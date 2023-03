Radiografía de la PrEP: así es el desigual consumo en España de la pastilla que previene el VIH

Cuatro décadas después de la irrupción del VIH en el mundo, la lucha contra este virus y el letal síndrome que desencadena continúa. Por suerte, en la actualidad contamos con más armas para plantarle cara y gracias a ellas ahora podemos decir que la tendencia de contagios en nuestro país sigue bajando desde el año 2013. Esto es lo que sostiene el último informe de Vigilancia epidemiológica del VIH y el SIDA en España del Ministerio de Sanidad: en el año 2021 —último año del que se tienen registros— se produjeron 2.786 nuevos contagios de este virus.

Ahora bien, la comunidad científica es ambiciosa y se ha marcado por objetivo reducir este número en todo el mundo a cero. Para ello, cuentan con la estrategia PrEP que consiste en dar dos antirretrovirales —el tenofovir disoproxil y la emtricitabina— en una sola pastilla una vez al día a las personas con más riesgo de contraer VIH y que se combina con un seguimiento clínico cada tres meses y consejo médico sobre salud sexual. "La PrEP junto con el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato en los nuevos diagnósticos es clave para conseguir el objetivo de cero infecciones nuevas por VIH", asegura José Ignacio Bernardino, médico del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz.

Sin embargo, la estrategía PrEP llegó con retraso a España: si bien la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprobó este tratamiento en el año 2016, en nuestro país tuvimos que esperar tres años para tenerlo disponible. La PrEP fue finalmente incluida en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud el 30 de septiembre de 2019. ¿Cuántas personas la toman ahora? El pasado mes de mayo se calculó que alrededor de 13.652 personas en España participaban en la estrategia. "Se ha hecho un esfuerzo considerable para recuperar el tiempo perdido en la aprobación de la PrEP en nuestro país, pero aún estamos lejos de conseguir que todos los candidatos a recibirla la obtengan", explica Bernardino.

Diferencias en España

Conseguir hacer llegar este tratamiento a toda la población susceptible de tomarlo es muy importante por los buenos resultados que ha demostrado. Los primeros ensayos de la PrEP demostraron una reducción de las nuevas infecciones por VIH superior al 90% y, tal y como explica Bernardino, ciudades como París, Londres, San Francisco, Sidney o Nueva York, que llevan años con esta estrategia, han comunicado reducciones significativas del número de nuevas infecciones. La adherencia en España a la PrEP avanza a buen paso, pero no de manera equitativa por comunidades autónomas.

Con la llegada de la PrEP a España también se organizó el Sistema de Información de los Programas de PrEP (SIPrEP) que aporta datos del uso de esta importante medicación en España. En estos registros destaca Cataluña como la comunidad autónoma con más personas en PrEP, en octubre de 2021 se notificaron 5.000 usuarios, pero es probable que las cifras hayan aumentado. Sólo ocho comunidades autónomas incorporan sus datos de usuarios de la PrEP en tiempo real. La segunda comunidad de 2021 en la lista era Madrid, con 1.808 personas participando en esta estrategia; es decir, más de 3.000 usuarios de diferencia.

"Cataluña claramente ha sido pionera en la reivindicación e implantación de la PrEP en su sistema sanitario y prueba de ello es la diferencia de usuarios de PrEP en ambas comunidades autónomas", destaca Bernardino. En el pasado mes de julio SIPrEP presentó una actualización con los datos de esas ocho comunidades que sí actualizan con frecuencia sus datos y, de ellas, destaca el auge de la nuevos usuarios en Andalucía: mientras que en 2021 se notificaron 632 usuarios de PrEP, al año siguiente este número subió hasta los 1.630. SIPrEP, además, recoge datos de la cantidad de centros donde se dispensa la PrEP y que puede influir en el número total de usuarios.

