Brian O'Neill, biólogo molecular: "Las gafas tradicionales son grandiosas, pero se han quedado viejas"

El cuidado de la salud ocular es cada vez más importante. En los últimos años, se ha avanzado en el diseño de las gafas fotocromáticas para hacerlas cada vez más sensibles a la luz y proteger mejor los ojos de quienes las llevan. Estas gafas, que se oscurecen o se aclaran según la iluminación que reciban, evitan los deslumbramientos y reducen la fatiga ocular, pero aún queda mucho por avanzar, dice Brian O’Neill, biólogo molecular y vicepresidente global de Innovación, Tecnología y Operaciones de la empresa Transitions

El experto habla sobre ello con EL ESPAÑOL durante la celebración del evento Transitions Academy 2025, organizado el pasado febrero en Orlando (Estado Unidos) por EssilorLuxottica. "No me gusta la palabra fotocromática". Para él es más correcto hablar de sistemas de modulación de luz y advierte que no hay que "protegerse de ella", sino aprender a aprovecharla al máximo y educar sobre cómo graba la información en el cerebro.

¿Qué avances podemos esperar en salud ocular en los próximos años? ¿Cree que la IA será una fuerza a tener en cuenta?

Es evidente que ha acelerado el desarrollo del enfoque de la salud visual. Además, la importancia de la luz en nuestra salud en general es algo que está presente y muy a la vanguardia de muchos de estos ecosistemas. La inteligencia artificial es omnipresente en toda la sociedad. Esta tecnología se utiliza en la práctica clínica y en la cultura dominante todos los días de cada semana

Cuando alguien me habla de nuestro modelo Gen S [lentes fotocromáticas ultrasensibles a la luz] siempre digo que no me gusta la palabra "fotocromática", no la uso en absoluto. Es un sistema de modulación de luz. Mucha gente habla de la luz como si fuera mala, pero no tenemos que protegernos de ella, sino de ciertas longitudes de onda que emite. Creo que tenemos muchas oportunidades para aprovechar el poder de la luz y entender cómo funciona, no solo visualmente, sino también en cuanto a la información que graba en el cerebro.

¿Hemos entrado en una nueva generación de la industria de la salud visual?

Sí, totalmente. Ya no tenemos solo un juego básico de gafas convencionales que se refractan en la retina para que puedas ver. Eso es algo grandioso, pero se ha quedado viejo. La nueva generación está entendiendo exactamente las cascadas moleculares, los marcadores dentro del cerebro que indican exactamente lo que está sucediendo y cómo está sucediendo.

La ciencia, la tecnología, la medicina y la práctica clínica avanzan a un ritmo tan rápido que todavía estamos arañando la superficie de nuestro conocimiento fundamental. Por lo tanto, es necesario crear un ecosistema de expertos que realmente sepan lo que están haciendo. Y en eso estamos trabajando activamente, por eso trabajamos con los principales expertos independientes del mundo.

Parece que se lo están tomando muy en serio.

Nuestro objetivo no es solo mejorar la visión, sino también mejorar la salud y el bienestar. Estamos invirtiendo en tecnología, sabemos lo que vamos a sacar los próximos años, pero nuestro pilar es la salud. Ese enfoque médico es lo que ocupa un lugar central.

Por ejemplo, nuestro producto Nuance [gafas auditivas para personas con problemas de audición], está esperando la aprobación total de la FDA. Esto puede ser un paso muy importante hacia el futuro porque puede ayudar a las personas a recibir reembolsos de sus aseguradoras si se reconocen como un producto médico.

Usted lleva gafas, ¿piensa en sí mismo como consumidor cuando desarrollan ideas nuevas?

No me gusta pensar nunca en mí mismo como paciente o como consumidor. Las personas van al optometrista no solo para que les revisen la agudeza visual, sino porque tienen problemas en los ojos. Como industria necesitamos poder equipar a los optometristas, que recetan los productos, con conocimientos científicos y con una comprensión de los productos, los diagnósticos y los tratamientos que pueden ayudar a sus pacientes. Por otra parte, también tenemos que ser conscientes de que un consumidor entra por la puerta de una tienda minorista y dice: "Quiero comprar este par de gafas".

No todo el mundo puede acceder a una atención ocular de calidad. ¿Cree que la tecnología puede ser una ayuda para abordar esta situación?

No tengo ni una sombra de duda. Si nos fijamos en el surgimiento y la explosión de la teleoptometría por sí sola, sigue siendo una práctica habitual. Ya no tienes que ir físicamente a ver a nadie. Esto también ayuda en algunas partes del mundo en la que hay escasez de optometristas. Por lo tanto, estas herramientas definitivamente están mejorando y ayudando en esto.

El poder de la tecnología y el diagnóstico de forma remota o presencial es enorme. Cambiará increíblemente el funcionamiento de la industria, la forma en que los profesionales ejercen y en que los pacientes reciben la mejor atención posible.

¿Cree que la población está concienciada de las consecuencias de los hábitos de vida modernos (uso de pantallas, exposición a la luz azul, etc.) y la salud ocular?

Absolutamente no. Hay una enorme cantidad de datos que indican que es necesario recibir una dosis determinada de luz natural en ciertos momentos del día. En cambio, dedicamos casi todo nuestro tiempo a las pantallas. Al final, esto influye en nuestro ritmo circadiano, afecta a nuestro sueño y acaba perjudicando nuestra salud.

Estamos creando un ecosistema que brinde información al usuario sobre las horas que pasa al día mirando el móvil. Las empresas están cada vez más concienciadas con hacer un llamamiento para eliminar la luz azul. Tenemos una enorme oportunidad de educar y ayudar a las personas a entender cómo pueden gestionar la luz, su exposición a la tecnología y las implicaciones de esta en su propia salud y bienestar.