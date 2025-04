De los baños con agua helada a dormir con un esparadrapo en la boca: la ciencia contra las rutinas extremas de Tik Tok

Si últimamente no paras de encontrar vídeos en redes sociales sobre rutinas matutinas imposibles, la culpa la tiene Ashton Hall. Este hombre hipermusculado ha ganado millones de seguidores en Tik Tok y en Instagram enseñando qué hace todas las mañanas. Para empezar, se despierta a las cuatro de la madrugada y despega un esparadrapo con el que ha dormido toda la noche puesto en la boca. Ahora muchos le imitan y también le parodian.

Hall pasa el día realizando ejercicio físico intenso, comiendo saludable y llevando a cabo rituales de belleza. En cuanto a estos últimos, el que más ha llamado la atención de la farmacéutica Helena Rodero es el que realiza a las 18.30 horas. El hombre se come un plátano en el cuarto de baño y se pasa la parte interior de la cáscara por toda la cara. "¿Tú sabes por qué lo hace? Porque yo no tengo ni idea", dice Rodero.

La farmacéutica reconoce que Hall parece estar en muy buena forma, pero muchas de las rutinas que salpican su día a día tienen muy poca evidencia científica. "Vamos a pensar que la cáscara de plátano tiene una sustancia buenísima para la piel", teoriza la experta. "Si la restregamos por la cara no vamos a conseguir sus efectos. La comida no está formulada como igual cosmético, lo que se come no se pone en la cara".

Sin duda, este uso del plátano es el ritual más delirante de Hall, pero Rodero asegura que no es el único al que no encuentra sentido. Ahora bien, Ashton Hall no es tan raro si vemos las tendencias de redes sociales. Las inmersiones en agua helada y la práctica del mouth taping —dormir con un esparadrapo sellando la boca— son el último grito. La experta señala que sus consecuencias pueden ser peligrosas.

Lo de sumergirse en agua helada lo puso de moda hace unos años el atleta holandés Wim Hof. Este hombre ha publicado libros en los que habla de su método, que aúna técnicas de respiración, meditación y exposición a agua muy fría. Hof y sus seguidores aseguran que este método tiene beneficios para el estrés, el cansancio, la fatiga, la ansiedad, la depresión, el dolor de espalda, el insomnio, la artritis y el dolor crónico, tal y como explica este estudio de PLOS One.

El estudio pertenece al año 2024, pero PLOS One también ha publicado otro a finales de enero que concluye de manera similar. Ambos son análisis de otros estudios sobre el método Wim Hof y concluyen que, aunque sí parece reducir algo la inflamación, los estudios que existen son escasos y con pocos participantes que, además, son poco diversos. Es decir, la calidad científica del método es baja y no se puede recomendar en general.

"Existe la terapia con frío, la crioterapia. Pero se pauta para desinflamar zonas concretas con una breve exposición. No vas a encontrar grandes beneficios para la salud por hacer esto", explica Rodero. "Todas estas rutinas son supuestamente antienvejecimiento o para lograr longevidad, yo no me metería en una de esas bañeras ni aunque me pagaran". El portal de salud de Estados Unidos, Healthline, recoge casos en este artículo de personas que han llegado a morir por realizar el método Wim Hof "por pérdida de consciencia o hiperventilación dentro o fuera del agua".

Rituales sin sentido

Hall usa pequeños cuencos de agua con hielo para sumergir sólo la cara varias veces al día. En algunas ocasiones, incluso, añade jugo de limón. "El limón tiene cumarinas, que reaccionan con el sol y pueden producir heridas, una fitodermatosis. Salen unas ampollas muy dolorosas y afecta a muchas personas en verano que, por ejemplo, han estado preparando mojitos y, con la mano llena de limón, se exponen al sol", explica Rodero.

Y, ¿qué sucede con el mouth taping? Si tienes Tik Tok es muy probable que hayas visto vídeos señalando las bondades que resultan de ponerse un esparadrapo en la boca para dormir. Quienes dicen usarlo afirman que les obliga a respirar toda la noche por la nariz y esto tiene como resultado un sueño de mayor calidad, eliminar los ronquidos, evitar la boca seca al despertar, reducir el riesgo de caries e, incluso, que la estructura ósea de tu cara se mantenga más atractiva.

Existen un par de estudios que encontraron beneficios en el mouth taping para personas con casos leves de apnea del sueño, como este de la revista Healthcare. Sin embargo, en este artículo de la revista TIME señalan que, al igual que sucedía con los estudios sobre el método Wim Hof, son estudios con muy pocos participantes. "Es una moda peligrosa", avisa Rodero. "No sé qué pretende conseguir una persona que respira con normalidad al taparse la boca por la noche".

La farmacéutica explica que sobre el mouth taping sólo se han encontrado beneficios cuando lo pauta de una manera concreta un fisioterapeuta especializado en la rehabilitación del sistema respiratorio. "Si una noche tienes congestión nasal puedes terminar teniendo una disminución de aporte de oxígeno", señala Rodero. Los expertos consultados por la revista TIME desconfían de los supuestos beneficios del mouth taping y la Universidad de Harvard sostiene que puede interrumpir el sueño, dificultar la respiración e irritar la piel.

Además, Harvard explica que si por las noches respiramos por la boca, en vez de sellarla, debemos hablar con nuestro médico para descartar un problema de apnea del sueño. "Lo que sucede con las redes sociales aterroriza, creemos todo lo que vemos en ellas. Si quieres respirar más por la nariz, lo que tienes que hacer es abrir la nariz. Las tiras adhesivas que usa Hall de manera complementaria han demostrado ser efectivas", explica Rodero.

El problema de las rutinas que vemos en este vídeo es que se basan en verdades que se exageran. "En España no nos entra en la cabeza irnos a la cama antes de las 12 de la noche, deberíamos acostarnos sobre las 22 horas. Pero hacerlo a las 19 horas [como hace Hall] me parece una exageración", explica Rodero. De la misma manera, exponerse al frío puede desinflamar, pero sumergir el cuerpo en agua helada todos los días puede ser demasiado.

También resulta más beneficioso respirar por la nariz que por la boca, porque el aire que respiramos se filtra. Pero, directamente, tapar la boca puede causarnos problemas. En general, Rodero señala que estos rituales no nos harán vivir más años ni retrasar nuestro envejecimiento, pero ¿necesitamos estas rutinas extremas para obtener nuestro mejor aspecto? "No, yo abogo por las rutinas minimalistas", explica la farmacéutica, que divulga sobre belleza y cosmética.

"Cuanto más pequeña sea la rutina, más feliz soy yo. Una rutina básica es tener un buen limpiador, por la mañana protección solar y por la noche un retinol, nada más", explica Rodero. De hecho, esta experta señala que lo único que echa de menos en la rutina de Hall es, precisamente, un protector solar: "Parece que se alimenta bien, que hace ejercicio, que se va a la cama prontísimo, todo eso lo hace genial. Pero le falta el cosmético más eficaz para proteger frente al envejecimiento acelerado: el protector solar".