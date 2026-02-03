Cuatro de cada 10 casos de cáncer podrían evitarse: la OMS culpa al tabaco, a la obesidad y a los malos hábitos de salud

Las claves nuevo Generado con IA El 40% de los casos de cáncer en el mundo podrían evitarse evitando factores de riesgo como el tabaco, alcohol, obesidad e infecciones, según la OMS. El tabaco es el principal factor evitable, responsable del 15,1% de los nuevos diagnósticos de cáncer, seguido de infecciones (10,2%) y alcohol (3,2%). En España, el 41,8% de los cánceres masculinos y el 26,1% de los femeninos se atribuyen a factores prevenibles, con una brecha significativa entre géneros. El cáncer de pulmón, estómago y cérvix son los más ligados a causas externas; las infecciones por VPH y H. pylori destacan en mujeres y el tabaco en hombres.

Por cada diez nuevos casos de cáncer registrados en el mundo, cuatro de ellos podrían haberse evitado siguiendo hábitos saludables y evitando factores de riesgo como determinadas infecciones. Así lo afirma una investigación global liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) que se publica en Nature Medicine

Los resultados, publicados en base a datos de 2022, indican que el consumo de tabaco y de alcohol son los principales factores modificables relacionados con la aparición de 36 tipos de cáncer diferentes en 185 países. La obesidad y las infecciones, incluyendo las provocadas por el virus del papiloma humano (VPH) o la bacteria H. pylori van a continuación.

En el caso de España, los investigadores señalan una importante brecha de género. El principal factor determinante externo del cáncer es el tabaco, que está detrás del 28,5% de casos en hombres y el 9,9% en mujeres. Eso lleva a que el 41,8 % de los cánceres masculinos respondan a factores evitables, por un 26,1% de los femeninos.

El equipo de Hanna Fink, de la sede de la IARC en Lyon, combinó los datos de incidencia de los diferentes tipos de cáncer con información sobre la exposición a 30 factores externos nocivos en cada país durante la década previa al diagnóstico. A continuación, establecieron la relación entre el factor de riesgo y la enfermedad.

Cerca de 7,1 millones de casos de cáncer, dentro de un total de 18,7 millones, se atribuyeron a estos factores evitables. El consumo de tabaco (15,1%) lideraba la tabla, seguido de las infecciones (10,2%) y el alcohol 3,2%. No obstante, los autores recuerdan que factores como tabaquismo y alcoholismo suelen darse a la vez como coadyuvantes.

El cáncer de pulmón, el de estómago y el de cérvix fueron los más sensibles a estos factores prevenibles: hasta la mitad de los casos eran atribuibles a causas externas. Para las mujeres, las infecciones por VPH y H. Pylori fueron los mayores determinantes, causando un 11,5% de cánceres. Para los hombres, en cambio, el principal riesgo fue el tabaco, relacionado con un 23,1% de los casos.

Los autores del estudio también han identificado algunas tendencias geográficas. Con un 38,2% de casos, las mujeres subsaharianas parecen sufrir la mayor incidencia de cáncer por motivos evitables. En el Magreb y el Asia Occidental, sin embargo, registran los menores niveles con un 24,6 % de casos.

En Asia Oriental, mientras tanto, el 57,2% de los casos de cáncer en hombres se atribuyen a factores evitables, pero solo representan el 28,1% en Latinoamérica y el Caribe. Fink y sus colegas terminan subrayando que la disponibilidad de datos ha sido muy variable en función de los países, por lo que una de las medidas debe ser la de homogeneizar la vigilancia para evitar inequidades.

"La principal conclusión de este estudio es el valor de la prevención como herramienta para reducir de manera eficaz la carga que el cáncer supone para nuestra población", valora Marina Pollán, epidemióloga del cáncer y directora general del Instituto de Salud Carlos III, en declaraciones a Science Media Centre.

En nuestro contexto, el tabaco, el alcohol, los agentes infecciosos, la obesidad y el sedentarismo son los principales factores que evitar", prosigue. "También es importante considerar aquellos factores como la polución o las exposiciones ocupacionales que no son modificables de manera individual y han de ser tenidos en cuenta en las medidas de protección propuestas desde los poderes públicos”.