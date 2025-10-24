El fracaso de España contra las ITS: un nuevo informe alerta de que se han disparado un 440% en sólo ocho años

Los especialistas destacan la necesidad de mejorar la prevención y sensibilización para lograr el objetivo de cero nuevas infecciones de VIH y otras ITS para 2030.

Factores como un mayor número de pruebas diagnósticas, cambios de comportamiento sexual y la falta de inmunidad contribuyen al incremento de las ITS en el país.

El crecimiento más notable se ha visto en las infecciones por clamidia y gonorrea, con aumentos del 479% y más casos diagnosticados anualmente.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España han aumentado un 440% desde 2016, según el Informe 2024 de Vigilancia Epidemiológica de ITS del Instituto de Salud Carlos III.

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) siguen aumentando en España pese a que el objetivo para 2030 es eliminarlas como problema de salud pública, con prevención, diagnóstico y tratamientos.

El Informe 2024 de Vigilancia Epidemiológica de ITS, que ha publicado este miércoles el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), muestra un aumento de un 440% de casos desde 2016.

A partir de aquel año comenzaron a notificarse en nuestro país las infecciones por Chlamydia trachomatis y el linfogranuloma venéreo. Hasta entonces, sólo se registraban la sífilis y la infección gonocócica.

Todas ellas se han disparado en los últimos años, a excepción de la caída producida en 2020 debido a la pandemia de Covid-19. Los dos casos más notables son los de la clamidia y la gonorrea.

El incremento de ambas infecciones se acrecentó desde la década pasada. En 2014, se diagnosticaron 4.562 casos de gonorrea, mientras que 10 años después fueron 37.257, con una tasa de 76,63 por cada 100.000 habitantes.

El crecimiento de la clamidia ha sido similar, pasando de 7.239 casos en 2016 a los 41.918 del pasado año, lo que supone un aumento del 479%.

La sífilis ha crecido con un aumento anual de la tasa cercano al 20% entre 2021 y 2024. Y también lo ha hecho, pese a que se registra desde hace menos tiempo, la linfogranuloma venéreo, con más de un millar de casos en ocho años.

Del diagnóstico a la exposición

Los expertos consultados por EL ESPAÑOL coinciden en que los motivos tras el repunte de casos en todas las infecciones son multifactoriales.

Una de las explicaciones que ofrece Gema Fernández Rivas, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), es que se están realizando más pruebas de diagnóstico.

Con las técnicas actuales se está logrando incluso detectar infecciones asintomáticas que décadas atrás pasaban inadvertidas.

Además, se están llevando a cabo más cribados entre los que podrían presentar mayores factores de riesgo. Y es que a quienes reciben la PrEP (la pastilla que evita la transmisión del VIH) también se les somete a estas pruebas.

Pero el aumento no sólo se debe a que se notifican más casos. "Está relacionado con el cambio de patrón de conductas", apunta Jordi Casabona, coordinador del Grupo de Trabajo de ITS de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

Lo observa tanto en los hombres que mantienen sexo con otros hombres como entre la población heterosexual. "Hay mucha más exposición, lo que facilita que la transmisión sea más eficiente".

Hay algunos estudios epidemiológicos, que advierten acerca de cómo se duplica el riesgo de adquirir una ITS cuando se mantiene una relación sexual sin protección. A ello se le suma que cada vez se tienen antes.

Según la última encuesta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), la edad media se sitúa en los 19,7 años en las mujeres de 45 a 49 años, mientras que en las de 15 y 19 años se adelanta hasta los 16,2 años.

La mayor afectación, tanto en la infección gonocócica como en la clamidia, se da entre los menores de 25 años: representando el 22,6% y el 35,4% de los casos en 2024, respectivamente.

"Estos cambios conductuales y poblacionales son los que dificultan su control", advierte Juan Carlos Galán, jefe de Virología en el hospital Ramón y Cajal de Madrid.

También lo agrava que no se puedan cronificar como sucede con el VIH, que precisamente ha experimentado un descenso en nuestro país.

Al no haber mecanismos claros de prevención, la solución pasa por "una mayor sensibilización de la población, especialmente de los grupos más vulnerables a estas infecciones".

Asunción Díaz, investigadora del Centro Nacional de Epidemiología (CNE-ISCIII) y coautora del citado informe, también recuerda que son infecciones que no generan inmunidad, por lo que puede haber personas que se infecten en repetidas ocasiones.

Un objetivo a revisar

Ante el aumento sostenido de los casos de ITS, la gran pregunta que se hacen los especialistas es de qué manera se puede llegar a frenar.

Sobre todo porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen la meta de lograr cero nuevas infecciones de VIH y otras ITS para 2030.

El Plan estratégico de prevención y control de la infección por VIH y las ITS en España, aprobado por el Ministerio de Sanidad en 2021, lo adapta al contexto nacional.

No obstante, tiene como objetivo impulsar acciones para la eliminación del VIH y las ITS como problema de salud pública en 2030.

Fernández Rivas cree que conseguirlo es "un reto difícil", y no descarta que sea necesario volver a revisar este plan de prevención.

Galán también considera que aún quedan muchas áreas de mejora. Y aunque ya se están trabajando en ellas, España sigue presentando unos datos globales superiores a la media europea en incidencia de ITS.