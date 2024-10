Las infecciones respiratorias se duplican en un mes mientras Sanidad plantea la vuelta a las mascarillas

Las infecciones respiratorias —principalmente, gripe, Covid y bronquiolitis— han vuelto con fuerza menos de un mes después de comenzado el otoño. Entre la primera semana de septiembre y la primera de octubre, la incidencia se ha duplicado, pasando de 252,6 casos por 100.000 personas a 513,9.

En los hospitales las cifras todavía están contenidas, si bien la positividad a los tests de gripe y Covid muestran un repunte importante de las infecciones estacionales. La gripe ha pasado del 0,6% al 19,8% en solo una semana.

La gripe ha comenzado a asomar el colmillo justo en el momento en que Gobierno y comunidades autónomas han debatido la futura estrategia frente a los virus respiratorios, que se plasmará en un documento con recomendaciones a partir de ciertos umbrales de incidencia e ingresos hospitalarios.

El Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, recoge cómo los virus respiratorios han ido aumentando en las pasadas semanas en las consultas de atención primaria. Aunque no todas las comunidades han aportado datos a tiempo, se observa un crecimiento sostenido desde finales de agosto.

Aunque el total nacional está en 513,9 casos por 100.000 habitantes, algunas regiones superan los 700: Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Pese a estas cifras, la incidencia de los tres principales virus respiratorias se mantiene en niveles bajos. La gripe registra 12,3 casos por cada 100.000 personas, y la Covid, 13. Son las bronquiolitis (las infecciones respiratorias en bebés menores de 2 años, sin importar el tipo de patógeno) las que más abundan en la actualidad: 181,2 casos.

"Ya están apareciendo cuadros infecciosos no graves, más o menos habituales en esta época del año", apunta José María Molero, portavoz del grupo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc).

"Aunque ahora predominan las gastroenteritis de origen vírico y no hay demasiadas infecciones respiratorias graves", señala, haciendo hincapié en que son otros virus aparte de los tres grandes virus (gripe, Covid y virus respiratorio sincitial, principal responsable de las bronquiolitis) los que están acaparando las infecciones.

Aparantemente, este sería el primer año normalizado tras la pandemia, con VRS y gripe alcanzando —previsiblemente— picos en noviembre en enero, respectivamenta, y la Covid en relativo control: no ha habido un tsunami de casos a finales de verano, como el año pasado.

"Las cosas, a nivel de infecciones comunitarias, está siendo más o menos como antes de la pandemia. Luego tenemos el caso de la Covid, que es ingobernable, imposible de predecir porque hay mucha variabilidad: cada vez que surge un nuevo linaje alcanza un nuevo pico".

La situación es hospitales es tranquila y los ingresos por infección respiratoria se encuentran por debajo de los 10 por cada 100.000 personas. De hecho, han bajado ligeramente en las últimas dos semanas, si bien Asturias (17,3) y País Vasco (13,9) muestran una tasa elevada respecto a las otras comunidades autónomas.

Lo que sí ha experimentado un repunte importante es la positividad (porcentaje de positivos de entre todas las personas sometidas a un test) a virus respiratorios en el momento de la hospitalización, un indicador de que hay que estar preparados para lo que viene.

Los datos del Sivira indican que la positividad a gripe durante el ingreso pasó del 0,6% en la última semana de septiembre al 19,8% en la primera de octubre. La Covid también vivió un notable incremento pero menos pronunciado: solo ha doblado la positividad, del 13,1% al 27,2%.

El VRS, en cambio, ha pasado del 1,5% a no ser detectado en la última semana registrada. Aunque el pico de las bronquiolitis se produce entre finales de octubre y el mes de noviembre, la inmunización a gestantes y embarazadas con el anticuerpo monoclonal nirsevimab ha demostrado una alta efectividad para evitar los ingresos pediátricos.

Previsible vuelta a las mascarillas

El Gobierno no ha querido que este año le pille el toro con las infecciones respiratorias y convocó una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el pasado viernes, en que debatiría junto a los responsables sanitarios de las comunidades autónomas una estrategia de respuesta conjunta ante el tradicional aumento de infecciones a comienzos del invierno.

No por esperado, este aumento se llega a controlar. La saturación y el colapso de las consultas de atención primaria y las urgencias hospitalarias es noticia todos los años entre enero y febrero (con y sin pandemia de Covid), pero los parches se ponen tarde y mal.

La temporada pasada, la orden de imponer la mascarilla en los centros sanitarios llegó a principios de año, justo cuando la incidencia empezaba a disminuir.

La reunión del Consejo Interterritorial busca adelantarse a la situación y se ha planteado una serie de indicadores y de umbrales para establecer unas recomendaciones de mitigación de la epidemia estacional de gripe.

El próximo jueves 17 se publicará un documento que especifique este semáforo y que se prevé que incluya, probablemente, el uso de mascarillas en hospitales y centros de salud.

"Las medidas como la higiene de manos, el uso de mascarillas por enfermos y vulnerables, la disminución de la interacción social —sin llegar a prohibirla— cuando se está enfermo, etc. Se ha visto que son útiles no solo para la transmisión de la Covid sino también de la gripe", afirma José María Molero.

Sin embargo, se muestra partidario de que sea la propia población la que asuma su responsabilidad y opte por la mascarilla antes de entrar en un establecimiento sanitario, así como su uso en entornos masificados. "Todavía nos encontramos a personas con síntomas que se acercan al centro llevar mascarilla", lamenta.

Lo mismo pasa con la vacunación, "sobre todo no entre las personas mayores, que son más cumplidoras, sino entre los vulnerables, como enfermos crónicos que no están en la franja de edad. Pero si la vacunación entre ellos no subió con los picos de Covid, no esperamos que vaya a hacerlo ahora", lamenta.