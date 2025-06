Sergio Peris-Mencheta habla sobre los efectos secundarios que padece tras la leucemia: "Tenía vacíos de memoria"

El actor Sergio Peris-Mencheta sigue trabajando a pesar de haber recibido el diagnóstico de una leucemia mielomonocítica crónica y haberse sometido a un trasplante de médula por el cual sigue experimentando síntomas.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de su proceso a través del tratamiento es que la piel de Peris-Mencheta se ha oscurecido. Tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, es sólo uno de los síntomas tras el trasplante.

La enfermedad de injerto contra huésped (EICH) también ha provocado que el actor tenga la boca seca, que sude muy poco y molestias en las articulaciones. Sin embargo, ahora ha relatado otros síntomas a los que se enfrenta.

Peris-Mencheta ha publicado recientemente su libro 730 días. La enfermedad como espejo del tiempo, en el que habla y reflexiona sobre la enfermedad que le ha tocado vivir. En una entrevista con la web de Informativos Telecinco ha hablado sobre cómo se encuentra.

Asegura que ahora mismo se siente "más creativo que nunca" porque ha tenido tiempo para estar consigo mismo: "Tantas noches en vela y pensar qué pinto aquí, cuál es la razón de mi existencia, encontrar mis propias razones y mirarme al espejo".

El artista explica que estas actividades creativas también han servido para obligarse a pensar en otras cosas durante sus estancias en el hospital. Ha aprovechado para reconectar con otros aspectos de su vida.

"Estaba en una habitación con un gotero que tampoco me permitía ir al cine ni nada, y supongo que eso me ha ayudado a poder centrarme tanto en mi faceta personal como en la creativa", confesaba Telecinco.

Síntomas persistentes

Cuando le han preguntado sobre su estado de salud, Peris-Mencheta ha explicado que "hasta los 10 años no te dan por liberado de la espada de Damocles". Por lo que se mantiene expectante frente a sus resultados médicos.

"Me encuentro lidiando con efectos secundarios, con un avance muy poco a poco, con las manos hinchadas, náuseas, los pies y las rodillas se me hinchan… todas las articulaciones dan guerra", cuenta.

Como nota positiva, el actor ha explicado que "por suerte, la cabeza más o menos va funcionando". Aparte de publicar, este mes dirige la obra de teatro Blaubeeren en Teatros del Canal, en Madrid.

"He tenido sustos, porque de repente tenía vacíos de memoria que luego he visto, porque Marta [su mujer] y yo grabamos un documental del proceso y he visto imágenes que no recordaba", explica Peris-Mencheta.

Era "como si no hubieran pasado, menos mal que se grabaron porque no tengo conciencia de haberlas vivido", explica y recuerda que se ha cumplido ahora mismo el primer año desde el trasplante que recibió de su hermano.

"No sabía qué iba a pasar conmigo", pero "estoy vivo y estoy aquí", ha celebrado ante la prensa. El trasplante de médula es el único tratamiento curativo para la leucemia y no todos los pacientes son aptos para recibirlo.

Sólo los pacientes más jóvenes de leucemia son tratados con un trasplante si son capaces de encontrar un donante. A pesar de ello, el éxito se encuentra entre el 40% y el 50%, el resto puede recaer en la enfermedad.

La EICH, además, es una enfermedad que puede atacar varios órganos a la vez. La piel, en este sentido, es el órgano que más frecuentemente se ve afectado, como en el caso de Peris-Mencheta, cuya piel se ha oscurecido.

Por detrás de la piel, es frecuente encontrar problemas en el hígado, en el tubo digestivo y también en los pulmones, como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL. En los casos más graves, se pueden producir fallos multiorgánicos muy graves.

Durante los seis primeros meses, además, estos pacientes deben tomar medicamentos inmunosupresores para evitar la EICH, pero les deja en un estado muy vulnerable.