Reino Unido ensayará la vacuna contra el cáncer en un programa con miles de pacientes

Un hombre con cáncer de colon ha sido el primer paciente en Inglaterra tratado con una vacuna personalizada contra la enfermedad dentro de la Sanidad pública (NHS, en inglés), según informó este viernes el sistema sanitario del Reino Unido.



Las autoridades sanitarias indicaron que se espera que miles de personas más sean reclutadas para participar en ensayos de vacunas para diversas formas de cáncer en los próximos años, según el NHS.



Este tratamiento ha sido calificado por las autoridades de "momento histórico" para los pacientes y para el NHS.

Según la información divulgada este viernes, el primer paciente que recibió la vacuna personalizada contra el cáncer de colon ha sido identificado como Elliot Pfebve, docente de 55 años, a quien se le diagnosticó la enfermedad tras un control médico de rutina.



Después de que le extirpasen un tumor de 30 centímetros del intestino grueso, lo remitieron al Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, en el centro de Inglaterra, para recibir quimioterapia y participar en el ensayo clínico.



"Participar en este ensayo concuerda con mi profesión como profesor y como persona centrada en la comunidad. Quiero tener un impacto positivo en la vida de otras personas y ayudarlas a desarrollar su potencial", agregó en unas declaraciones divulgadas por la sanidad.



"A través del potencial de esta prueba, si tiene éxito, puede ayudar a miles, si no millones, de personas, para que puedan tener esperanza y no experimentar todo lo que yo he pasado.", subrayó.



La vacuna se creó a partir de tecnología de ARNm (ARN mensajero) y está siendo desarrollada conjuntamente por las empresas biofarmacéuticas BioNTech y Genentech.



Según los expertos, la vacuna funciona buscando mutaciones específicas en el tumor de un paciente, y los médicos utilizan la información para crear un tratamiento personalizado.



La inyección está diseñada para estimular el sistema inmunológico del paciente después de la cirugía para extirpar tumores, de modo que pueda reconocer y atacar las células cancerosas restantes.



Victoria Kunene, oncóloga clínica consultora del Hospital Queen Elizabeth de Birmingham e investigadora principal del ensayo, dijo que "las vacunas contra el cáncer en investigación se basan en ARNm y se crean analizando el tumor de un paciente para identificar mutaciones específicas de su propio cáncer".



"Utilizando esta información podemos crear una vacuna individualizada contra el cáncer, pero aún es prematuro decir si tendrá éxito, aunque tenemos muchas esperanzas", puntualizó.



"Según los datos limitados que tenemos actualmente sobre la respuesta corporal a la vacuna, esto podría resultar un avance significativo y positivo para los pacientes, pero aún se necesitan más datos y continuamos reclutando pacientes adecuados para el ensayo", agregó.