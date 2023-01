Elena Martín, presidenta de los cirujanos españoles, alerta: "Cada vez hay más cánceres de páncreas"

El teléfono de Elena Martín no ha parado de sonar toda la mañana, pero no ha podido cogerlo con el ajetreo del hospital. Para ella, los pacientes siempre van primero. Es la jefa de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, pero, además, ostenta desde hace unos meses el cargo de presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

Se ha convertido en la primera mujer en hacerlo, lo que es todo un hito, pero parece que para ella no hay nada imposible, porque además de todo esto, también es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo consigue sacar horas en el día? "Pues ayer me acosté a las tres", dice entre risas.

Su despacho es su segunda casa y, entre papeles y documentos, hasta enseña los cubiertos que utiliza para comer cuando saca un ratito. Su mesa está repleta de tareas por revisar: "Mira, esto es de un nuevo hilo que tengo que ver para operar", "esto son cosas de la Asociación", "esto es un folleto que me han pasado sobre el cáncer de páncreas".

A pesar de que antaño le decían que la cirugía de páncreas era algo muy complicado para una mujer, se ha convertido en una de las mejores especialistas en cirugía de cáncer de páncreas, una enfermedad que le preocupa por un mayor aumento de diagnósticos y que tiene la desgracia de tener una altísima mortalidad. Sin embargo, se muestra optimista y cree que uniendo esfuerzos con todas las aristas de la oncología, la supervivencia de los pacientes irá cada vez a más.

¿Tenía claro desde pequeña que quería ser cirujana?

Yo no tengo padres que fueran médicos ni era algo que me fueran metiendo en el colegio, pero más o menos entre los 14 y 15 años me empezó a gustar. Mi objetivo, en un principio, era ir a Medicina y luego en la carrera, en el tercer o cuarto año, me empezó a gustar la Cirugía, a pesar de que no tenía asesoramiento, como tienen ahora los jóvenes, y que nadie me abocaba a ser cirujano, porque no había muchas mujeres cirujanos y no tenía apenas referentes. Realmente, no sé por qué me gustó. Siempre digo que fue porque me dejaron entrar en una cirugía y me dejaron dar dos puntos. Yo creía que me moría, pero para nada. Y a partir de ahí lo tuve claro.

¿Cómo fue esa primera experiencia con el bisturí?

Yo hice la carrera en la Universidad Complutense, en el Hospital Clínico, y allí te dejaban pasar a quirófano en grupos y te ponías a mirar con ellos las intervenciones quirúrgicas. En una ocasión, me dejaron dar unos puntos, con seda, que entonces se usaba mucho más, y la sensación que da es increíble. Así que, en cuanto aprobé el MIR, lo primero que pensé fue en Cirugía, que también tuve la suerte de poder cogerla.

¿Y no le tembló la mano en ese primer momento?

No, cuando coges el bisturí, ya no tiembla nada.

De coser a romper el techo de cristal de la cirugía. Lo ha hecho de dos formas, siendo una de las pocas jefas de Servicio de un gran hospital y convirtiéndose en la primera mujer presidenta de la Asociación Española de Cirujanos. ¿Cómo valora la visibilidad de las mujeres en este campo?

Ha habido mucha progresión. Ha cambiado muchísimo. Hace 30 años no había jefas de servicio y en las juntas directivas de las sociedades científicas no había ninguna mujer. Esta profesión siempre ha sido bastante masculina. Ahora, me encanta pensar que mis residentes tienen mujeres como referentes y mentoras. Antes no se te ocurría ser cirujana porque decían que cómo una mujer iba a hacer una cirugía del páncreas, que era algo muy grande.

Yo no he tenido una discriminación horrible, pero es más difícil. A veces te trataban más como una 'señorita' que como una cirujana, tanto tus pacientes al principio como tus propios compañeros. No ahora, pero cuando das marcha atrás, te das cuenta de la diferencia de trato.

Otra de las cosas que sorprende de la Cirugía General es que es una de las especialidades más consideradas, pero no es de las primeras que se elige en el MIR.

La Cirugía es una especialidad dura, tienes que dedicar muchas horas, mucho tiempo, hacer guardias que son diferentes a otras especialidades, muchas horas en quirófano, etc. Y eso no atrae. Pero, a pesar de eso, queremos demostrar a los alumnos que hacen el MIR y a los estudiantes que hay partes de la Cirugía que son muy bonitas. Si los que nos dedicamos a esto conseguimos transmitir a las nuevas generaciones lo que nos gusta la profesión, lo podemos conseguir. La idea es que los que saquen los primeros la cojan. Yo desde aquí les digo que se vengan a Cirugía, que es la mejor especialidad del mundo.

En unas declaraciones anteriores, comentaba que la formación e innovación en el sector de la cirugía recae en fondos privados como los de la Asociación. ¿Falta apoyo de las instituciones públicas?

Con el apoyo económico ahora estamos en un momento malo, porque no hay mucho dinero. Aunque quieran apoyar, no nos pueden apoyar. Nosotros, desde la Asociación, intentamos dar becas a todos nuestros socios para que se formen en hospitales de nivel o fuera de España, pero para eso se necesita mucho dinero. Necesitamos más fondos para invertir en tecnología y para formar a la gente en nuevos métodos, como es por ejemplo el robot.

Justo el pasado febrero se daba la noticia de que un robot ‘había operado’ con éxito dos cánceres urológicos. Siempre con mano humana, claro, pero con los avances de ahora, ¿podremos ver a robots operando humanos?

