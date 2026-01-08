La OCDE alerta de una escalada en el consumo de alcohol en España desde 2010: supera en un 10% la media europea

El aparente éxito en la reducción del consumo del alcohol entre los adolescentes españoles ha enmascarado un problema mayor: que su ingesta en la población general ha ido aumentando año tras año.

Así lo destaca el último informe sobre la salud en España de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sitúa a esta sustancia como uno de los grandes factores de riesgo.

El consumo de alcohol entre los adultos ha aumentado desde 2010 hasta alcanzar 11,1 litros por persona en 2023, una cifra superior en un 10% a la media de la Unión Europea.

Así, España sería el quinto país de la UE con la mayor tasa de consumo de alcohol, apunta el documento.

El informe felicita a nuestro país por la caída en el porcentaje de adolescentes que afirman haber pasado una borrachera más de una vez, pasando del 34% en 2010 al 24% en 2022, "que está cerca a la media europea".

Pero el elevado consumo de alcohol sigue siendo una cuenta pendiente, a esperas del efecto que tenga el futuro Proyecto de Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas, que restringía aún más la publicidad.

Según la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España del Ministerio de Sanidad (Edades), cuya última edición es de 2024, el 92,9% de los españoles entre 15 y 64 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida.

La cifra lleva desde 2009 por encima del 90% y se mantiene más o menos estable desde entonces.

El 76% de la población ha consumido alcohol en el último año, y el 63,5% lo ha hecho en el último mes.

El 10,5% lo hizo a diario, un cifra que está en ascenso desde 2020 y es 1,5 puntos porcentuales superior a la de 2022, cuando se realizó en anterior informe.

En un monográfico sobre alcohol que publicó el Ministerio de Sanidad en 2024 se daba cuenta del descenso del consumo entre los adolescentes de 14 a 18 años.

Entre 2010 y 2023, aquellos que se habían emborrachado alguna vez en su vida descendieron del 58,8% al 47,5%.

Los que lo hicieron en el último año pasaron del 52% al 42,1%, y aquellos que se habían emborrachado en los últimos 30 días disminuyeron del 35,6% al 20,8%.

El monográfico también abordaba el consumo problemático de alcohol, que afecta a 1,9 millones de españoles.

Se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, pasando del 5,8% al 6% entre 2009 y 2022, pero mientras en hombres ha disminuido (del 8% al 7,2%), en mujeres ha aumentado (del 3,4% al 4,8%).

La mortalidad asociada al consumo de alcohol, en cambio, sí ha disminuido. Entre 2000 y 2021 se estima que hubo 307.407 muertes atribuibles a esta sustancia, pero en la primera década se mantenían en torno a las 16.000 anuales, mientras que después se han mantenido por debajo de las 14.000.

En 2021 hubo 13.887 muertes relacionadas con el consumo de alcohol, principalmente por cáncer, enfermedades digestivas y causas externas.

"No he visto que se hayan hecho las mismas campañas que con el tabaco, solo las de la DGT", comenta Guadalupe Blay, responsable del grupo de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

"No se dice que el impacto del alcohol aumenta con la edad: en el hígado, el cerebro, el riesgo vascular, algunos tipos de cáncer..."

Por eso, la médica cree que ha habido cierta dejadez por parte de las administraciones para concienciar sobre los perjuicios del alcohol a largo plazo.

Medidas eficaces

Por su parte, Pablo Estrella, representante en el grupo de trabajo sobre el alcohol en la Comisión de Salud Pública de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) apunta que, más que dejadez, "la evidencia muestra que las políticas más eficaces [para prevenir el consumo de alcohol] son las que menos se están implementando".

Entre ellas se encuentra el aumento del precio de las bebidas, la restricción física del acceso al alcohol y de la prohibición absoluta de publicidad y patrocinios.

Algunas de estas cuestiones se abordan en el Proyecto de Ley que aprobó el Consejo de Ministros hace cerca de un año, que, entre otras cosas, limitaba la publicidad de bebidas alcohólicas cerca de centros educativos o parques, así como la de sustancias '0,0'.

En estas últimas incide Estrella, a las que acusa de "puerta de entrada" al consumo del resto de bebidas alcohólicas.

"Son una estrategia de márketing y la forma de contrarrestar las medidas que se implementan, al igual que hizo la industria del tabaco con el vapeo y los cigarrillos electrónicos".

El experto en salud pública apunta, además, que "el consumo seguro de alcohol no existe", rechazando el mito de que una copa de vino al día sea saludable.

"Debemos seguir restringiendo el acceso incluso cambiando el etiquetado. Una persona que fuma sabe que el tabaco produce cáncer, pero la población no es consciente del daño del alcohol".