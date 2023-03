El hito de los gemelos más prematuros del mundo: nacieron con 21 semanas y cumplen ahora un año

Cada 16 segundos se produce una muerte fetal en el mundo. De hecho, se estima que 53 millones de bebés han nacido muertos desde el año 2000, según UNICEF. Pero como suele decirse, tras los números hay personas. Y en esta trágica estadística se encuentra la profesora de la Universidad de Toronto Shakina Rajendram, quien perdió al bebé durante su primer embarazo. Todo apuntaba a que el segundo iba a tener el mismo pronóstico: estaba embarazada de gemelos y se puso de parto con tan sólo 21 semanas y cinco días de gestación.

"No nos daban ninguna esperanza de vida", rememora Rajendram. Los médicos les dijeron que no podrían salvar la vida a los gemelos, que no tenían probabilidad de supervivencia alguna. "Cuando me puse de parto, a los bebés se les negaron todas las medidas de soporte vital en el hospital en el que me ingresaron y casi los dejaron morir".

Lo único que podían hacer en el hospital por los pequeños era ofrecerles cuidados paliativos perinatales para colocar a los gemelos sobre su madre hasta que sus corazones dejasen de latir. Esto se debe a que la mayoría de los hospitales no tratan de salvar a los niños cuando se encuentran antes de las 24 o las 26 semanas del embarazo. Sin embargo, la madre fue trasladada al Hospital Monte Sinaí de Toronto (Canadá), donde están especializados en reanimación de bebés de 22 semanas.

Así, lo que parecía imposible en un primer momento terminó convirtiéndose en un hito médico: nacieron Adiah y Adrial, los gemelos más prematuros del mundo, como confirman desde el Guinness World Records. El récord anterior lo tenían Keely y Kambry Ewoldt, con 125 días de gestación.

Medio año de complicaciones

Los hermanos nacieron en el hospital canadiense el 4 de marzo del pasado año, 126 días antes de la fecha prevista para el parto. Además de los más prematuros, son también los gemelos más pequeños y ligeros al nacer, según la máxima autoridad mundial en el logro de récords.

Adrial justo después de su nacimiento. Guinness World Records

Sin embargo, el nacimiento de ambos no supuso la tranquilidad tanto para los padres como para los médicos. Y es que nada más nacer los pequeños fueron ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). A la segunda semana, Adrial tuvo una perforación intestinal que le generó una infección del torrente sanguíneo y una inflamación significativa en todo su cuerpo.

Su piel se descamaba cada vez que había que cambiarle el catéter por la fragilidad que tenía. "Vimos a los bebés casi morir antes nuestros ojos muchas veces", recuerda la madre, que tuvo que practicar el contacto piel con piel durante 12 horas al día.

Al segundo día de parto, con 21 semanas y seis días de gestación, fue cuando también le comunicaron que si los niños nacían unos minutos antes de las 22 semanas, estaban destinados a morir. Es por este motivo por el que Rajendram, que ya había pasado esta situación, asegura que hizo todo lo posible por aguantar a los bebés unas horas más. Estos nacieron finalmente dos horas después de que la madre hubiera entrado en la semana 22.

Los gemelos permanecieron ingresados seis meses, luchando contra todo tipo de complicaciones. Así, después de 161 días en la UCIN, los médicos les dieron el alta a los gemelos prematuros. "Ya hemos podido llevarlos a casa, sin tubos de respiración o alimentación", cuentan los padres con una satisfacción que no terminan de creerse. Los médicos, que siguen de cerca la evolución de los pequeños, destacan que los gemelos "están muy bien".

El nacimiento más prematuro

El pasado 4 de marzo Adiah y Adrial cumplieron un año. En esta ocasión, no vinieron con un pan bajo el brazo sino con el récord de ser los gemelos más prematuros del mundo. Eso sí, no se trata del nacimiento más prematuro del mundo, ya que este récord lo ostenta desde noviembre de 2021 Curtis Means, el bebé que nació con 21 semanas y un día de gestación.

En el caso de España, el bebé más prematuro que se conoce nació a las 23 semanas y dos días en el hospital La Arrixaca de Murcia. La pequeña Julia tuvo que estar ingresada, al igual que Adiah y Adrial, seis meses en la UCI neonatal hasta que se marchara con sus padres.

Con este nacimiento se podría haber batido un récord aún mayor, puesto que Rosa, la madre, comenzó a sangrar antes de entrar incluso en su semana 23. Al llegar de urgencia al hospital consiguieron retener el parto unos días.

Julia era tan pequeña que cabía en la palma de una mano. Pesaba 525 gramos. Un peso que supera en gran medida al de Adiah y Adrial, que pesaron 330 y 420 gramos, respectivamente. Aunque afortunadamente los tres han conseguido salir adelante.

