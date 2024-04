El 68,7% de los estudiantes de Medicina proceden de familias con ocupaciones altas: el polémico informe

Miles de jóvenes se enfrentan cada año a una decisión que marcará buena parte de su futuro: qué carrera estudiar. A algunos les mueve la vocación, aunque posteriormente les resulte difícil encontrar un puesto de trabajo. En otros, en cambio, la elección la marca una baja nota de corte que hace más fácil la admisión. Ambos casos parecen estar marcados por la profesión y los estudios de sus progenitores.

Esta es la principal conclusión que se extrae de 'El perfil socioeconómico del estudiantado universitario en España', un informe elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para conocer, entre otras cosas, el impacto familiar en la elección del ámbito de estudio. En base a sus datos, es en la carrera de Medicina en la que más influye la ocupación y el nivel de estudio de los padres; bien sea uno de los dos o ambos.

En un 68,7% de los alumnos de Medicina uno de los padres —o ambos— tienen ocupaciones altas. Como han señalado algunos usuarios en X a raíz del informe, ¿qué se entiende por "ocupaciones altas"? Pues bien, según el citado documento, se trata de individuos que ocupan la dirección de empresas, los puestos técnicos y profesionales científicos e intelectuales, y los técnicos y profesionales de apoyo.

Esta influencia es independiente a la titularidad de la universidad. De hecho, Medicina es la carrera con el porcentaje más alto en el que ambos progenitories tienen ocupaciones altas tanto en las públicas como en las privadas; con un 31,9% y un 46,5%, respectivamente. En lo que respecta al nivel de estudios, el impacto es aún mayor: al menos uno de los dos progenitores presenta estudios susperiores en el 82,3% de los casos, frente al 17,7% en el que ninguno tiene este nivel académico.

La polémica

Los resultados del informe han generado revuelo entre los propios facultativos. Y es que, como han denunciado algunos de ellos, no todos provienen de familias con buenas condiciones económicas.

"Somos dos hermanos, yo médico de familia y mi hermano haciendo el MIR de Anestesia", comienza relatando Alex Cervera en un post de X. "Ambos estudiamos becados, trabajando en verano en supermercados frontereros entre otras", prosigue.

Este médico de familia en el Instituto Catalán de la Salud confiesa que no es partidario del discurso de "si quieres, puedes". También critica que haya "techos falsos que impiden a muchos conseguir lo que podrían". Lo cierto es que la publicación de Cervera ha cobrado repercusión en la red social, con casi 100.000 reproducciones en apenas 48 horas.

A ella han repondido otros sanitarios cuyos testimonios se asemejan al del médico catalán. "Estudié la carrera trabajando en el comercio familiar con el que vivíamos. Mucha gente no sabía siquiera que yo estudiaba la carrera de medicina. No pude presentarme al MIR hasta que pude dejar de trabajar en la tienda y hacer mi vida. Me costó mucho todo", recuerda la radióloga Victoria Sosa.

Los médicos creen que atendiendo únicamente al dato que se obtiene del informe se invisibiliza a todos aquellos que proceden de "familias humildes" y que llegaron a la carrera de Medicina "a base de mucho estudio, esfuerzo y sacrificio".

No obstante, hay quienes corroboran la realidad que dibuja el documento elaborado por el Ministerio de Ciencia: "He trabajado mucho tiempo en hospitales y los propios alumnos lo decían, la mayoría venía o de una saga de médicos o de familia de dinero".

Un caso paradigmático

En comparación con el resto de carreras de Ciencias de la Salud, se produce la misma situación que con Medicina, aunque en menor medida. Así, ambos o uno de los padres del 45% de los estudiantes que se decantan por Enfermería cuentan con ocupaciones altas. Este porcentaje asciende hasta el 63% en el caso de los progenitores con estudios superiores.

En el caso de Medicina, existe una influencia de ocupación y/o nivel de estudios de los progenitores en la elección de la carrera, al igual que ocurre en otros ámbitos de estudio, como Educación, Artes y humanidades, Ciencias, Ingenierías y arquitectura. Hay ramas en las que el perfil familiar es indiscutible entre los alumnos. Sin embargo, también hay otras variables que son más importantes.

El propio informe advierte que "el caso de Medicina es paradigmático, ya que se trata del ámbito en el que los alumnos tienen el perfil familiar más destacado". Es decir, cabría esperar que tanto la ocupación como el nivel educativo de los progenitores influyera en la elección de la carrera.

El motivo de que esto no sea así es la importancia de la nota de la fase general de la EBAU. "Es necesario destacar que que la nota media es la más alta de todos los alumnos, con 8,47 puntos, muy por encima de Matemáticas y estadística, en segundo lugar, con 7,67. Esta ventaja obedece a que la nota media de admisión en Medicina también es la más alta, con 13,14 puntos, obligando a un esfuerzo superior en la preparación del acceso a la universidad", subraya el documento.

Por otro lado, los perfiles familiares medios y bajos tienen más probabilidad de orientarse a estudios de Educación, Artes y Humanidades. En el caso de las universidades públicas, los ámbitos con mayor proporción de alumnos con progenitores con ocupaciones bajas se dan en Trabajo social, con un 33,2%. En el ámbito privado, en cambio, esta posición la ocupa la Formación de docentes de enseñanza infantil (21,5%).