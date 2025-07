El reto pendiente de bañarse sin humo: España solo tiene un 25% de playas sin tabaco mientras Francia alcanza el 100%

El último Consejo de Ministros antes del parón por vacaciones ha sido un chasco para las asociaciones antitabaco, que esperaban que por fin se tratara la nueva reforma de la Ley del Tabaco. La reunión se ha saldado sin avances para esta iniciativa.

Todavía estas instituciones no han tenido la oportunidad de conocer el borrador de la ley, más allá de la consulta pública que se realizó hace un año y unos avances que la ministra Mónica García dio hace un mes en la Comisión de Sanidad del Congreso.

En esa ocasión, García anunció que esta reforma sería "lo más ambiciosa posible" y señaló una serie de espacios que pasarían a ser sin humo. Sin embargo, algunas asociaciones ya vaticinan que entre esos espacios faltarán las playas de España.

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) lanzó este lunes, adelantándose al Consejo de Ministros en el que finalmente no se ha tratado la esperada reforma, una petición para que todas las playas de nuestro país se declaren sin humo.

También la asociación Nofumadores.org se atreve a pronosticar, por el momento, que las playas se quedarán fuera de la ley. A pesar de que afirman que existe un amplio consenso entre los ciudadanos para prohibir fumar en las playas y que Francia ya lo ha hecho.

De hecho, Nofumadores es la autora de una petición de firmas online en la página web Change.org para que todas las playas de España se declaren espacios sin humo. Ya han conseguido alcanzar más de 380.000 firmas verificadas.

"El Grupo de Trabajo de Tabaco de la SEE advierte de que en Europa las playas han sido identificadas como uno de los espacios al aire libre con gran concentración de personas fumando", explica la SEE en su reciente comunicado.

"En estos espacios, en función de la dirección del viento o del número de personas que fuman, las concentraciones de humo ambiental del tabaco (HAT) pueden llegar a ser similares a las de lugares cerrados en los que hay fumadores", sigue la institución.

Pero, ¿cuál es la situación del tabaco en las playas de España? Nuestro país cuenta con 80.000 kilómetros de costa y unas 3.550 playas, de las cuales sólo 897 se han declarado sin humo tras la aplicación de una ley de 2022, aproximadamente un 25%.

Empezar a sancionar

Se trata de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y que permite a los municipios prohibir fumar en sus playas y sancionar. Sin embargo, fumar en la mayoría de playas sin humo en España no está siendo penalizado.

"Han pasado la patata caliente a los municipios y no entendemos que haya miedo en el gobierno central a prohibir el tabaco en todas las playas de España", responde Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores. "Habría sido más sencillo de esa manera".

Fernández Megina sostiene que la mayoría de las playas sin humo se han declarado con una intención "concienciadora" y que no existe vigilancia en ellas. "Pero pensamos que el tiempo de concienciar ya ha pasado y hay que empezar a sancionar".

Poner multas, tal y como explica la presidenta de Nofumadores, "también es educar". "Yo creo que la sociedad está madura para dar este paso, no creo que la medida quite votos. Cada vez más partidos se animan a declarar espacios sin humo".

Este es el primer verano en el que está prohibido fumar en las playas de Francia y la medida, según EFE, ha contado con el respaldo de siete de cada diez ciudadanos. La multa por incumplir esta nueva medida asciende a los 135 euros.

Dentro de España destaca el caso de Cantabria, que declaró en 2022 el 100% de sus playas como espacios sin humo. El resto de comunidades costeras se encuentran muy lejos de alcanzarla, pero le sigue el País Vasco con un 67% de sus playas declaradas sin humo.

La Comunidad Valenciana, con un 40% de playas sin humo, es la tercera comunidad con mayor proporción. Estos datos proceden del listado de playas sin humo que realiza Nofumadores.org en su página web. La última, Murcia, sólo ha declarado un 7% de sus playas como sin humo.

"El consumo de productos del tabaco no sólo tiene impacto sobre la salud, también sobre el medioambiente", explica la SEE. "Las colillas constituyen el residuo individual más común en las costas del mundo y cada una de ellas puede contaminar hasta 500 litros de agua".

"A nadie le gusta estar en la arena y respirar el humo del cigarro de otra persona, la brisa puede transportarlo de 300 a 800 metros. Tampoco que tu hijo esté haciendo un castillo de arena y aparezcan colillas", explica Fernández Megina.

La presidenta de Nofumadores también explica que la irrupción de vapers y de nuevos dispositivos supone otro reto. "Las carcasas de los vapeadores de un único uso tienen componentes tóxicos y baterías", detalla.

"Tomar esta decisión va a reducir el gasto de los municipios en recogida de residuos y va a aportar un turismo de mayor calidad. Las banderas azules que se otorgan a las mejores playas deberían tener en cuenta que sean sin humo", sigue Fernández Megina.

"Obviamente, las playas que hemos declarado hasta ahora no son suficientes: deberían ser todas, como en Francia", explica la experta que, además, pide que si vemos a alguien fumar en una playa sin humo hagamos presión social para que se cumpla la norma.

"Te encontrarás a quien no lo sepa, al que se hace el tonto hasta que se lo dices y al chulito que te dice que le importa tres pepinos, pero les has fastidiado el cigarro. Cuando se prohibió fumar en interiores, no se cumplió por poner un policía detrás de cada fumador, sino por la presión social", subraya la presidenta de Nofumadores.