Bueno, con la inteligencia artificial puede pasarnos cualquier cosa, pero ahora mismo el robot siempre va manejado por un humano. Lo que tiene la cirugía robótica es que la precisión siempre es muchísimo mayor que la de un cirujano y ergonómicamente el cirujano está sentado, por lo que el cansancio también se reduce.

A todo esto hay que sumarle toda la tecnología que hay ahora, como la inteligencia artificial o el Big Data, están haciendo que haya quirófanos inteligentes. Ahora mismo, tú te metes al quirófano y ya sabes qué te vas a encontrar. Antes, empleábamos toda nuestra capacidad para diagnosticar y ahora destinamos nuestros esfuerzos para operar. Es como si te metieras dentro del cuerpo del paciente antes de operarle y ya sabes qué tienes que cortar o quitar.

Mencionaba las horas de pie en un quirófano. ¿Cuánto tiempo puede estar un cirujano operando?

Depende del tipo de cirugía. Puedes hacer cirugías más cortas, que te duran una hora o dos horas. Ahora con laparoscopia hacemos cirugía de la vesícula biliar en media hora o 20 minutos y se marchan a las pocas horas. Eso no era previsible antes. Luego hay cirugías grandes, como la cirugía del páncreas, que es la que hago yo, la cirugía del esófago o el trasplante o cirugías del hígado complejas, que puedes estar entre ocho o diez horas. Incluso 15 horas. Depende de lo que tengas que hacer.

Su especialidad es el cáncer de páncreas. Uno de los cánceres más temidos por su alta mortalidad y en el que la cirugía es fundamental. ¿Hay visos de mejoras que amplíen la supervivencia?

Ahora mismo, estamos en investigaciones con el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) y juntándonos todos los que podemos para investigar. Yo pienso que ha ido mejorando a expensas de hacer cirugías, pero lo que ha progresado mucho son los tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia y biología molecular. Con el cáncer, lo que tenemos que hacer es tratamientos más dirigidos y yo creo que con la aparición de nuevos fármacos es con lo que va a mejorar realmente. Ahora, vemos pacientes que van respondiendo mejor y se van manteniendo más años.

Yo lo que quiero es ser optimista para ir mejorando. Estamos en un punto en el que estamos buscando cuáles son las dianas con las que hay que actuar, porque el cáncer de páncreas es un tumor muy heterogéneo, que muchas veces aparece cuando tiene células que se han diseminado. Pero también han aparecido fármacos que hace 20 años no había, estamos haciendo tratamientos antes de operar que reduzcan el tumor, cirugías más extensas… En oncología, la clave está en lo multidisciplinar.

¿Están aumentando los casos de cáncer de páncreas?

Sí, parece que está aumentando. El cáncer de páncreas se asocia a la obesidad, al tabaco y a muchos factores ambientales. Se estima que va a ser la segunda causa de fallecimiento por cáncer. Tenemos muchos casos. Nosotros operamos ahora un caso a la semana, antes eran muchos menos.

¿Qué es lo mejor que podemos hacer para prevenir este cáncer?

Eliminar el tabaco, cuidar la alimentación y tratar la obesidad, que es un factor muy importante.

Una de las cosas que busca como presidenta de la AEC es el acercamiento al paciente y una de las anécdotas que señala es la gente que firma consentimientos para operarse sin leerlo.

Lo que hay que buscar es el paciente experto. Antes era lo que decía el médico, el paternalismo que hemos visto siempre. Yo he vivido lo de decir: 'hay que operarle' y no explicarle nada a la persona. Ahora, los médicos se asustan de todo lo que busca la gente en Internet, pero que un paciente sepa mucho a mí me parece fantástico. A mis pacientes siempre les digo, lean todo lo que quieran en Internet, luego me lo cuentan y yo se lo filtro. Porque, claro, no es lo mismo un tumor de páncreas que sea una adenocarcinoma, un tumor neuroendocrino, que un tumor quístico. Si tú vas a Internet y buscas un tumor de páncreas, puedes sentir una gran angustia y lo mismo no estás leyendo sobre el tumor que tienes.

El tener un paciente informado es el que sepa a lo que viene. Decirle, mire, vamos a operarle de esto y yo se lo voy a explicar para que lo entienda mejor. Así, ellos llegan mucho más tranquilos a la intervención. Porque nuestra función como cirujanos es esa, operar muy bien, pero también acompañar al paciente.

Necesitamos tiempo, claro, pero yo creo que esto tiene que ser una prioridad ahora mismo. Porque la tecnología la tenemos, el saber operar lo tenemos, pero el acompañamiento es una de las cosas que nos demanda la sociedad. Es como lo del consentimiento, hay que hacer que el paciente lo vea, se lo lea, que pregunte… Y así saben lo que van a hacer y tienen la capacidad de tomar decisiones.

Hablando de tiempo, precisamente a Cirugía lo que se le reprocha son las largas listas de espera que hay para someterse a una intervención. ¿Qué se puede hacer para arreglar este problema?

Yo diría que hay que trabajar más en planificación. Todo el mundo dirá que hay que contratar más gente y tener más recursos, eso evidentemente, pero hay que tener en cuenta que la situación es diferente en cada comunidad autónoma y en cada hospital. Lo que hay que añadir al problema de la espera es el dedicar tiempo al paciente. Evidentemente, tenemos una lista de espera que hay que cumplir y que hay que operar, pero también dedicar tiempo a este otro aspecto. Hay que luchar para que se contraten más profesionales o se organice de alguna manera en la que tengamos tiempo para acercarnos al paciente.

