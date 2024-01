David Andaluz, médico de UCI: "La brusca transición estacional ha generado más gripe en poco tiempo"

El aumento brusco de las infecciones respiratorias con la llegada del frío ha sorprendido a los profesionales sanitarios. Tras un otoño que ha sido, casi hasta su final, una continuación del verano, el frío intenso ha hecho su aparición. Y eso lo han notado las urgencias de centros de salud y hospitales, sí, pero también ha repercutido en las unidades de cuidados intensivos.

David Andaluz es intensivista del Complejo Asistencial Universitario de Palencia y coordinador del grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis de la Semicyuc, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, y ya ha constatado ese aumento.

A pesar de lo repentino de los casos, las UCI están preparadas. Es la gripe la principal protagonista, aunque la Covid sigue manteniendo su goteo de casos y recuerda, además, que hay otros patógenos (muchos virus pero también bacterias) que causan problemas respiratorios en esta época del año.

Personas mayores y vulnerables son los que copan los cuidados intensivos pero también hay jóvenes. Por eso, en esta entrevista recuerda que la mascarilla, aunque no sea obligatoria, es muy recomendable usarla si tenemos síntomas de enfermedad o si, simplemente, visitamos a familiares con enfermedades crónicas.

¿Cómo es la situación de las UCI en España ahora mismo?

No tenemos información a tiempo real del estado de las UCI, pero en mi entorno y con lo que he hablado con mis compañeros podemos tener una visión general, pero subjetiva. No es que estemos en una situación mala en cuanto a sobrecarga de pacientes, pero en las últimas semanas han ingresado muchos con infecciones respiratorias.

La mayoría son pacientes con factores de riesgo: mayores, frágiles, con algún tipo de inmunodepresión... aunque también hay algún paciente joven. Estamos viendo un poco de todo. Estamos viendo mucha infección por virus de gripe, también algún caso de Covid, pero no alarmante sino que ha sido un goteo, ha pasado a ser un conviviente dentro de los virus estacionales.

También está habiendo algún caso de virus respiratorio sincitial (VRS) y otros virus clásicos de la vía aérea: rinovirus, adenovirus… Una amalgama de patógenos, sin olvidarnos de las bacterias: está habiendo casos de neumonías por bacterias, sobre todo Streptococcus pneumoniae. Hay que recordar que el neucoco tiene vacuna.

¿Era esperable esta situación?

Es lo esperable, llevamos unas semanas con mucho frío, no ha habido prácticamente otoño, con temperaturas muy suaves en octubre y noviembre y, de repente, un frío bastante intenso, y eso quizás ha hecho que estos gérmenes hayan aparecido de una forma más brusca, menos escalonada.

Es más o menos lo que esperábamos. Cada año cambia un poquito la curva. A veces, los casos aparecen de forma gradual, otras veces lo hacen de una forma un tanto más brusca, como este año, donde ha habido una transición estacional muy brusca, que ha generado más casos en menos tiempo, pero sin llegar a ser nada alarmante.

La UVI es la punta del iceberg, que haya más casos en la UVI revela que hay mucho virus circulando a nivel comunitario.

Las coberturas vacunales de gripe y Covid están siendo más bajas de lo esperado. ¿Nos va a pasar factura?

Habrá que esperar a ver cómo acabamos la temporada, pero todo lo que sea no vacunarse o disminuir la tasa de vacunación, desde luego que va a implicar que pueda haber casos o que puedan cursar de forma más agresiva.

No olvidemos también el neumococo, que tiene vacuna para poblaciones de riesgo y mayores de 65 años. El que haya disminución de la tasa de vacunación se debería reflejar en una mayor incidencia y, sobre todo, mayor gravedad de los casos, pero ahora no tenemos datos en la mano porque la campaña todavía está activa y se puede seguir vacunando.

¿La gripe está predominando en las UCI?

Hay más gripe pero también otros virus. El mensaje no es que hay más gripe que Covid o que VRS. Sí que hay casos de gripe, pero también de Covid y de infecciones respiratorias producidas por otro virus.

La gripe es mucho más estacional. El Covid, aunque hay picos en épocas frías o con más actividad social por su facilidad de transmisión, nunca ha dejado de estar aquí, incluso en verano.

En cambio, la gripe clásicamente es más estacional, los picos aparecen en noviembre, diciembre, enero, febrero… Estamos viendo más casos de gripe que de otros virus, que es lo esperable.

¿En qué proporción?

Probablemente, los datos en mi hospital no sean representativos de la población. Hay compañeros que me hablan de un 40-50% de pacientes en UCI por gripe y otros de 10% o no han tenido casos todavía.

¿Se espera que aumenten los ingresos en UCI en las próximas semanas?

Al final, la UCI recoge los casos complicados: gente frágil, con patologías crónicas, gente mayor, añosa… No es representativo de la sociedad, pero lo esperable es que, dadas las tasas de transmisión, las fiestas, reuniones familiares, etc. es normal que se siga manteniendo la tasa, si no aumenta.

¿Se han previsto refuerzos para afrontar la temporada de gripe?

En las UCI normalmente no hay refuerzos, no te voy a engañar, contamos con los mismos medios. También es cierto que no estamos en una situación de problemas asistenciales en cuanto a más carga de pacientes o problemas de camas. De momento, nos manejamos con tasas de ocupación relativamente altas pero dentro de la capacidad de las unidades.

Los que sí se han reducido son los ingresos por VRS.

Es verdad que, a raíz de la pandemia hubo un repunte muy importante, sobre todo en 2022, de bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, y este año se ha aprobado por parte del Ministerio el uso de este fármaco, el nirsevimab, que no es una vacuna sino un fármaco biológico: bloquea una proteína del virus y protege, está activo en el plasma de la sangre, durante 5 meses.

Varios estudios han mostrado que, en niños pequeños, reduce en más de un 80% las infecciones por este virus. pero no tengo datos de si en las UCI pediátricas esto ha supuesto un menor nivel de ingresos. Lo esperable, por supuesto, es que sí.

El fármaco no está disponible para adultos pero se tantea, a medio plazo, sobre todo en poblaciones de riesgo, poder administrarlo en personas mayores. En pacientes adultos, gente mayor y con enfermedades respiratorias crónicas, [el VRS] también es un clásico que puede producir casos de neumonía e insuficiencia respiratoria grave. Quizás esto puede abrir una ventana de tratamiento para este tipo de pacientes.

¿Somos más conscientes ahora de los problemas graves que acarrean las infecciones respiratorias? ¿Se está haciendo algo respecto, de así serlo?

La pandemia ha supuesto un aprendizaje y, en general, la gente es consciente. Pero es verdad que, con mucha facilidad, se nos olvidan las cosas. Yo veo a gente con mascarilla en el transporte público y otros lugares cerrados con mucha carga poblacional.

Hay una cierta conciencia social pero, conforme pasa el tiempo, esa conciencia se va diluyendo, nos vamos relajando. Me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer una llamada a la población de que sea responsable en el sentido de que, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido y estando en una situación de frío, fiestas y contactos sociales, ser prudentes y extremar las medidas de protección como las mascarillas o el lavado de manos, sobre todo si estamos en contacto con gente vulnerable.

Sin fiscalizar, debería entrar dentro de la conciencia social de la gente: este tipo de medidas las deberíamos mantener en determinadas circunstancias.

