Ni 10.000 ni 5.000 pasos al día, son muchos menos: estas son las nuevas recomendaciones para evitar el infarto

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio del Hospital General Brigham indica que solo 4.000 pasos al día son suficientes para reducir el riesgo de infarto. La investigación, realizada en 13.547 mujeres mayores, demuestra que 4.000 pasos diarios disminuyen el riesgo cardiovascular en un 27% y la mortalidad en un 26%. Los beneficios para la salud se asocian al volumen total de pasos, no al número de días en que se alcanzan.

Contar pasos se ha convertido en una 'obsesión' en el mundo fitness. Si bien es cierto que hace unas décadas necesitábamos podómetros específicos, que posteriormente se convirtieron en bandas de ritmo o carísimos relojes especializados, hoy en día las smartbands y smartwatches son capaces de registrar esta métrica con mayor o menor fiabilidad.

Sin embargo, aún con toda la evidencia científica disponible, la pregunta sigue vigente: ¿cuántos pasos se necesitan para obtener beneficios? Hoy en día sabemos que no es necesario llegar a los 10.000 pasos, aunque sí aconsejable. Ahora, un nuevo estudio publicado en The British Journal of Sports Medicine ha vuelto a revisarlo: con 4.000 pasos sería suficiente.

El trabajo de investigación, llevado a cabo por el Hospital General Brigham de Massachusetts, examinó a 13.547 mujeres con una edad promedio de 71,8 años y se centró en el recuento de sus pasos de forma semanal, comparándolo con sus tasas de enfermedad cardiovascular y mortalidad durante la siguiente década.

En este caso, los investigadores sostienen que con dar tan solo 4.000 pasos uno o dos días a la semana sería suficiente para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Un mayor número de pasos proporcionaba mayores beneficios hasta un punto donde la reducción de riesgo se estabilizaba.

En el estudio se midió la actividad de las participantes con acelerómetros especializados ActiGraph GT3X+ para registrar sus pasos durante siete días, en un periodo que abarcó de 2011 hasta 2015. Durante los siguientes diez años al registro, los investigadores monitorizaron la incidencia de enfermedad cardiovascular y mortalidad de todas las participantes.

Quienes alcanzaron 4.000 pasos uno o dos días a la semana redujeron su riesgo de enfermedad cardiovascular en un 27%, y su riesgo de mortalidad en un 26%, en comparación a quienes no alcanzaron los 4.000 pasos ningún día a la semana. Además, llegar a los 4.000 pasos tres o más días a la semana redujo el riesgo de mortalidad hasta un 40%.

Según explican los investigadores, los beneficios para la salud parecen estar asociados al volumen total de pasos, y no a la cantidad de días a la semana que se alcanza dicho volumen. Esto sugeriría que ambas maneras sirven: las mujeres con un volumen total de pasos similar, ya sean constantes en el día a día o a lo largo de la semana de forma esporádica, obtuvieron beneficios similares para la salud.

"En países como Estados Unidos, los avances tecnológicos han hecho que nos movamos poco, y las personas mayores se encuentran entre las menos activas", explica I-Min Lee, epidemióloga del Departamento de Medicina del Hospital Brigham y de la División de Medicina Preventiva. "Es cada vez más importante determinar la cantidad mínima de actividad física necesaria, para ofrecer objetivos realistas y viables para la población".

En futuras investigaciones se buscará extrapolar estos resultados a poblaciones más allá de las mujeres estadounidenses mayores, las cuales eran mayoritariamente blancas. Además, los responsables del actual estudio esgrimen curiosidad por analizar umbrales de conteo de pasos más bajos, con el objetivo de determinar si menos de 4.000 pasos pueden producir beneficios de salud similares.