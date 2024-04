Hasta 6M de españoles no podrían comprar tabaco nunca si se prohibiese como en Reino Unido

Reino Unido ha hecho historia en la lucha contra el tabaquismo. La Cámara de los Comunes aprobó el pasado martes un proyecto de ley que prohíbe la venta de tabaco a cualquier nacido a partir de 2009. En España, de aprobarse esta medida —que no está contemplada—, unas seis millones de personas dejarían de poder comprar tabaco en toda su vida.

Lo cierto es que esta prohibición forma parte del documento que firmaron en 2022 alrededor de 70 organizaciones sanitarias, asociaciones de pacientes y de consumidores para reducir la prevalencia del consumo de tabaco al 5% en España para el año 2030. La restricción era más exhaustiva incluso que la del Reino Unido, pues citaban a "aquellas personas nacidas en 2007 y en adelante".

Esta medida, sin embargo, no se ha incluido en el recientemente aprobado Plan Integral de Prevención y control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que lo primero ahora es ejecutar el PIT mediante leyes que se materialicen en el Congreso. Aunque no ha descartado que se pueda implementar una medida como la de Reino Unido en España: "Aquí se puede aplicar todo, yo siempre digo que no hay nada imposible".

"No podemos empezar la casa por el tejado", señala a EL ESPAÑOL el coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) Carlos Rábade. "Antes de prohibir la venta a los nacidos después de 2009, vamos a aplicar el PIT".

Otra de las medidas que antepone es la subida del precio del tabaco: "En Reino Unido, precisamente, ya se ha aplicado, su precio es el doble que en España". Aun así, considera que prohibir la venta de tabaco a los adolescentes nacidos a partir del 2009 es muy positivo porque "corta la cadena de inicio en el consumo".

Desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) también ven con buenos ojos la medida: "Es eficaz porque redunda en la disminución del consumo de tabaco. En España, lo único que quedaría sería buscar un encaje legal para que no tuviese ningún problema en su recorrido judicial", indica su presidente, Francisco Salvador Pascual.

Cada vez fuman antes

En Reino Unido, donde se ha calificado la futura ley como "la política de salud pública más impactante" que se haya aprobado nunca, se estima que implicaría a casi 9,5 millones de personas. La cifra sería algo menor en nuestro país, prohibiendo la compra de tabaco a un total de 6.048.998 españoles (si se incluyen las estimaciones de nacimientos que ha realizado el INE para el pasado año).

Y es que el último objetivo de esta medida es alcanzar una primera generación sin tabaco para los nacidos a partir de 2009. En España, la prevalencia de su consumo se ha reducido entre los jóvenes, como desvela ESTUDES, la encuesta que bianualmente elabora el Ministerio de Sanidad para conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas y otras adicciones entre los 14 y 18 años.

Así, el porcentaje de estudiantes que ha fumado tabaco alguna vez en su vida pasa de un 64,4% en 1966 a un 33,4% en 2023. Para el mismo periodo, la diferencia es menor en el caso de la prevalencia de consumo en los últimos 30 días, con una reducción del 35% en casi 60 años. A pesar de esta caída porcentual, el tabaco sigue siendo la segunda sustancia psicoactiva con mayor prevalencia de consumo entre los alumnos de 14 a 18 años, sólo superada por el alcohol.

Con respecto a las edades medias de inicio en el consumo, se observa una estabilización en los últimos años. La edad media de inicio en el consumo lleva estable en los 14,1 años desde 2016, y la edad media de inicio en el consumo diario apenas ha sufrido variación desde 2012, situándose en los 14,6 años.

Sin embargo, si nos fijamos en los resultados obtenidos en la encuesta EDADES, que también elabora el Ministerio de Sanidad, se observa que los jóvenes cada vez se inician antes en el consumo diario de tabaco. En 2009, la edad media de inicio en el consumo diario se situaba en los 19,3 años, mientras que en 2022 se adelantó hasta los 18,4 años.

Prohibición a cualquier edad

La intención del primer ministro británico, Rishi Sunak, es ampliar la prohibición de forma gradual, lo que supondría que en 2035 ningún británico menor de 22 años podría comprar tabaco. Estas decisiones están basadas en un informe del propio Departamento de Salud y Asistencia Social del Gobierno británico que predice que la nueva ley podría conseguir reducir la prevalencia de tabaquismo entre las personas de 14 a 30 años del 13% en 2023 a cerca del 8% en 2030.

Aunque ha contado con el apoyo de la inmensa mayoría en la Cámara de los Comunes (con 387 votos a favor y 67 en contra), a la ley aún le quedan varios trámites y más votaciones hasta convertirse en una realidad. De ser así, estaríamos ante el primer país europeo que aprueba el veto a vender tabaco a las generaciones más jóvenes. Según la agencia de noticias Reuters, Dinamarca también está estudiando llevar a cabo esta prohibición progresiva del tabaco.

A nivel mundial, el primero en implantar esta restricción fue Nueva Zelanda en 2022. Al igual que Reino Unido, se prohibió la adquisición y el consumo de tabaco a personas nacidas a partir de 2009, con el objetivo de ser un país libre de humano en 2025. Aunque el nuevo gobierno salido de las urnas el pasado año ya planea revocar la legislación aprobada por sus predecesores.

Se escudan en el "impacto significativo" que había tenido "en las cuentas" del ejecutivo neozelandés. Los expertos en prevención del tabaco apuntan a la dirección contraria: el tabaco cuesta al mundo 1,3 millones de euros al año por gastos sanitarios y pérdida de productividad, según la Organización Mundial de la Salud. Como señala Salvador Pascual, también es "una sustancia tóxica" que tiene "nefastas consecuencias sobre la salud".

En España, se estima que 63.000 personas mueren al año por consumo de tabaco. Además, un estudio reciente cifraba en 4.970 los fallecimientos atribuibles a la exposición al humo ambiental de tabaco. Es por este motivo que desde el CNPT creen que se debería analizar el impedir la venta de tabaco a cualquier franja de edad.