Descubren qué ocurre en el cerebro de las personas con esquizofrenia que oyen voces: "Es como el teléfono roto"

Lo más habitual cuando se oye hablar de esquizofrenia es pensar, en primer lugar, en personas que oyen 'voces' en su cabeza. Esta imagen se debe en gran parte a cómo se ha representado esta enfermedad en la ficción. Sin embargo, ese es solo uno de los síntomas que pueden desarrollarse. Otro de ellos son las ideas delirantes: el paciente tene la creencia errónea de que algo es verdad, aunque haya pruebas contrarias. Según la OMS, hay 24 millones pacientes que la sufren en el mundo. Ahora, un equipo de neurólogos chinos ha estudiado los procesos cerebrales implicados en las alucinaciones auditivas, por qué creen que oyen 'voces' en su cabeza.

Los resultados de la investigación se han publicado hace unos días en la revista PLOS Biology. Los investigadores observaron el comportamiento anómalo de dos de las redes cerebrales de los sujetos. Uno de los circuitos es el que crea esa 'voz' que el paciente oye y el otro el que detecta la procedencia. Esa alucinación es un pensamiento que esa persona genera, pero que no es capaz de reconocer como propio e identifica como de origen externo, explica Jorge Brotons, investigador del Instituto de Neurociencias de Alicante UMH-CISC (IN-CSIC-UMH). "Es como el juego del teléfono roto", agrega el también profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

La esquizofrenia es una patología muy heterogénea, aunque se cree que la base fundamental es la misma: el desequilibrio entre la excitación y la inhibición de las neuronas y la sincronización entre las diferentes regiones, cuenta Brotons. A partir de ahí, la sintomatología dependerá de los circuitos cerebrales que estén afectados.

En el caso del trabajo publicado en PLOS Biology, esas anomalías muestran una desconexión entre el área que genera el lenguaje y la que integra la información sensorial. Esta última es la encargada de que el cerebro procese el mensaje y reconozca que es algo externo o no. En el caso de quienes sufren esquizofrenia, esa inhibición no llega. "De alguna manera se produce una especie de eco interno y el paciente no sabe diferenciar lo que es real y lo que no lo es", expone.

Esa sincronización en la comunicación entre las distintas regiones es muy importante, subraya el investigador del IN-CSIC-UMH. "El cerebro tiene que entender qué es lo que está haciendo constantemente". En el caso de las 'voces' que algunos pacientes con esquizofrenia oyen en su cabeza, el mensaje que reciben "no está bien etiquetado y se filtra a otras áreas". Por eso, creen que tiene un origen externo y que no lo han producido ellos mismos.

Una muestra más grande

Para realizar el estudio, emplearon electroencefalogramas para medir las ondas cerebrales de 40 pacientes diagnosticados de esquizofrenia. 20 de ellos experimentaban alucinaciones auditivas y otros 20 no las sufrían. Todos los sujetos de la investigación eran hombres y tenían entre 18 y 45 años. Marina Díaz, vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental considera que la muestra es "demasiado pequeña" y el resultado es más orientativo que conclusivo. Sin embargo, sí que reconoce los resultados observados por los autores pueden ser prometedores para seguir investigando en esa dirección. "Hacen falta investigaciones más grandes".

Brotons, por su parte, cuenta que siempre es mejor contar con la mayor muestra posible en este tipo de trabajos. No obstante, cree que le da fiabilidad el hecho de que los neurólogos hayan empleado esos dos grupos, con y sin alucinaciones auditivas, para comparar lo que ocurre en ambos casos. Otro punto positivo, según él, es que contaran con sujetos sin esquizofrenia para comparar. También sugiere que se debería haber incluido mujeres en la muestra, ya que el género influye en el metabolismo y en el funcionamiento del cerebro, recuerda el investigador del IN-CSIC-UMH.

Conocer el origen

Las alucinaciones auditivas pueden causar muchos problemas en las personas con esquizofrenia. Aunque algunas pueden resultar inofensivas, en otras ocasiones pueden ser amenazantes y llegar a "generar terror" en quienes las sufren, afirma Brotons. Hay casos que necesitan ayuda psicológica para tratar el miedo, la ansiedad e, incluso, el estrés postraumático que provocan, agrega.

La patología es un gran inconveniente para los pacientes, ya que van perdiendo la capacidad de distinguir lo que es real y lo que no. "Socialmente, también es algo problemático", dice el neurocientífico. Para él, una investigación como la publicada en PLOS Biology es relevante porque "ofrece la posibilidad de entender qué circuito está alterado". Aunque reconoce que luego habría que comprobar individualmente en cada caso que, efectivamente, existe esa perturbación.

Brotons asegura que trabajos como este acercan la posibilidad de mejorar tanto en el abordaje como en el tratamiento de la esquizofrenia. Aun así, admite que en estos casos traducir la investigación a la implementación es algo complicado. A pesar de ello, "es fundamental saber cuál es el mecanismo que no está funcionando para poder actuar".