más de dos millones de euros en solo una semana, todo un hito.

Sí, la gente nos vino a preguntar dónde podía donar y abrimos una página de recaudación. Los 3,5 millones no son el 100% de lo que necesitamos para esta primera fase, el doctor Barbacid dice que hacen falta 5 millones, la cifra es una barbaridad.

Decíamos que, de aquí a dos o tres años, con 3,5 millones podemos llegar a una fase intermedia para implementarlo en pacientes, y la verdad es que no pensábamos que iba a ir tan rápido.

Estamos emocionados y agradecidos a todas las personas que están poniendo sus pequeñas contribuciones, que, juntas hacen que se vean posibilidades a este proyecto.

¿Cuánto tiempo lleva CRIS contra el cáncer trabajando con el doctor Barbacid?

Llevamos seis años con él. En esta segunda fase ha buscado la cura completa del cáncer de páncreas en ratones.

Nosotros siempre buscamos apoyar la excelencia en la investigación, pero también a los jóvenes investigadores, desde el principio de su carrera científica: en la universidad fomentamos la investigación en los médicos, y luego en varias etapas para médico investigador, investigador científico… y lo vamos ampliando a lo largo de la carrera.

A lo largo de esos procesos tenemos programas de investigación con distintos niveles de expertise, hasta el máximo nivel con referentes internacionales como es el doctor Barbacid. En cada uno de esos profesionales, en cada estado de la carrera científica, siempre vamos a por la excelencia.

Tenemos comités científicos locales, comités científicos internacionales, que analizan si ese proyecto es prometedor y puede llevarse a la clínica, tener impacto en el paciente de cáncer cuanto antes.

Siempre buscamos esa excelencia, es uno de nuestros sellos desde el principio.

El modelo de CRIS se basa en parte en Cancer Research UK, una fundación muy consolidada en la investigación del cáncer. ¿Las fundaciones sin ánimo de lucro en España están ya plenamente maduras para seguir ese modelo?

Nos hemos fijado en Cancer Research UK y en la Damon Runyon Foundation, cuyos programas adaptamos a España. Ellos llevan más de 40 años y tienen 13 premios Nobel entre la gente que ha apoyado.

Creo que lo importante es encontrar la mejor forma para ayudar a los investigadores, ya sea tomando referencia a fundaciones de otros países o del nuestro.

Es cierto que en España ya está bastante implementado el tema de las fundaciones. Desde hace 15 años hasta la actualidad hemos visto cómo ya contamos con el apoyo de la sociedad civil, ya se entienden que estamos para ayudar y complementar a investigadores que no estén en un centro reconocido internacionalmente pero tengan ideas novedosas: lo importante es apoyarlas estén donde estén.

Tras la noticia de Barbacid, ha saltado al debate público la financiación del trabajo y el papel del sector público y el privado en ello. ¿Cómo lo está viendo?

Nosotros somos un complemento a la sanidad pública. Tenemos unidades de investigación CRIS en hospitales públicos, somos patronos del CNIO…

Por supuesto, queremos que haya más financiación por parte del sector público, del Gobierno, del Estado… pero creo que es importante enfocarlo desde el punto de vista de que todos nosotros podemos ser las fuentes del cambio: que si falta dinero en algo, lo tenemos que poner nosotros.

Intentar justificarlo porque el Estado no pone lo suficiente… Yo creo ese debate no es constructivo, hay que buscar la solución y la forma que tenemos de hacerlo es convencer a la sociedad civil de que podemos ser la fuente del cambio y complementarlo.

Somos personas privadas que decidimos aunar los esfuerzos para apoyar el sector público. La colaboración público-privada tiene que existir y tenemos que estar ahí donde el sector público y la sanidad pública no llega.

Tenemos que tirar para adelante, aunar esfuerzos y, junto al sector público, tenemos que financiar proyectos como el del doctor Barbacid y tantos otros que tenemos: son investigadores que están salvando vidas todos los días.

Hay proyectos de oncología infantil, de hematología… Tenemos muchos otros grupos y equipos que están consiguiendo resultados más en la clínica, terapias personalizadas… Hay mucho que hacer pero queremos ser constructivos en la lucha contra el cáncer.

La investigación en cáncer en España, ¿recibe la suficiente inversión pública?

Siempre hay que pedir más inversión en investigación. Una frase muy bonita que dice Barbacid es que no son los países ricos los que más invierten en investigación, sino que son los países que más invierten en investigación los que son ricos.

Invertir en investigación nos da progreso social, nos da conocimiento, genera riqueza como país. La inversión en investigación tiene que aumentar, lo tenemos todos claro.

A nivel filantrópico, ¿está el empresariado español a la altura de la ciudadanía?

En estas semanas de empuje de la sociedad civil, de las familias, de todos… ahí estoy echando un poco en falta el apoyo de las empresas.

No hemos visto esas ganas de ayudar como la hemos visto en las personas. Sé que funciona de una forma distinta, no es "cojo y dono", tienen que pasar procesos… Esperamos que, dentro de unas semanas o meses, podamos estar recibiendo donaciones de empresarios.

Los empresarios también forman parte de la sociedad civil, pero solo las familias, las personas anónimas, todos nosotros… me gustaría que las empresas lo igualasen.

Tenemos más de 60.000 personas entre la página de recaudación, los que donan por Bizum, por otras vías… Me gustaría decir que quiero ese empuje por parte de las empresas también, que ellos entiendan que también es su responsabilidad.

Tenemos muchas empresas solidarias, son una fuente muy importante de ingresos de CRIS contra el Cáncer, valoro muchísimo al empresario, las fundaciones que ayudan muchísimo… No critico a los empresarios, son vitales pero, en este momento, no están teniendo la rapidez que están teniendo las personas físicas.

Hay mucha gente que se está haciendo socia, algo que es fundamental para nosotros. Es un apoyo que se sucede en el tiempo, y los proyectos que financiamos son a medio y largo plazo, a tres o cinco años.

Poder equilibrar ingresos y gastos en el tiempo, sabiendo que las aportaciones son fijas y seguras, es vital para nosotros. No podemos llevarlo todo a través de un evento o una acción particular, pero que la gente se haga socia es fundamental.