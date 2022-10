Así es el ictus en personas jóvenes como Kiko Rivera: hasta en el 50% de los casos quedan secuelas

Kiko Rivera ha sido ingresado de urgencia en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras haber sufrido un ictus, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL. Con tan sólo 38 años, el cantante forma ya parte de una minoría de gente joven que ha sufrido un infarto o hemorragia cerebral, una dolencia que suele aparercer tradicionalmente a partir de los 50 años.

El término clínico ictus se utiliza para explicar dos tipos de episodios. El más común es el isquémico, que agrupa a un 85% de los casos y que supone la interrupción súbita del flujo sanguíneo a una parte del cerebro a raíz de una obstrucción. El resto, que representa aproximadamente el 15% de los casos, sufre una hemorragia cerebral (ictus hemorrágico), que implica la rotura de una arteria o vena de esta zona.

Según estima un trabajo de investigación sobre accidentes cerebrovasculares en adultos jóvenes publicado en BMJ Journals, a nivel mundial, alrededor de 15 millones sufren un ictus cada año, de los que entre el 10% y el 15% ocurren en menores de 50 años.

Lo normal es que el ictus aparezca cuando una persona cumple con determinados factores de riesgo asociados a la enfermedad. La Sociedad Española de Neurología (SEN), en su Guía para el diagnóstico y tratamiento del ictus, recoge cuáles son aquellos que tienen una relación estrecha y están bien documentados y confirmados.

Entre ellos se sitúan la hipertensión arterial (ligada a un mal estilo de vida), el tabaquismo, el consumo de alcohol o el haber sufrido un ictus previo. Mientras, entre los menos documentados, pero también contemplados, están el consumo de drogas, la obesidad y el estrés.

El propio Kiko Rivera cumple con buena parte de estos factores de riesgo. De hecho, el cantante llegó a reconocer hace algún tiempo sus problemas con la cocaína. "Yo he sido drogadicto. Empecé a consumir con 17 o 18 años y he tenido épocas que he llegado a consumir hasta cuatro y cinco gramos de cocaína al día. A día de hoy estoy bien aunque tengo el demonio en el hombro", dijo en una entrevista emitida en Telecinco.

De hecho, la SEN afirma que el 90% de los casos de ictus se podría evitar con una adecuada prevención de los factores de riesgo y un estilo saludable. Este es un dato relevante, pues las consecuencias de sufrir este episodios pueden llegar a ser fatales. La propia institución señala que el 50% de los casos queda con secuelas discapacitantes o fallece. Una atención temprana es vital para este aspecto. Por eso, ante los primeros síntomas, es muy importante que la persona busque atención médica especializada.

Los principales síntomas son la alteración brusca del lenguaje, la pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo, pérdida de visión por un ojo, falta de coordinación o equilibrio y/o sufrir un dolor de cabeza muy intenso. Así, la llegada de un paciente al centro hospitalario en las primeras seis horas de comienzo del ictus es de vital importancia para evitar complicaciones. Para confirmar el diagnóstico, los especialistas realizan una tomografía computerizada de la cabeza.