¿Cuáles las comunidades que menos la consumen? Según los datos de SIPrEP de octubre de 2021, en La Rioja sólo tomaban este medicamento 11 personas, Asturias es la siguiente comunidad con menor consumo con 14 usuarios, seguida de Extremadura y Cantabria con 18 y 19 consumidores, respectivamente. Aunque Castilla y León destacaba en 2021 por sólo contar con siete personas en PrEP, los datos actualizados de 2022 apuntan a que el número de usuarios ha aumentado hasta las 90 personas.

Centros saturados

El último documento de SIPrEP que recoge datos sobre estos centros es el que fue emitido en octubre de 2021 y en él sorprendía un dato: mientras que Valencia y Cataluña contaban con 23 y 21 centros que dispensaban la PrEP, respectivamente, Madrid sólo contaba con uno. "Por razones que desconozco y en contra de la opinión de muchos médicos que nos dedicamos a la infección por VIH e ITS [infecciones de transmisión sexual], se decidió que se iba a administrar en un único centro. Esto a pesar de que la Comunidad de Madrid es donde se ha registrado el mayor número de infecciones por VIH de España en los últimos años", dice Bernardino.

Se refiere al Centro Sanitario Sandoval en el centro de Madrid, un centro de excelencia en el tratamiento y diagnóstico de ITS en la capital. Bernardino explica que se llegaron a producir listas de espera de hasta seis meses por el desbordamiento de sus trabajadores que, según explica, era previsible. "Yo no diría que la dispensación de la PrEP esté politizada, pero sí es cierto que en ocasiones criterios políticos entorpecen intervenciones o acciones que deberían atenerse exclusivamente a criterios científicos o técnicos", afirma Bernardino.

El médico celebra que esta política cambió en el año 2022 y ahora la PrEP se administra en la mayoría de los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, pero denuncia que este cambio no ha venido apoyado por ninguna ayuda. "No se ha dado a los hospitales ni un solo recurso humano, ni médico ni de enfermería para desarrollar e implementar el programa de PrEP. Los encargados de hacerlo son los servicios o secciones de Infecciosas que se dedican a tiempo completo al cuidado de personas que viven con VIH y a las ITS. Sin recursos adicionales y con el tiempo limitado no se puede cubrir toda la demanda que se está teniendo, de ahí la lentitud y las listas de espera en algunos centros".

Dar a conocer la PrEP

Bernardino sostiene que todavía existe un gran número de personas que son candidatos a tomar la PrEP y que la desconocen. En este sentido, este tratamiento preventivo está indicado para las personas con un mayor riesgo de adquirir el VIH: hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero y mujeres profesionales del sexo que refieran un uso no habitual del preservativo. Para recibir la PrEP, quien la pide debe cumplir al menos dos de estos comportamientos de riesgo: tener más de diez parejas sexuales al año, hacer un uso no habitual del preservativo en el sexo anal, usar drogas en relación al mantenimiento de relaciones sexuales o algún episodio de ITS en el último año.

"La adherencia a la medicación y a los programas de PrEP yo creo que, en líneas generales, es buena. Prueba de ello son las escasas infecciones por VIH que se han reportado, que a día de hoy se pueden contar con los dedos de las manos", explica Bernardino. El médico sostiene que los criterios actuales para prescribir y financiar la PrEP no son restrictivos y descarta la creencia de que su consumo provoque un menor uso del preservativo.

De hecho, el médico explica que la estrategia PrEP puede tener resultados positivos en cuanto al aumento de las ITS en general. Considera que la PrEP no ha provocado más ITS por la no utilización del preservativo, sino que la tendencia ya era ascendente antes de su aparición. "Los usuarios de PrEP, además de recibir la medicación, se someten de forma rutinaria a un despistaje sistemático de ITS y, como es lógico, cuantas más pruebas realizas, más probabilidades de diagnóstico de infecciones tienes. El hecho de diagnosticar y tratar estas infecciones y a sus contactos sexuales podría contribuir en un futuro a una estabilización o incluso disminución de las ITS en este grupo de población", sostiene.

